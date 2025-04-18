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В Ростовской области уничтожили несколько беспилотников
В Ростовской области уничтожили несколько беспилотников - РИА Новости, 18.04.2025
В Ростовской области уничтожили несколько беспилотников
В Таганроге и Тарасовском районе Ростовской области ликвидировали БПЛА, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T05:59:00+03:00
2025-04-18T05:59:00+03:00
2025-04-18T06:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
ростовская область
тарасовский район
юрий слюсарь
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В Таганроге и Тарасовском районе Ростовской области ликвидировали БПЛА, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Таганроге и Тарасовском районе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет", — говорится в его публикации.Подробности уточняются, заключил Слюсарь.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ростовская область, тарасовский район, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ростовская область, Тарасовский район, Юрий Слюсарь
В Ростовской области уничтожили несколько беспилотников
В Таганроге и Тарасовском районе Ростовской области уничтожили несколько БПЛА