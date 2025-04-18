https://ria.ru/20250418/rets-2011989019.html

РЭЦ и Новгородская область объединяют усилия для поддержки экспортеров

РЭЦ и Новгородская область объединяют усилия для поддержки экспортеров - РИА Новости, 18.04.2025

РЭЦ и Новгородская область объединяют усилия для поддержки экспортеров

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и Новгородская область заключили соглашение о сотрудничестве в сфере информационного взаимодействия, сообщает центр. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T10:41:00+03:00

2025-04-18T10:41:00+03:00

2025-04-18T10:41:00+03:00

экономика

новгородская область

россия

индия

вероника никишина

александра дронова

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и Новгородская область заключили соглашение о сотрудничестве в сфере информационного взаимодействия, сообщает центр."Его реализация будет способствовать расширению возможностей для выхода на внешние рынки для региональных экспортеров. Подписи под документом поставили генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Дронов", - говорится в сообщении.Соглашение предусматривает перекрестное размещение информации на цифровой платформе "Мой экспорт" и на сайте Центра поддержки экспорта Новгородской области."Подписанное соглашение откроет новые горизонты для компаний-экспортеров Новгородской области, обеспечивая им доступ к важной информации о поддержке и услугах, необходимых для успешного выхода на внешние рынки. Так, для них будут доступны сервисы Российского экспортного центра, представленные на платформе "Мой экспорт". Это широкий спектр инструментов для расширения присутствия на международной арене и повышения узнаваемости качественной российской продукции. Сейчас на платформе зарегистрировано порядка 160 новгородских компаний, из которых почти 75% - это МСП. С момента запуска платформы им было оказано более 7 тысяч услуг. Уверена, расширение информационного взаимодействия позволит увеличить эти показатели и принесет ожидаемый результат для компаний", - отметила Никишина.Уже сейчас в Едином каталоге услуг на платформе "Мой экспорт" компании могут найти информацию о мерах поддержки экспорта, предлагаемых министерством инвестиционной политики Новгородской области. Это упрощает поиск и получение необходимых ресурсов для экспортной деятельности.На сайте Центра поддержки экспорта Новгородской области компаниям будут доступны федеральные меры поддержки, такие как государственная поддержка для транспортировки и сертификации продукции, возмещение затрат на участие в международных мероприятиях, финансовые инструменты для экспортеров и другие полезные услуги."Новгородскую область и Российский экспортный центр связывает многолетнее сотрудничество. РЭЦ - наш стратегический партнер в вопросах поддержки экспортно ориентированных компаний, развития экспортного потенциала региона. Восемь лет назад Новгородская область вошла в число 12-ти пилотных регионов по внедрению Регионального экспортного стандарта. И в последующие несколько лет регион успешно продолжал данную работу, занимая лидирующие позиции на Северо-Западе и по стране в целом. Это позволило выстроить полноценную систему поддержки наших предприятий в экспортной деятельности и добиться качественных изменений в структуре экспорта региона, несмотря на общеполитическую ситуацию", - прокомментировал со своей стороны Дронов."По итогам 2024 года объем экспорта несырьевой неэнергетической продукции увеличился на 31% к уровню 2023 года. При этом больше 80% поставок пришлось на страны дальнего зарубежья. Особенно заметно растет спрос на новгородскую продукцию в Индии, ОАЭ, Узбекистане, Абхазии. Положительная динамика объема поставок наблюдается по всем товарным группам. Значительный рост отмечается в экспорте продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, машин и оборудования, текстиля. Наряду с этим в Новгородской области увеличивается количество экспортеров – субъектов МСП. На сегодня их порядка 200. Совместно с РЭЦ будем и дальше помогать нашим компаниям осваивать новые рынки", - добавил врио главы региона.

https://ria.ru/20250416/rets-2011550635.html

https://ria.ru/20250411/brend-2010641817.html

https://ria.ru/20250404/rets-2009284851.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, новгородская область, россия, индия, вероника никишина, александра дронова, вэб.рф (вэб)