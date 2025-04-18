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Россиян ждет укороченный рабочий день 30 апреля
Россиян ждет укороченный рабочий день 30 апреля - РИА Новости, 18.04.2025
Россиян ждет укороченный рабочий день 30 апреля
Среда 30 апреля будет укороченным днем для работающих в России, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР). РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T05:35:00+03:00
2025-04-18T05:35:00+03:00
2025-04-18T05:35:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Среда 30 апреля будет укороченным днем для работающих в России, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР)."Тридцатого апреля будет укороченный рабочий день", — напомнил он.Депутат пояснил, что это связано с тем, что следующий день — 1 мая — зафиксирован в Трудовом кодексе, как нерабочий праздничный.Следующие три дня — 2, 3 и 4 мая — будут выходными.
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общество, россия, ярослав нилов, лдпр, госдума рф, выходные, работа
Общество, Россия, Ярослав Нилов, ЛДПР, Госдума РФ, Выходные, Работа
Россиян ждет укороченный рабочий день 30 апреля
Депутат Нилов: граждан РФ ждет укороченный рабочий день 30 апреля