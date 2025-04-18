https://ria.ru/20250418/pskovgu-2012029169.html

ПсковГУ, где арестовали ректора, сообщил о назначении врио руководителя

ПсковГУ, где арестовали ректора, сообщил о назначении врио руководителя - РИА Новости, 18.04.2025

ПсковГУ, где арестовали ректора, сообщил о назначении врио руководителя

Врио ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) назначен Сергей Николаев, ранее возглавлявший институт образования и социальных наук в составе... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T12:10:00+03:00

2025-04-18T12:10:00+03:00

2025-04-18T13:00:00+03:00

наталья ильина

сергей николаев

псковский государственный университет (псковгу)

россия

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Врио ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) назначен Сергей Николаев, ранее возглавлявший институт образования и социальных наук в составе ПсковГУ, сообщил вуз. "Временно исполняющим обязанности ректора Псковского государственного университета назначен Сергей Николаев... С 2019 года занимал должность директора Института образования и социальных наук ПсковГУ", – говорится в Telegram-канале университета. Девятого апреля Псковский городской суд отправил под стражу ректора ПсковГУ Наталью Ильину, обвиняемую по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Как сообщала областная прокуратура, ректор ПсковГУ устроила на работу несуществующего сотрудника и присвоила 10 миллионов рублей. По версии следствия, Ильина в 2020-2021 годах устроила своего знакомого на должность доцента вуза. На рабочем месте он не появлялся, но с января 2021 года по январь 2025 года "доценту" начислялась зарплата и другие выплаты на общую сумму более 10 миллионов рублей. Из них более 3 миллионов рублей были перечислены на его банковскую карту, находившуюся в распоряжении Ильиной.

https://ria.ru/20250415/pskov-2011470326.html

https://ria.ru/20250409/rektor-2010350280.html

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наталья ильина, сергей николаев, псковский государственный университет (псковгу), россия, общество