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В Подмосковье женщина родила здорового ребенка после трансплантации органов - РИА Новости, 18.04.2025
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11:27 18.04.2025 (обновлено: 12:19 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/rody-2012011718.html
В Подмосковье женщина родила здорового ребенка после трансплантации органов
В Подмосковье женщина родила здорового ребенка после трансплантации органов - РИА Новости, 18.04.2025
В Подмосковье женщина родила здорового ребенка после трансплантации органов
В Подмосковье женщина родила здорового ребенка после трансплантации почки и поджелудочной железы, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T11:27:00+03:00
2025-04-18T12:19:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Подмосковье женщина родила здорового ребенка после трансплантации почки и поджелудочной железы, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона."Жительница Подмосковья в возрасте 42 года смогла выносить и родить здорового ребенка после двойной трансплантации органов — почки и поджелудочной железы. С пяти лет пациентка страдала от сахарного диабета, который привел к серьезным осложнениям, в том числе почечной недостаточности. Три года ей пришлось провести на гемодиализе — жизненно необходимой процедуре по очистке крови с помощью специального аппарата, пока в 2019 году ей не сделали операцию по пересадке органов", — отметили в ведомстве.По данным пресс-службы, трансплантаты прижились хорошо, реакций отторжения не возникло. Спустя пять лет женщина забеременела естественным образом.Как рассказала заведующая женской консультацией Наро-Фоминского перинатального центра Светлана Гордеева, сахарный диабет после трансплантации почки — показание для прерывания беременности из-за высоких рисков для здоровья матери и ребенка. Тем не менее пациентка не собиралась отказываться от малыша. Несмотря на непростой период вынашивания, путем кесаревого сечения у женщины появился сын.Мальчик, которого назвали Святославом, родился здоровым. Вес новорожденного — 2960 граммов, рост — 49 сантиметров.
https://ria.ru/20250203/operatsiya-1996959551.html
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общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество
Общество, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество
В Подмосковье женщина родила здорового ребенка после трансплантации органов

В Подмосковье 42-летняя женщина родила ребенка после трансплантации органов

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиЖительница Подмосковья родила здорового ребенка после двойной трансплантации органов
Жительница Подмосковья родила здорового ребенка после двойной трансплантации органов - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Жительница Подмосковья родила здорового ребенка после двойной трансплантации органов
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Подмосковье женщина родила здорового ребенка после трансплантации почки и поджелудочной железы, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.
"Жительница Подмосковья в возрасте 42 года смогла выносить и родить здорового ребенка после двойной трансплантации органов — почки и поджелудочной железы. С пяти лет пациентка страдала от сахарного диабета, который привел к серьезным осложнениям, в том числе почечной недостаточности. Три года ей пришлось провести на гемодиализе — жизненно необходимой процедуре по очистке крови с помощью специального аппарата, пока в 2019 году ей не сделали операцию по пересадке органов", — отметили в ведомстве.
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По данным пресс-службы, трансплантаты прижились хорошо, реакций отторжения не возникло. Спустя пять лет женщина забеременела естественным образом.
Как рассказала заведующая женской консультацией Наро-Фоминского перинатального центра Светлана Гордеева, сахарный диабет после трансплантации почки — показание для прерывания беременности из-за высоких рисков для здоровья матери и ребенка. Тем не менее пациентка не собиралась отказываться от малыша. Несмотря на непростой период вынашивания, путем кесаревого сечения у женщины появился сын.
Мальчик, которого назвали Святославом, родился здоровым. Вес новорожденного — 2960 граммов, рост — 49 сантиметров.
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