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Движение через "Верхний Ларс" возобновили - РИА Новости, 18.04.2025
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16:54 18.04.2025 (обновлено: 17:07 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/rossija-2012124324.html
Движение через "Верхний Ларс" возобновили
Движение через "Верхний Ларс" возобновили - РИА Новости, 18.04.2025
Движение через "Верхний Ларс" возобновили
Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией возобновлено для всех видов транспорта, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ в... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T16:54:00+03:00
2025-04-18T17:07:00+03:00
россия
грузия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
росгранстрой
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией возобновлено для всех видов транспорта, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ в своем Telegram-канале. В четверг "Росгранстрой" сообщал о возобновлении движения через "Верхний Ларс" для легкового и пассажирского транспорта. Там уточнили, что пропуск грузовых транспортных средств был по-прежнему ограничен из-за невозможности обеспечения безопасного проезда. "Через пункт пропуска "Верхний Ларс" разрешено движение для всех видов транспорта", - говорится в сообщении ФТС.
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россия, грузия, федеральная таможенная служба (фтс россии), росгранстрой, общество, авто
Россия, Грузия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Росгранстрой, Общество, Авто
Движение через "Верхний Ларс" возобновили

ФТС: движение через Верхний Ларс на границе России и Грузии возобновили

© Фото : ФТС России | ProТаможню/TelegramПункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией
Пункт пропуска Верхний Ларс на границе РФ с Грузией - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : ФТС России | ProТаможню/Telegram
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией возобновлено для всех видов транспорта, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ в своем Telegram-канале.
В четверг "Росгранстрой" сообщал о возобновлении движения через "Верхний Ларс" для легкового и пассажирского транспорта. Там уточнили, что пропуск грузовых транспортных средств был по-прежнему ограничен из-за невозможности обеспечения безопасного проезда.
"Через пункт пропуска "Верхний Ларс" разрешено движение для всех видов транспорта", - говорится в сообщении ФТС.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
На Крымском мосту возобновили движение
Вчера, 04:30
 
РоссияГрузияФедеральная таможенная служба (ФТС России)РосгранстройОбществоАвто
 
 
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