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Силы ПВО ночью перехватили 56 украинских беспилотников - РИА Новости, 18.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:04 18.04.2025 (обновлено: 08:45 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/pvo-2011956561.html
Силы ПВО ночью перехватили 56 украинских беспилотников
Силы ПВО ночью перехватили 56 украинских беспилотников - РИА Новости, 18.04.2025
Силы ПВО ночью перехватили 56 украинских беспилотников
Противовоздушная оборона минувшей ночью сбила 56 дронов ВСУ над пятью российскими регионами и Азовским морем, сообщило министерство обороны. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T07:04:00+03:00
2025-04-18T08:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
воронежская область
белгородская область
вооруженные силы украины
ростовская область
краснодарский край
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Противовоздушная оборона минувшей ночью сбила 56 дронов ВСУ над пятью российскими регионами и Азовским морем, сообщило министерство обороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Больше всего БПЛА противника ликвидировали в Воронежской области — 27.Вооруженные силы России также сбили:Еще 12 БПЛА удалось перехватить над Азовским морем.Украинские военные почти каждый день пытаются атаковать объекты в России при помощи дронов. Средства ПВО успешно уничтожают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
воронежская область
белгородская область
ростовская область
краснодарский край
республика крым
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россия, безопасность, воронежская область, белгородская область, вооруженные силы украины, ростовская область, краснодарский край, республика крым, азовское море, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Воронежская область, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Ростовская область, Краснодарский край, Республика Крым, Азовское море, Беспилотники
Силы ПВО ночью перехватили 56 украинских беспилотников

Силы ПВО ночью уничтожили 56 дронов ВСУ над российскими регионами

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВ командном пункте
В командном пункте - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Противовоздушная оборона минувшей ночью сбила 56 дронов ВСУ над пятью российскими регионами и Азовским морем, сообщило министерство обороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.
Больше всего БПЛА противника ликвидировали в Воронежской области — 27.
Вооруженные силы России также сбили:
  • 12 дронов — над Белгородской областью;
  • три беспилотника — над Крымом;
  • по одному — над Ростовской областью и Краснодарским краем.
Еще 12 БПЛА удалось перехватить над Азовским морем.
Украинские военные почти каждый день пытаются атаковать объекты в России при помощи дронов. Средства ПВО успешно уничтожают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВоронежская областьБелгородская областьВооруженные силы УкраиныРостовская областьКраснодарский крайРеспублика КрымАзовское мореБеспилотники
 
 
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