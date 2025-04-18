ПсковГУ, где арестовали ректора, сообщил о назначении врио руководителя
ПсковГУ, где арестовали ректора, сообщил о назначении врио руководителя вуза
© Фото : Псковский государственный университет/TelegramВрио ректора Псковского государственного университета Сергей Николаев
Врио ректора Псковского государственного университета Сергей Николаев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Врио ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) назначен Сергей Николаев, ранее возглавлявший институт образования и социальных наук в составе ПсковГУ, сообщил вуз.
"Временно исполняющим обязанности ректора Псковского государственного университета назначен Сергей Николаев... С 2019 года занимал должность директора Института образования и социальных наук ПсковГУ", – говорится в Telegram-канале университета.
Защита ректора ПсковГУ оспорила ее арест по делу о мошенничестве
15 апреля, 22:52
Девятого апреля Псковский городской суд отправил под стражу ректора ПсковГУ Наталью Ильину, обвиняемую по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Как сообщала областная прокуратура, ректор ПсковГУ устроила на работу несуществующего сотрудника и присвоила 10 миллионов рублей. По версии следствия, Ильина в 2020-2021 годах устроила своего знакомого на должность доцента вуза. На рабочем месте он не появлялся, но с января 2021 года по январь 2025 года "доценту" начислялась зарплата и другие выплаты на общую сумму более 10 миллионов рублей. Из них более 3 миллионов рублей были перечислены на его банковскую карту, находившуюся в распоряжении Ильиной.