https://ria.ru/20250418/rosmolodezh-2012078725.html

Росмолодежь высадит 27 миллионов деревьев в память о погибших солдатах

Росмолодежь высадит 27 миллионов деревьев в память о погибших солдатах - РИА Новости, 18.04.2025

Росмолодежь высадит 27 миллионов деревьев в память о погибших солдатах

Росмолодежь до конца года планирует высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем советском солдате в годы Великой Отечественной войны, сообщил... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T14:53:00+03:00

2025-04-18T14:53:00+03:00

2025-04-18T14:53:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

городское хозяйство москвы

россия

московская область (подмосковье)

григорий гуров

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

волонтеры победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Росмолодежь до конца года планирует высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем советском солдате в годы Великой Отечественной войны, сообщил руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров. "Сегодня вместе с волонтёрами мы высадили аллею сирени акции "Сад Памяти". До конца года планируем высадить 27 миллионов таких деревьев в память о каждом погибшем советском солдате в годы Великой Отечественной войны", - сказал Гуров, слова которого передает пресс-служба Росмолодежи. Кроме того, 18 апреля агентство по делам молодежи совместно с движением "Экосистема" запустили акцию "Мы за чистоту", в рамках которой во всех регионах РФ пройдет более 3 тысяч субботников. Акция также приурочена к Году защитника Отечества и юбилею Победы. "Более 30 тысяч россиян присоединятся к 485 субботникам по всей России. За время акции мы планируем объединить более 500 тысяч россиян: вместе мы благоустроим мемориалы, памятные места, очистим скверы и города — в знак благодарности старшим поколениям и ответственности за свою землю, за нашу историю", - отметил глава Росмолодежи. Как сообщили в пресс-службе агентства, к акции присоединятся участники движения "Волонтёры Победы", "Движения Первых", движения "Экосистема", волонтёры Подмосковья, корпоративные волонтёры Госкорпорации "Росатом", военнослужащие СВО и представители Комитета семей воинов Отечества. -0-

https://ria.ru/20250418/veterany-2012050603.html

https://ria.ru/20250412/pobeda-2010870276.html

россия

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городское хозяйство москвы, россия, московская область (подмосковье), григорий гуров, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), волонтеры победы, 80-летие победы в великой отечественной войне