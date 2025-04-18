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Движение через "Верхний Ларс" возобновили
Движение через "Верхний Ларс" возобновили - РИА Новости, 18.04.2025
Движение через "Верхний Ларс" возобновили
Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией возобновлено для всех видов транспорта, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ в... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T16:54:00+03:00
2025-04-18T16:54:00+03:00
2025-04-18T17:07:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией возобновлено для всех видов транспорта, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ в своем Telegram-канале. В четверг "Росгранстрой" сообщал о возобновлении движения через "Верхний Ларс" для легкового и пассажирского транспорта. Там уточнили, что пропуск грузовых транспортных средств был по-прежнему ограничен из-за невозможности обеспечения безопасного проезда. "Через пункт пропуска "Верхний Ларс" разрешено движение для всех видов транспорта", - говорится в сообщении ФТС.
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россия, грузия, федеральная таможенная служба (фтс россии), росгранстрой, общество, авто
Россия, Грузия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Росгранстрой, Общество, Авто
Движение через "Верхний Ларс" возобновили
ФТС: движение через Верхний Ларс на границе России и Грузии возобновили