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Студенты сообщили в прокуратуру о нарушениях задержанного ректора ПсковГУ - РИА Новости, 18.04.2025
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18:14 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/rektor-2012157390.html
Студенты сообщили в прокуратуру о нарушениях задержанного ректора ПсковГУ
Студенты сообщили в прокуратуру о нарушениях задержанного ректора ПсковГУ - РИА Новости, 18.04.2025
Студенты сообщили в прокуратуру о нарушениях задержанного ректора ПсковГУ
Прокуратура Псковской области получила ряд обращений студентов и бывших преподавателей Псковского государственного университета о возможных нарушениях закона... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T18:14:00+03:00
2025-04-18T18:14:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Прокуратура Псковской области получила ряд обращений студентов и бывших преподавателей Псковского государственного университета о возможных нарушениях закона экс-ректором вуза Натальей Ильиной, обвиняемой по делу о мошенничестве, сообщило ведомство в Telegram-канале. Псковский городской суд 9 апреля отправил под стражу Ильину, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Как сообщала прокуратура, Ильина, будучи ректором ПсковГУ, устроила на работу несуществующего сотрудника и присвоила 10 миллионов рублей. По версии следствия, Ильина в 2020-2021 годах устроила своего знакомого на должность доцента вуза. На рабочем месте он не появлялся, но с января 2021 по январь 2025 года "доценту" начислялась зарплата и другие выплаты на сумму более 10 миллионов рублей. Из них более 3 миллионов рублей были перечислены на его банковскую карту, находившуюся в распоряжении Ильиной. Как отмечает надзорное ведомство, ранее в эфире регионального радио помощник прокурора области Рахиба Сулейманова призвала жителей Псковской области сообщить "значимую информацию" о возможной противоправной деятельности Ильиной. "За три дня, прошедших после выхода программы ПЛН FM в эфир, зафиксирован ряд обращений студентов, бывших преподавателей ПсковГУ и других лиц", – говорится в сообщении областной прокуратуры. ПсковГУ в пятницу сообщил о назначении врио ректора вуза, которым стал Сергей Николаев, с 2019 года занимавший должность директора института образования и социальных наук в составе Псковского госуниверитета.
https://ria.ru/20250412/pskov-2010889808.html
https://ria.ru/20250410/rektor-2010366611.html
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псковская область, россия, наталья ильина, происшествия, образование - общество, общество
Псковская область, Россия, Наталья Ильина, Происшествия, Образование - Общество, Общество
Студенты сообщили в прокуратуру о нарушениях задержанного ректора ПсковГУ

Прокуратура получила обращения о нарушениях экс-ректора ПсковГУ Ильиной

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаталья Ильина
Наталья Ильина - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наталья Ильина. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Прокуратура Псковской области получила ряд обращений студентов и бывших преподавателей Псковского государственного университета о возможных нарушениях закона экс-ректором вуза Натальей Ильиной, обвиняемой по делу о мошенничестве, сообщило ведомство в Telegram-канале.
Псковский городской суд 9 апреля отправил под стражу Ильину, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Как сообщала прокуратура, Ильина, будучи ректором ПсковГУ, устроила на работу несуществующего сотрудника и присвоила 10 миллионов рублей. По версии следствия, Ильина в 2020-2021 годах устроила своего знакомого на должность доцента вуза. На рабочем месте он не появлялся, но с января 2021 по январь 2025 года "доценту" начислялась зарплата и другие выплаты на сумму более 10 миллионов рублей. Из них более 3 миллионов рублей были перечислены на его банковскую карту, находившуюся в распоряжении Ильиной.
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Как отмечает надзорное ведомство, ранее в эфире регионального радио помощник прокурора области Рахиба Сулейманова призвала жителей Псковской области сообщить "значимую информацию" о возможной противоправной деятельности Ильиной.
"За три дня, прошедших после выхода программы ПЛН FM в эфир, зафиксирован ряд обращений студентов, бывших преподавателей ПсковГУ и других лиц", – говорится в сообщении областной прокуратуры.
ПсковГУ в пятницу сообщил о назначении врио ректора вуза, которым стал Сергей Николаев, с 2019 года занимавший должность директора института образования и социальных наук в составе Псковского госуниверитета.
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