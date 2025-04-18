https://ria.ru/20250418/pvo-2011956561.html

Силы ПВО ночью перехватили 56 украинских беспилотников

Силы ПВО ночью перехватили 56 украинских беспилотников - РИА Новости, 18.04.2025

Силы ПВО ночью перехватили 56 украинских беспилотников

Противовоздушная оборона минувшей ночью сбила 56 дронов ВСУ над пятью российскими регионами и Азовским морем, сообщило министерство обороны. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T07:04:00+03:00

2025-04-18T07:04:00+03:00

2025-04-18T08:45:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Противовоздушная оборона минувшей ночью сбила 56 дронов ВСУ над пятью российскими регионами и Азовским морем, сообщило министерство обороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Больше всего БПЛА противника ликвидировали в Воронежской области — 27.Вооруженные силы России также сбили:Еще 12 БПЛА удалось перехватить над Азовским морем.Украинские военные почти каждый день пытаются атаковать объекты в России при помощи дронов. Средства ПВО успешно уничтожают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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