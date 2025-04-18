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Дяденька Путин, прости: непреклонный Запад признал, что без России ему каюк - РИА Новости, 18.04.2025
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08:00 18.04.2025 (обновлено: 09:27 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/putin-2011928611.html
Дяденька Путин, прости: непреклонный Запад признал, что без России ему каюк
Дяденька Путин, прости: непреклонный Запад признал, что без России ему каюк - РИА Новости, 18.04.2025
Дяденька Путин, прости: непреклонный Запад признал, что без России ему каюк
У российского хора имени Пятницкого появился очень серьезный соперник: вчера западные СМИ превзошли себя и синхронно изобразили массовый плач Ярославн, от... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T08:00:00+03:00
2025-04-18T09:27:00+03:00
россия
сша
европа
стив уиткофф
евросоюз
еврокомиссия
engie
северный поток
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У российского хора имени Пятницкого появился очень серьезный соперник: вчера западные СМИ превзошли себя и синхронно изобразили массовый плач Ярославн, от которого на глаза наворачиваются слезы обиды и ярости.Британское издание Financial Times с сожалением сообщило, что по какой-то непостижимой причине западные компании, которые оставались на рынке России, но работали над сворачиванием бизнеса в стране, эти планы "приостановили". Мало того: по данным источников издания, Москву наводнили "представители крупных международных трейдеров и инвестиционных банков" — видимо, чтобы лично удостовериться, что из последней стиральной машины вырван последний чип, и раздать милостыню безработным операторам страны-бензоколонки.Bloomberg, в свою очередь, поделился ужасным открытием: оказывается, "Трамп может снять санкции с России", но не ради мира на Украине. А потому, что для лицемерных американцев, плюющих на принципы демократии с собора Парижской Богоматери, "очень важны коммерческие интересы".Макрон-издание Le Monde пошло еще дальше: по их данным, тот же Трамп совершенно серьезно настроен в отношении восстановления "Северных потоков", что просто выворачивает наизнанку европейских лимитрофов и Киев. Лидеры эскадрона боевых мосек (Эстонии, Латвии и Литвы) заявили, что "проект уничтожит интересы европейской безопасности", а Зеленский назвал "Потоки" "опаснейшим геополитическим оружием".Ресурс Reuters разродился аж двумя вопиющими новостями. Во-первых, ЕС вдруг отказался от запрета на СПГ из России. Европейцы осознали, что без альтернативы в виде российских углеводородов на тарифных переговорах Трамп их съест с перьями и шкуркой и попросит добавки: "Еврокомиссия не хочет рисковать потерей российского СПГ из-за санкций и тем самым лишиться своего влияния на переговорах".Во-вторых, гадкая Россия показала свое истинное варварское лицо: вместо расстилания красных ковровых дорожек теперь "Москва воздвигает барьеры для возвращения в Россию тысяч западных компаний". И теперь эти несчастные компании, которые ничего плохого россиянам не сделали (а просто хотят денег), "поставлены перед жесткими переговорами, горами бумаг и репутационными рисками", потому что безжалостное руководство страны "продвигает локальное производство и бизнес".То, что Россия плохая в любом случае (потому, что отказывается помирать и только крепнет, а также потому, что у нас все есть, а у них нет и никогда не будет), — это мы знаем и без западных СМИ. Но почему же для наших ненавистников так важно, во всем обвиняя Россию, все же идти к нам на поклон?Ответ дал в своем интервью Fox News спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф, который честно прокомментировал острый интерес США к сотрудничеству с Россией: "Деньги решают множество проблем". Новая администрация США может позволить себе сказать об этом прямо, а выстроившая на русофобстве целую новую идеологию Европа теперь должна придумать, с какой скоростью ползти к Путину. Все просто: только за нефть и газ после торжественного разрыва с Россией Евросоюз вчистую переплатил более полтриллиона евро и 800 миллиардов потратил на субсидии потребителям для смягчения энергетического кризиса, и еще маячит триллион потерь от тарифной войны с США.Теперь оказывается, что, по данным того же Reuters, в Европе чуть ли не с начала СВО образовалось целое "тайное экономическое сопротивление" из сотен и тысяч компаний, которые, стиснув зубы, ждали возвращения России, на темных еврокухнях исполняя вполголоса "Прощание славянки" и "Я не знал, что любовь может быть жестокой". Издание взяло интервью у нескольких партизан: управляющий директор немецкого нефтехимического производителя Leuna-Harze Клаус Паур, поминутно озираясь, сообщил: "Нам нужен российский газ... Нам нужен "Северный поток — 2", потому что нам нужно держать под контролем расходы на энергоносители". А вице-президент французской Engie Дидье Олло рассказал, что держит в нагрудном кармане салфетку с расчетами — "после установления мира на Украине можно обсуждать поставки из России в размере 60-70 миллиардов кубометров в год, включая СПГ".Это подтверждает свежий доклад Центра стратегических и международных исследований (CSIS), согласно которому "(в Европе) Россия сохранила откровенную когорту сторонников, на которых можно было положиться в отстаивании позиции против разрыва экономических связей с Москвой изнутри самого рынка и столиц Европейского союза, особенно когда речь шла о дешевых российских энергоносителях". Но самое ужасное не в этом. А в том, что, по мнению экспертов, "маловероятно, что Россия согласится на какое-либо урегулирование, которое не снимет западные санкции, препятствующие продаже российских углеводородов".У нас для данных экспертов и Запада в целом плохие новости.Как уже неоднократно говорили представители российского руководства, мы никого не будем просить снять санкции, потому что их снимут сами и еще спросят, не поменять ли бокалы.По горькому признанию Observer Research Foundation, даже на фоне рекордных санкций "Россия стала одной из пяти крупнейших экономик мира по ВВП в паритете покупательной способности". И самое противное: "Россия совершенно самодостаточна в энергии, минералах, продовольствии, сельскохозяйственных культурах и водных ресурсах". Нам ничего ни от кого не нужно, а от нас всем нужно все, и теперь это откровение встало в полный рост. Попытка изолировать и экономически разрушить Россию бумерангом прилетела обратно, а дальше будет только хуже.Мировая природная кладовая и бензоколонка будет только набирать ход: все до единой профильные и экспертные организации, включая ОПЕК World Oil Outlook, Международное энергетическое агентство (МЭА), Управление энергетической информации США (EIA), Оксфордский институт энергетических исследований и аналитический департамент BP, утверждают, что только по углеводородам "мировой спрос в ближайшие десятилетия будет расти, увеличиваясь примерно на 25 процентов в год к 2050 году", причем "наибольший рост спроса ожидается в Азии". А Россия — это далеко не только нефть и газ, как бы это ни расписывали западные СМИ.Наверное, плохо потешаться над убогими, но у нас будет прекрасная возможность вернуть Западу его же собственный принцип: "Выгода на первом месте". Только без обид, но на всякий случай встаньте в очередь. И просьба не шуметь.
https://ria.ru/20250409/tramp-2010026156.html
https://ria.ru/20250409/tramp-2010127153.html
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россия, сша, европа, стив уиткофф, евросоюз, еврокомиссия, engie, северный поток, введение трампом пошлин на импорт, аналитика
Россия, США, Европа, Стив Уиткофф, Евросоюз, Еврокомиссия, ENGIE, Северный поток, Введение Трампом пошлин на импорт, Аналитика

