https://ria.ru/20250418/putin-2012080588.html
Путин предложил обсудить попытки вовлечения молодежи в криминал
Путин предложил обсудить попытки вовлечения молодежи в криминал - РИА Новости, 18.04.2025
Путин предложил обсудить попытки вовлечения молодежи в криминал
Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ вопросы противодействия попыткам вовлечения молодежи в... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T15:03:00+03:00
2025-04-18T15:03:00+03:00
2025-04-18T15:10:00+03:00
владимир путин
россия
владимир колокольцев
совет безопасности рф
происшествия
общество
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ вопросы противодействия попыткам вовлечения молодежи в противоправную деятельность."Рассмотрим сегодня вопросы противодействия попыткам вовлечения несовершеннолетних и молодежи в противоправную деятельность. Думаю, что объяснять не нужно, насколько это важно. Это одно из серьезных направлений в сфере молодежной политики", - сказал Путин.Президент предложил выступить с докладом главе МВД Владимиру Колокольцеву.
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Путин на совещании с постоянными членами Совбеза
Путин на совещании с постоянными членами Совбеза
2025-04-18T15:03
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владимир путин, россия, владимир колокольцев, совет безопасности рф, происшествия, общество
Владимир Путин, Россия, Владимир Колокольцев, Совет Безопасности РФ, Происшествия, Общество
Путин предложил обсудить попытки вовлечения молодежи в криминал
Путин предложил членам Совбеза обсудить попытки вовлечения молодежи в криминал