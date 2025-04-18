Студенты сообщили в прокуратуру о нарушениях задержанного ректора ПсковГУ
Прокуратура получила обращения о нарушениях экс-ректора ПсковГУ Ильиной
Наталья Ильина. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Прокуратура Псковской области получила ряд обращений студентов и бывших преподавателей Псковского государственного университета о возможных нарушениях закона экс-ректором вуза Натальей Ильиной, обвиняемой по делу о мошенничестве, сообщило ведомство в Telegram-канале.
Псковский городской суд 9 апреля отправил под стражу Ильину, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Как сообщала прокуратура, Ильина, будучи ректором ПсковГУ, устроила на работу несуществующего сотрудника и присвоила 10 миллионов рублей. По версии следствия, Ильина в 2020-2021 годах устроила своего знакомого на должность доцента вуза. На рабочем месте он не появлялся, но с января 2021 по январь 2025 года "доценту" начислялась зарплата и другие выплаты на сумму более 10 миллионов рублей. Из них более 3 миллионов рублей были перечислены на его банковскую карту, находившуюся в распоряжении Ильиной.
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Как отмечает надзорное ведомство, ранее в эфире регионального радио помощник прокурора области Рахиба Сулейманова призвала жителей Псковской области сообщить "значимую информацию" о возможной противоправной деятельности Ильиной.
"За три дня, прошедших после выхода программы ПЛН FM в эфир, зафиксирован ряд обращений студентов, бывших преподавателей ПсковГУ и других лиц", – говорится в сообщении областной прокуратуры.
ПсковГУ в пятницу сообщил о назначении врио ректора вуза, которым стал Сергей Николаев, с 2019 года занимавший должность директора института образования и социальных наук в составе Псковского госуниверитета.