Дяденька Путин, прости: непреклонный Запад признал, что без России ему каюк

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
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Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
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У российского хора имени Пятницкого появился очень серьезный соперник: вчера западные СМИ превзошли себя и синхронно изобразили массовый плач Ярославн, от которого на глаза наворачиваются слезы обиды и ярости.
Британское издание Financial Times с сожалением сообщило, что по какой-то непостижимой причине западные компании, которые оставались на рынке России, но работали над сворачиванием бизнеса в стране, эти планы "приостановили". Мало того: по данным источников издания, Москву наводнили "представители крупных международных трейдеров и инвестиционных банков" — видимо, чтобы лично удостовериться, что из последней стиральной машины вырван последний чип, и раздать милостыню безработным операторам страны-бензоколонки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Что стоит за тарифной политикой Трампа
9 апреля, 08:00
Bloomberg, в свою очередь, поделился ужасным открытием: оказывается, "Трамп может снять санкции с России", но не ради мира на Украине. А потому, что для лицемерных американцев, плюющих на принципы демократии с собора Парижской Богоматери, "очень важны коммерческие интересы".
Макрон-издание Le Monde пошло еще дальше: по их данным, тот же Трамп совершенно серьезно настроен в отношении восстановления "Северных потоков", что просто выворачивает наизнанку европейских лимитрофов и Киев. Лидеры эскадрона боевых мосек (Эстонии, Латвии и Литвы) заявили, что "проект уничтожит интересы европейской безопасности", а Зеленский назвал "Потоки" "опаснейшим геополитическим оружием".
Ресурс Reuters разродился аж двумя вопиющими новостями. Во-первых, ЕС вдруг отказался от запрета на СПГ из России. Европейцы осознали, что без альтернативы в виде российских углеводородов на тарифных переговорах Трамп их съест с перьями и шкуркой и попросит добавки: "Еврокомиссия не хочет рисковать потерей российского СПГ из-за санкций и тем самым лишиться своего влияния на переговорах".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Трамп попробовал застать Путина врасплох. Это оказалось очень плохой идеей
9 апреля, 08:00
Во-вторых, гадкая Россия показала свое истинное варварское лицо: вместо расстилания красных ковровых дорожек теперь "Москва воздвигает барьеры для возвращения в Россию тысяч западных компаний". И теперь эти несчастные компании, которые ничего плохого россиянам не сделали (а просто хотят денег), "поставлены перед жесткими переговорами, горами бумаг и репутационными рисками", потому что безжалостное руководство страны "продвигает локальное производство и бизнес".
То, что Россия плохая в любом случае (потому, что отказывается помирать и только крепнет, а также потому, что у нас все есть, а у них нет и никогда не будет), — это мы знаем и без западных СМИ. Но почему же для наших ненавистников так важно, во всем обвиняя Россию, все же идти к нам на поклон?

