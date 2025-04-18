Рейтинг@Mail.ru
Россиян ждет укороченный рабочий день 30 апреля - РИА Новости, 18.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:35 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/rabota-2011951096.html
Россиян ждет укороченный рабочий день 30 апреля
Россиян ждет укороченный рабочий день 30 апреля - РИА Новости, 18.04.2025
Россиян ждет укороченный рабочий день 30 апреля
Среда 30 апреля будет укороченным днем для работающих в России, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР). РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T05:35:00+03:00
2025-04-18T05:35:00+03:00
общество
россия
ярослав нилов
лдпр
госдума рф
выходные
работа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774432161_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_88d9aa0b3464cacb7f97af67b063d13e.jpg
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Среда 30 апреля будет укороченным днем для работающих в России, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР)."Тридцатого апреля будет укороченный рабочий день", — напомнил он.Депутат пояснил, что это связано с тем, что следующий день — 1 мая — зафиксирован в Трудовом кодексе, как нерабочий праздничный.Следующие три дня — 2, 3 и 4 мая — будут выходными.
https://ria.ru/20250418/may-1855644309.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774432161_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_63e8f926b523a62cca6c471217ab8a51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ярослав нилов, лдпр, госдума рф, выходные, работа
Общество, Россия, Ярослав Нилов, ЛДПР, Госдума РФ, Выходные, Работа
Россиян ждет укороченный рабочий день 30 апреля

Депутат Нилов: граждан РФ ждет укороченный рабочий день 30 апреля

© Depositphotos.com / gstockstudioСотрудники офиса
Сотрудники офиса - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Depositphotos.com / gstockstudio
Сотрудники офиса. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Среда 30 апреля будет укороченным днем для работающих в России, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).
"Тридцатого апреля будет укороченный рабочий день", — напомнил он.
Депутат пояснил, что это связано с тем, что следующий день — 1 мая — зафиксирован в Трудовом кодексе, как нерабочий праздничный.
Следующие три дня — 2, 3 и 4 мая — будут выходными.
Календарь праздников — 2025. Май
Выходные в мае 2025 года: официальный календарь праздников
13:34
 
ОбществоРоссияЯрослав НиловЛДПРГосдума РФВыходныеРабота
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала