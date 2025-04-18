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Росмолодежь высадит 27 миллионов деревьев в память о погибших солдатах - РИА Новости, 18.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:53 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/rosmolodezh-2012078725.html
Росмолодежь высадит 27 миллионов деревьев в память о погибших солдатах
Росмолодежь высадит 27 миллионов деревьев в память о погибших солдатах - РИА Новости, 18.04.2025
Росмолодежь высадит 27 миллионов деревьев в память о погибших солдатах
Росмолодежь до конца года планирует высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем советском солдате в годы Великой Отечественной войны, сообщил... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T14:53:00+03:00
2025-04-18T14:53:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
городское хозяйство москвы
россия
московская область (подмосковье)
григорий гуров
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
волонтеры победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Росмолодежь до конца года планирует высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем советском солдате в годы Великой Отечественной войны, сообщил руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров. "Сегодня вместе с волонтёрами мы высадили аллею сирени акции "Сад Памяти". До конца года планируем высадить 27 миллионов таких деревьев в память о каждом погибшем советском солдате в годы Великой Отечественной войны", - сказал Гуров, слова которого передает пресс-служба Росмолодежи. Кроме того, 18 апреля агентство по делам молодежи совместно с движением "Экосистема" запустили акцию "Мы за чистоту", в рамках которой во всех регионах РФ пройдет более 3 тысяч субботников. Акция также приурочена к Году защитника Отечества и юбилею Победы. "Более 30 тысяч россиян присоединятся к 485 субботникам по всей России. За время акции мы планируем объединить более 500 тысяч россиян: вместе мы благоустроим мемориалы, памятные места, очистим скверы и города — в знак благодарности старшим поколениям и ответственности за свою землю, за нашу историю", - отметил глава Росмолодежи. Как сообщили в пресс-службе агентства, к акции присоединятся участники движения "Волонтёры Победы", "Движения Первых", движения "Экосистема", волонтёры Подмосковья, корпоративные волонтёры Госкорпорации "Росатом", военнослужащие СВО и представители Комитета семей воинов Отечества. -0-
https://ria.ru/20250418/veterany-2012050603.html
https://ria.ru/20250412/pobeda-2010870276.html
россия
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городское хозяйство москвы, россия, московская область (подмосковье), григорий гуров, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), волонтеры победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Городское хозяйство Москвы, Россия, Московская область (Подмосковье), Григорий Гуров, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Волонтеры Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Росмолодежь высадит 27 миллионов деревьев в память о погибших солдатах

Росмолодежь высадит 27 млн деревьев в память о погибших в Отечественной войне

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМемориал "Вечный Огонь"
Мемориал Вечный Огонь - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Росмолодежь до конца года планирует высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем советском солдате в годы Великой Отечественной войны, сообщил руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров.
"Сегодня вместе с волонтёрами мы высадили аллею сирени акции "Сад Памяти". До конца года планируем высадить 27 миллионов таких деревьев в память о каждом погибшем советском солдате в годы Великой Отечественной войны", - сказал Гуров, слова которого передает пресс-служба Росмолодежи.
Акция Красная гвоздика - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
В России стартовала юбилейная акция "Красная гвоздика" в помощь ветеранам
Вчера, 13:07
Кроме того, 18 апреля агентство по делам молодежи совместно с движением "Экосистема" запустили акцию "Мы за чистоту", в рамках которой во всех регионах РФ пройдет более 3 тысяч субботников. Акция также приурочена к Году защитника Отечества и юбилею Победы.
"Более 30 тысяч россиян присоединятся к 485 субботникам по всей России. За время акции мы планируем объединить более 500 тысяч россиян: вместе мы благоустроим мемориалы, памятные места, очистим скверы и города — в знак благодарности старшим поколениям и ответственности за свою землю, за нашу историю", - отметил глава Росмолодежи.
Как сообщили в пресс-службе агентства, к акции присоединятся участники движения "Волонтёры Победы", "Движения Первых", движения "Экосистема", волонтёры Подмосковья, корпоративные волонтёры Госкорпорации "Росатом", военнослужащие СВО и представители Комитета семей воинов Отечества. -0-
Москва - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
В Москве к 80-летию Победы запустили цикл автобусных экскурсий
12 апреля, 12:16
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеГородское хозяйство МосквыРоссияМосковская область (Подмосковье)Григорий ГуровФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Волонтеры Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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