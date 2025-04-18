https://ria.ru/20250418/putin-2012203954.html

Путин изменил состав совета по программе развития генетических технологий

Путин изменил состав совета по программе развития генетических технологий - РИА Новости, 18.04.2025

Путин изменил состав совета по программе развития генетических технологий

Президент России Владимир Путин внес изменения в состав совета по реализации научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2030 годы,... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T22:24:00+03:00

2025-04-18T22:24:00+03:00

2025-04-18T22:25:00+03:00

наука

россия

владимир путин

роснефть

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

генетика

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес изменения в состав совета по реализации научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2030 годы, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Внести в состав совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2030 годы и в состав президиума этого совета... включить в состав совета Завалееву Е.В. - советника главного исполнительного директора в ранге вице-президента публичного акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть" (по согласованию) и исключить из него Шишкина А.Н.; б) включить в состав президиума совета Скворцову В.И. - руководителя ФМБА России", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250331/bakanov-2008391403.html

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россия, владимир путин, роснефть, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), генетика