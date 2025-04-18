Дяденька Путин, прости: непреклонный Запад признал, что без России ему каюк
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У российского хора имени Пятницкого появился очень серьезный соперник: вчера западные СМИ превзошли себя и синхронно изобразили массовый плач Ярославн, от которого на глаза наворачиваются слезы обиды и ярости.
Британское издание Financial Times с сожалением сообщило, что по какой-то непостижимой причине западные компании, которые оставались на рынке России, но работали над сворачиванием бизнеса в стране, эти планы "приостановили". Мало того: по данным источников издания, Москву наводнили "представители крупных международных трейдеров и инвестиционных банков" — видимо, чтобы лично удостовериться, что из последней стиральной машины вырван последний чип, и раздать милостыню безработным операторам страны-бензоколонки.
Что стоит за тарифной политикой Трампа
9 апреля, 08:00
Bloomberg, в свою очередь, поделился ужасным открытием: оказывается, "Трамп может снять санкции с России", но не ради мира на Украине. А потому, что для лицемерных американцев, плюющих на принципы демократии с собора Парижской Богоматери, "очень важны коммерческие интересы".
Макрон-издание Le Monde пошло еще дальше: по их данным, тот же Трамп совершенно серьезно настроен в отношении восстановления "Северных потоков", что просто выворачивает наизнанку европейских лимитрофов и Киев. Лидеры эскадрона боевых мосек (Эстонии, Латвии и Литвы) заявили, что "проект уничтожит интересы европейской безопасности", а Зеленский назвал "Потоки" "опаснейшим геополитическим оружием".
Ресурс Reuters разродился аж двумя вопиющими новостями. Во-первых, ЕС вдруг отказался от запрета на СПГ из России. Европейцы осознали, что без альтернативы в виде российских углеводородов на тарифных переговорах Трамп их съест с перьями и шкуркой и попросит добавки: "Еврокомиссия не хочет рисковать потерей российского СПГ из-за санкций и тем самым лишиться своего влияния на переговорах".
Во-вторых, гадкая Россия показала свое истинное варварское лицо: вместо расстилания красных ковровых дорожек теперь "Москва воздвигает барьеры для возвращения в Россию тысяч западных компаний". И теперь эти несчастные компании, которые ничего плохого россиянам не сделали (а просто хотят денег), "поставлены перед жесткими переговорами, горами бумаг и репутационными рисками", потому что безжалостное руководство страны "продвигает локальное производство и бизнес".
То, что Россия плохая в любом случае (потому, что отказывается помирать и только крепнет, а также потому, что у нас все есть, а у них нет и никогда не будет), — это мы знаем и без западных СМИ. Но почему же для наших ненавистников так важно, во всем обвиняя Россию, все же идти к нам на поклон?
Ответ дал в своем интервью Fox News спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф, который честно прокомментировал острый интерес США к сотрудничеству с Россией: "Деньги решают множество проблем". Новая администрация США может позволить себе сказать об этом прямо, а выстроившая на русофобстве целую новую идеологию Европа теперь должна придумать, с какой скоростью ползти к Путину. Все просто: только за нефть и газ после торжественного разрыва с Россией Евросоюз вчистую переплатил более полтриллиона евро и 800 миллиардов потратил на субсидии потребителям для смягчения энергетического кризиса, и еще маячит триллион потерь от тарифной войны с США.
Ответ дал в своем интервью Fox News спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф, который честно прокомментировал острый интерес США к сотрудничеству с Россией: "Деньги решают множество проблем". Новая администрация США может позволить себе сказать об этом прямо, а выстроившая на русофобстве целую новую идеологию Европа теперь должна придумать, с какой скоростью ползти к Путину. Все просто: только за нефть и газ после торжественного разрыва с Россией Евросоюз вчистую переплатил более полтриллиона евро и 800 миллиардов потратил на субсидии потребителям для смягчения энергетического кризиса, и еще маячит триллион потерь от тарифной войны с США.
Трамп поддержал Ле Пен и уничтожил экономику Франции
6 апреля, 08:00
Теперь оказывается, что, по данным того же Reuters, в Европе чуть ли не с начала СВО образовалось целое "тайное экономическое сопротивление" из сотен и тысяч компаний, которые, стиснув зубы, ждали возвращения России, на темных еврокухнях исполняя вполголоса "Прощание славянки" и "Я не знал, что любовь может быть жестокой". Издание взяло интервью у нескольких партизан: управляющий директор немецкого нефтехимического производителя Leuna-Harze Клаус Паур, поминутно озираясь, сообщил: "Нам нужен российский газ... Нам нужен "Северный поток — 2", потому что нам нужно держать под контролем расходы на энергоносители". А вице-президент французской Engie Дидье Олло рассказал, что держит в нагрудном кармане салфетку с расчетами — "после установления мира на Украине можно обсуждать поставки из России в размере 60-70 миллиардов кубометров в год, включая СПГ".
Это подтверждает свежий доклад Центра стратегических и международных исследований (CSIS), согласно которому "(в Европе) Россия сохранила откровенную когорту сторонников, на которых можно было положиться в отстаивании позиции против разрыва экономических связей с Москвой изнутри самого рынка и столиц Европейского союза, особенно когда речь шла о дешевых российских энергоносителях". Но самое ужасное не в этом. А в том, что, по мнению экспертов, "маловероятно, что Россия согласится на какое-либо урегулирование, которое не снимет западные санкции, препятствующие продаже российских углеводородов".
У нас для данных экспертов и Запада в целом плохие новости.
Как уже неоднократно говорили представители российского руководства, мы никого не будем просить снять санкции, потому что их снимут сами и еще спросят, не поменять ли бокалы.
У Трампа на Европу большие планы
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По горькому признанию Observer Research Foundation, даже на фоне рекордных санкций "Россия стала одной из пяти крупнейших экономик мира по ВВП в паритете покупательной способности". И самое противное: "Россия совершенно самодостаточна в энергии, минералах, продовольствии, сельскохозяйственных культурах и водных ресурсах".
Нам ничего ни от кого не нужно, а от нас всем нужно все, и теперь это откровение встало в полный рост. Попытка изолировать и экономически разрушить Россию бумерангом прилетела обратно, а дальше будет только хуже.
Нам ничего ни от кого не нужно, а от нас всем нужно все, и теперь это откровение встало в полный рост. Попытка изолировать и экономически разрушить Россию бумерангом прилетела обратно, а дальше будет только хуже.
Мировая природная кладовая и бензоколонка будет только набирать ход: все до единой профильные и экспертные организации, включая ОПЕК World Oil Outlook, Международное энергетическое агентство (МЭА), Управление энергетической информации США (EIA), Оксфордский институт энергетических исследований и аналитический департамент BP, утверждают, что только по углеводородам "мировой спрос в ближайшие десятилетия будет расти, увеличиваясь примерно на 25 процентов в год к 2050 году", причем "наибольший рост спроса ожидается в Азии". А Россия — это далеко не только нефть и газ, как бы это ни расписывали западные СМИ.
Наверное, плохо потешаться над убогими, но у нас будет прекрасная возможность вернуть Западу его же собственный принцип: "Выгода на первом месте". Только без обид, но на всякий случай встаньте в очередь. И просьба не шуметь.
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5 апреля, 08:00