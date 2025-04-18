https://ria.ru/20250418/putin-2011950080.html

Кремль сообщит, примет ли Путин участие в "Бессмертном полку"

Кремль сообщит, примет ли Путин участие в "Бессмертном полку" - РИА Новости, 18.04.2025

Кремль сообщит, примет ли Путин участие в "Бессмертном полку"

Кремль своевременно проинформирует, если будет принято решение об очном участии президента РФ Владимира Путина в "Бессмертном полку", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T05:15:00+03:00

2025-04-18T05:15:00+03:00

2025-04-18T05:16:00+03:00

общество

россия

москва

мурманская область

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Кремль своевременно проинформирует, если будет принято решение об очном участии президента РФ Владимира Путина в "Бессмертном полку", сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Мы своевременно сообщим", - сказал Песков. Девятого мая в рамках акции "Бессмертный полк" в городах России и за рубежом люди выходят на марш с портретами родственников – участников Великой Отечественной войны. Путин принимал очное участие в акции в 2022 году. В 2023-2024 годах "Бессмертный полк" проходил в дистанционном формате. Власти Москвы пока не сообщали, как в столице планируется проводить акцию в этом году. В то же время ряд регионов, в том числе Свердловская, Новгородская, Мурманская области, Карелия сообщили, что шествие пройдет в традиционном формате. Песков ранее сообщал, что в ходе празднований 80-летия Победы в РФ будут применяться особые меры обеспечения безопасности.

https://ria.ru/20250410/shestvie-2010528868.html

https://ria.ru/20250410/polk-2010449107.html

россия

москва

мурманская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, москва, мурманская область, дмитрий песков, владимир путин