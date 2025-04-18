https://ria.ru/20250418/rossija-2012120670.html

Автодилер сообщил о контактах с ушедшими из России брендами

Автодилер сообщил о контактах с ушедшими из России брендами - РИА Новости, 18.04.2025

Автодилер сообщил о контактах с ушедшими из России брендами

Иностранные автомобильные бренды, покинувшие Россию, сохраняют контакт с дилерами в стране, но пока не обсуждают возвращение, оно не будет быстрым, заявил... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T16:44:00+03:00

2025-04-18T16:44:00+03:00

2025-04-18T16:44:00+03:00

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владимир путин

денис мантуров

авилон

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Иностранные автомобильные бренды, покинувшие Россию, сохраняют контакт с дилерами в стране, но пока не обсуждают возвращение, оно не будет быстрым, заявил журналистам генеральный директор автодилера "Авилон" Александр Никонов. "У нас есть контакты, мы продолжаем контактировать с производителями: с американскими, с корейскими… никто на сегодняшний день из производителей серьезно этот вопрос не обсуждает", - ответил он на вопрос, стоит ли ожидать возвращения ушедших брендов. Никонов добавил, что даже в случае снятия санкций процесс возвращения не будет быстрым. По его словам, на то, чтобы наладить производство, собрать необходимое количество автомобилей и сертифицировать их, уйдет более полутора лет. "И даже если сегодня снимут все санкции, то вход будет примерно через три года", - сказал он. Никонов также отметил, что в начале февраля на фоне слухов в СМИ о возвращении иностранных брендов спрос на автомобили у российских дилеров замедлился. "Было много вопросов и обсуждений наших закрытых. Мы дилерами собирались и обсуждали, какие перспективы. И был повышенный спрос к этой теме. То есть, эта тема искусственно подогрелась с учетом СМИ… что вот кто-то там серьезно рассматривает", - сказал Никонов. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. А первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", добавлял он.

https://ria.ru/20250418/brendy-2011986845.html

https://ria.ru/20250220/avtoprom-2000566822.html

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россия, владимир путин, денис мантуров, авилон , в мире