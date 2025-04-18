https://ria.ru/20250418/psb-2012103352.html

ПСБ организовал выдачу банковских карт российским пенсионерам в Абхазии

ПСБ организовал выдачу банковских карт российским пенсионерам в Абхазии - РИА Новости, 18.04.2025

ПСБ организовал выдачу банковских карт российским пенсионерам в Абхазии

ПСБ организовал выдачу дебетовых карт пенсионерам с российским гражданством, проживающим на территории Республики Абхазия, для зачисления пенсионных и... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T16:02:00+03:00

2025-04-18T16:02:00+03:00

2025-04-18T16:02:00+03:00

псб (банк псб)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. ПСБ организовал выдачу дебетовых карт пенсионерам с российским гражданством, проживающим на территории Республики Абхазия, для зачисления пенсионных и социальных выплат от Социального фонда России, сообщает банк. "ПСБ при поддержке правительства Абхазии и Национального банка республики, исполняя поручение президента России и реализуя важнейшую социальную задачу по бесперебойному обеспечению пенсионных выплат нашим согражданам, постоянно проживающим в Абхазии, в кратчайшие сроки организовал процесс оформления и выдачи пенсионных карт. Теперь людям не нужно пересекать границу и выезжать в Россию для оформления необходимых документов, а платежи и переводы близким без комиссии можно совершать в мобильном приложении банка", – приводятся в сообщении слова заместителя председателя ПСБ Михаила Дорофеева на церемонии в Сухуме. В настоящее время в республике проживает более 20 тысяч пенсионеров - граждан РФ. Дебетовая пенсионная карта ПСБ, выданная в Абхазии, не отличается от карт, полученных на территории России. Выдача карт позволит получать пенсии и выплаты на банковскую карту, снимать деньги в банкоматах, а также осуществлять денежные переводы и оплачивать покупки. Оформление карт ПСБ доступно в 12 отделениях Сберегательного банка Республики Абхазия. Передавать заявление на перевод пенсии на карту ПСБ в Социальный фонд России пенсионерам не требуется - банк это сделает самостоятельно. Все банковские услуги предоставляются банком с неукоснительным соблюдением норм международного и иностранного права, в том числе имеющих экстерриториальное действие, подчеркнули в ПСБ. "Я уверен, что такого рода механизм облегчит для наших гражданам получение пенсии на карты. Это беспрецедентное решение Российской Федерации, принятое с учетом обращений граждан, которые нуждаются в этом", – заявил на церемонии президент Абхазии Бадра Гунба, его слова приводит Sputnik Абхазия.

https://ria.ru/20250418/psb-2012090052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

псб (банк псб), абхазия, россия