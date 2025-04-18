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Силы ПВО ночью перехватили 56 украинских беспилотников
Силы ПВО ночью перехватили 56 украинских беспилотников - РИА Новости, 18.04.2025
Силы ПВО ночью перехватили 56 украинских беспилотников
Противовоздушная оборона минувшей ночью сбила 56 дронов ВСУ над пятью российскими регионами и Азовским морем, сообщило министерство обороны. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T07:04:00+03:00
2025-04-18T07:04:00+03:00
2025-04-18T08:45:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Противовоздушная оборона минувшей ночью сбила 56 дронов ВСУ над пятью российскими регионами и Азовским морем, сообщило министерство обороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Больше всего БПЛА противника ликвидировали в Воронежской области — 27.Вооруженные силы России также сбили:Еще 12 БПЛА удалось перехватить над Азовским морем.Украинские военные почти каждый день пытаются атаковать объекты в России при помощи дронов. Средства ПВО успешно уничтожают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Силы ПВО ночью перехватили 56 украинских беспилотников
Силы ПВО ночью уничтожили 56 дронов ВСУ над российскими регионами