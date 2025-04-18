https://ria.ru/20250418/pvo-2011952859.html

В Ростовской области уничтожили несколько беспилотников

В Ростовской области уничтожили несколько беспилотников - РИА Новости, 18.04.2025

В Ростовской области уничтожили несколько беспилотников

В Таганроге и Тарасовском районе Ростовской области ликвидировали БПЛА, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T05:59:00+03:00

2025-04-18T05:59:00+03:00

2025-04-18T06:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

ростовская область

тарасовский район

юрий слюсарь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_48cdf2d8230462d0c05bded8323e2fcc.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В Таганроге и Тарасовском районе Ростовской области ликвидировали БПЛА, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Таганроге и Тарасовском районе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет", — говорится в его публикации.Подробности уточняются, заключил Слюсарь.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ростовская область

тарасовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, ростовская область, тарасовский район, юрий слюсарь