https://ria.ru/20250418/putin-2012080588.html

Путин предложил обсудить попытки вовлечения молодежи в криминал

Путин предложил обсудить попытки вовлечения молодежи в криминал - РИА Новости, 18.04.2025

Путин предложил обсудить попытки вовлечения молодежи в криминал

Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ вопросы противодействия попыткам вовлечения молодежи в... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T15:03:00+03:00

2025-04-18T15:03:00+03:00

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владимир путин

россия

владимир колокольцев

совет безопасности рф

происшествия

общество

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ вопросы противодействия попыткам вовлечения молодежи в противоправную деятельность."Рассмотрим сегодня вопросы противодействия попыткам вовлечения несовершеннолетних и молодежи в противоправную деятельность. Думаю, что объяснять не нужно, насколько это важно. Это одно из серьезных направлений в сфере молодежной политики", - сказал Путин.Президент предложил выступить с докладом главе МВД Владимиру Колокольцеву.

https://ria.ru/20250226/moshenniki-2001617792.html

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Путин на совещании с постоянными членами Совбеза Путин на совещании с постоянными членами Совбеза 2025-04-18T15:03 true PT0M31S

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владимир путин, россия, владимир колокольцев, совет безопасности рф, происшествия, общество