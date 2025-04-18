https://ria.ru/20250418/rosmolodezh-2012078725.html
Росмолодежь высадит 27 миллионов деревьев в память о погибших солдатах
Росмолодежь высадит 27 миллионов деревьев в память о погибших солдатах - РИА Новости, 18.04.2025
Росмолодежь высадит 27 миллионов деревьев в память о погибших солдатах
Росмолодежь до конца года планирует высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем советском солдате в годы Великой Отечественной войны, сообщил... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T14:53:00+03:00
2025-04-18T14:53:00+03:00
2025-04-18T14:53:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
городское хозяйство москвы
россия
московская область (подмосковье)
григорий гуров
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
волонтеры победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Росмолодежь до конца года планирует высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем советском солдате в годы Великой Отечественной войны, сообщил руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров. "Сегодня вместе с волонтёрами мы высадили аллею сирени акции "Сад Памяти". До конца года планируем высадить 27 миллионов таких деревьев в память о каждом погибшем советском солдате в годы Великой Отечественной войны", - сказал Гуров, слова которого передает пресс-служба Росмолодежи. Кроме того, 18 апреля агентство по делам молодежи совместно с движением "Экосистема" запустили акцию "Мы за чистоту", в рамках которой во всех регионах РФ пройдет более 3 тысяч субботников. Акция также приурочена к Году защитника Отечества и юбилею Победы. "Более 30 тысяч россиян присоединятся к 485 субботникам по всей России. За время акции мы планируем объединить более 500 тысяч россиян: вместе мы благоустроим мемориалы, памятные места, очистим скверы и города — в знак благодарности старшим поколениям и ответственности за свою землю, за нашу историю", - отметил глава Росмолодежи. Как сообщили в пресс-службе агентства, к акции присоединятся участники движения "Волонтёры Победы", "Движения Первых", движения "Экосистема", волонтёры Подмосковья, корпоративные волонтёры Госкорпорации "Росатом", военнослужащие СВО и представители Комитета семей воинов Отечества. -0-
https://ria.ru/20250418/veterany-2012050603.html
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городское хозяйство москвы, россия, московская область (подмосковье), григорий гуров, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), волонтеры победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Городское хозяйство Москвы, Россия, Московская область (Подмосковье), Григорий Гуров, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Волонтеры Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Росмолодежь высадит 27 миллионов деревьев в память о погибших солдатах
Росмолодежь высадит 27 млн деревьев в память о погибших в Отечественной войне