Ответ дал в своем интервью Fox News спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф, который честно прокомментировал острый интерес США к сотрудничеству с Россией: "Деньги решают множество проблем". Новая администрация США может позволить себе сказать об этом прямо, а выстроившая на русофобстве целую новую идеологию Европа теперь должна придумать, с какой скоростью ползти к Путину. Все просто: только за нефть и газ после торжественного разрыва с Россией Евросоюз вчистую переплатил более полтриллиона евро и 800 миллиардов потратил на субсидии потребителям для смягчения энергетического кризиса, и еще маячит триллион потерь от тарифной войны с США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Трамп поддержал Ле Пен и уничтожил экономику Франции
6 апреля, 08:00
Теперь оказывается, что, по данным того же Reuters, в Европе чуть ли не с начала СВО образовалось целое "тайное экономическое сопротивление" из сотен и тысяч компаний, которые, стиснув зубы, ждали возвращения России, на темных еврокухнях исполняя вполголоса "Прощание славянки" и "Я не знал, что любовь может быть жестокой". Издание взяло интервью у нескольких партизан: управляющий директор немецкого нефтехимического производителя Leuna-Harze Клаус Паур, поминутно озираясь, сообщил: "Нам нужен российский газ... Нам нужен "Северный поток — 2", потому что нам нужно держать под контролем расходы на энергоносители". А вице-президент французской Engie Дидье Олло рассказал, что держит в нагрудном кармане салфетку с расчетами — "после установления мира на Украине можно обсуждать поставки из России в размере 60-70 миллиардов кубометров в год, включая СПГ".
Это подтверждает свежий доклад Центра стратегических и международных исследований (CSIS), согласно которому "(в Европе) Россия сохранила откровенную когорту сторонников, на которых можно было положиться в отстаивании позиции против разрыва экономических связей с Москвой изнутри самого рынка и столиц Европейского союза, особенно когда речь шла о дешевых российских энергоносителях". Но самое ужасное не в этом. А в том, что, по мнению экспертов, "маловероятно, что Россия согласится на какое-либо урегулирование, которое не снимет западные санкции, препятствующие продаже российских углеводородов".
У нас для данных экспертов и Запада в целом плохие новости.
Как уже неоднократно говорили представители российского руководства, мы никого не будем просить снять санкции, потому что их снимут сами и еще спросят, не поменять ли бокалы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
У Трампа на Европу большие планы
4 апреля, 08:00
По горькому признанию Observer Research Foundation, даже на фоне рекордных санкций "Россия стала одной из пяти крупнейших экономик мира по ВВП в паритете покупательной способности". И самое противное: "Россия совершенно самодостаточна в энергии, минералах, продовольствии, сельскохозяйственных культурах и водных ресурсах".

Нам ничего ни от кого не нужно, а от нас всем нужно все, и теперь это откровение встало в полный рост. Попытка изолировать и экономически разрушить Россию бумерангом прилетела обратно, а дальше будет только хуже.
Мировая природная кладовая и бензоколонка будет только набирать ход: все до единой профильные и экспертные организации, включая ОПЕК World Oil Outlook, Международное энергетическое агентство (МЭА), Управление энергетической информации США (EIA), Оксфордский институт энергетических исследований и аналитический департамент BP, утверждают, что только по углеводородам "мировой спрос в ближайшие десятилетия будет расти, увеличиваясь примерно на 25 процентов в год к 2050 году", причем "наибольший рост спроса ожидается в Азии". А Россия — это далеко не только нефть и газ, как бы это ни расписывали западные СМИ.
Наверное, плохо потешаться над убогими, но у нас будет прекрасная возможность вернуть Западу его же собственный принцип: "Выгода на первом месте". Только без обид, но на всякий случай встаньте в очередь. И просьба не шуметь.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Пугать Путина бесполезно: Трампу не стоит даже пытаться
5 апреля, 08:00
 
РоссияСШАЕвропаСтив УиткоффЕвросоюзЕврокомиссияENGIEСеверный потокВведение Трампом пошлин на импортАналитика
 
 
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