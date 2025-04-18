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Кремль сообщит, примет ли Путин участие в "Бессмертном полку" - РИА Новости, 18.04.2025
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05:15 18.04.2025 (обновлено: 05:16 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/putin-2011950080.html
Кремль сообщит, примет ли Путин участие в "Бессмертном полку"
Кремль сообщит, примет ли Путин участие в "Бессмертном полку" - РИА Новости, 18.04.2025
Кремль сообщит, примет ли Путин участие в "Бессмертном полку"
Кремль своевременно проинформирует, если будет принято решение об очном участии президента РФ Владимира Путина в "Бессмертном полку", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T05:15:00+03:00
2025-04-18T05:16:00+03:00
общество
россия
москва
мурманская область
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Кремль своевременно проинформирует, если будет принято решение об очном участии президента РФ Владимира Путина в "Бессмертном полку", сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Мы своевременно сообщим", - сказал Песков. Девятого мая в рамках акции "Бессмертный полк" в городах России и за рубежом люди выходят на марш с портретами родственников – участников Великой Отечественной войны. Путин принимал очное участие в акции в 2022 году. В 2023-2024 годах "Бессмертный полк" проходил в дистанционном формате. Власти Москвы пока не сообщали, как в столице планируется проводить акцию в этом году. В то же время ряд регионов, в том числе Свердловская, Новгородская, Мурманская области, Карелия сообщили, что шествие пройдет в традиционном формате. Песков ранее сообщал, что в ходе празднований 80-летия Победы в РФ будут применяться особые меры обеспечения безопасности.
https://ria.ru/20250410/shestvie-2010528868.html
https://ria.ru/20250410/polk-2010449107.html
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общество, россия, москва, мурманская область, дмитрий песков, владимир путин
Общество, Россия, Москва, Мурманская область, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Кремль сообщит, примет ли Путин участие в "Бессмертном полку"

Кремль сообщит, если примет решение об очном участии Путина в Бессмертном полку

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича принимает участие в шествии патриотической акции "Бессмертный полк" в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 2017 год
Президент РФ Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича принимает участие в шествии патриотической акции Бессмертный полк в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 2017 год - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича принимает участие в шествии патриотической акции "Бессмертный полк" в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 2017 год. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Кремль своевременно проинформирует, если будет принято решение об очном участии президента РФ Владимира Путина в "Бессмертном полку", сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы своевременно сообщим", - сказал Песков.
Участники акции Бессмертный полк в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Беглов рассказал о возвращении "Бессмертного полка" на улицы Петербурга
10 апреля, 16:50
Девятого мая в рамках акции "Бессмертный полк" в городах России и за рубежом люди выходят на марш с портретами родственников – участников Великой Отечественной войны.
Путин принимал очное участие в акции в 2022 году. В 2023-2024 годах "Бессмертный полк" проходил в дистанционном формате. Власти Москвы пока не сообщали, как в столице планируется проводить акцию в этом году. В то же время ряд регионов, в том числе Свердловская, Новгородская, Мурманская области, Карелия сообщили, что шествие пройдет в традиционном формате.
Песков ранее сообщал, что в ходе празднований 80-летия Победы в РФ будут применяться особые меры обеспечения безопасности.
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Шествие "Бессмертного полка" в России пройдет в смешанном формате
10 апреля, 12:55
 
ОбществоРоссияМоскваМурманская областьДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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