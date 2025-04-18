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Жителей Центральной России предупредили о возможном возвращении снега - РИА Новости, 18.04.2025
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07:54 18.04.2025 (обновлено: 10:58 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/rossija-2011959732.html
Жителей Центральной России предупредили о возможном возвращении снега
Жителей Центральной России предупредили о возможном возвращении снега - РИА Новости, 18.04.2025
Жителей Центральной России предупредили о возможном возвращении снега
Конец апреля в Центральной России будет холодным, может даже пойти снег, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T07:54:00+03:00
2025-04-18T10:58:00+03:00
общество
евгений тишковец
москва
погода
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Конец апреля в Центральной России будет холодным, может даже пойти снег, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Финал апреля будет холодным: по ночам воздух порой будет остывать до нуля — плюс пяти, днем скромные плюс семь — плюс двенадцать градусов. В сумерках в небе не исключено появление "белых мух" — слабого очагового символического снега без следов на земле", — рассказал синоптик.По его словам, летнее тепло продержится в Центральной России до начала следующей недели, а затем погода вернется к норме апреля и даже будет несколько холоднее.Первая неделя мая будет относительно прохладной и влажной. В Москве по ночам будет выше плюс два — плюс семь градусов, днем — плюс десять — плюс пятнадцать. Не обойдется и без дождей, добавил Тишковец.
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общество, евгений тишковец, москва, погода
Общество, Евгений Тишковец, Москва, Погода
Жителей Центральной России предупредили о возможном возвращении снега

Синоптик Тишковец: финал апреля в Центральной России будет холодным

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкДевушка во время снегопада в Москве
Девушка во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Девушка во время снегопада в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Конец апреля в Центральной России будет холодным, может даже пойти снег, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Финал апреля будет холодным: по ночам воздух порой будет остывать до нуля — плюс пяти, днем скромные плюс семь — плюс двенадцать градусов. В сумерках в небе не исключено появление "белых мух" — слабого очагового символического снега без следов на земле", — рассказал синоптик.
По его словам, летнее тепло продержится в Центральной России до начала следующей недели, а затем погода вернется к норме апреля и даже будет несколько холоднее.
Первая неделя мая будет относительно прохладной и влажной. В Москве по ночам будет выше плюс два — плюс семь градусов, днем — плюс десять — плюс пятнадцать. Не обойдется и без дождей, добавил Тишковец.
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ОбществоЕвгений ТишковецМоскваПогода
 
 
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