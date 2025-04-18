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В Сириусе проведут проверку информации о смерти девушки - РИА Новости, 18.04.2025
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22:46 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/proverka-2012205835.html
В Сириусе проведут проверку информации о смерти девушки
В Сириусе проведут проверку информации о смерти девушки - РИА Новости, 18.04.2025
В Сириусе проведут проверку информации о смерти девушки
Сотрудники полиции Сириуса проводят проверку по факту появившейся в социальных сетях информации о смерти девушки, сообщили РИА Новости в отделе МВД по... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T22:46:00+03:00
2025-04-18T22:46:00+03:00
происшествия
россия
федеральная территория "сириус"
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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СИРИУС, 18 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции Сириуса проводят проверку по факту появившейся в социальных сетях информации о смерти девушки, сообщили РИА Новости в отделе МВД по федеральной территории. Ранее в социальных сетях распространилась информация о потерявшей сознание девушке, которую обнаружили прохожие на одной из улиц Сириуса. Пострадавшую забрала бригада скорой помощи, а позже в социальных сетях появились сведения о якобы ее смерти в одной из больниц Сириуса. "В настоящее время проводится проверка, экспертизы, выясняются детали произошедшего", - уточнили информацию в ведомстве.
https://ria.ru/20250418/ubiystvo-2012195761.html
россия
федеральная территория "сириус"
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происшествия, россия, федеральная территория "сириус", министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Федеральная территория "Сириус", Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Сириусе проведут проверку информации о смерти девушки

Полиция Сириуса проверит появившуюся в соцсетях информацию о смерти девушки

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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СИРИУС, 18 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции Сириуса проводят проверку по факту появившейся в социальных сетях информации о смерти девушки, сообщили РИА Новости в отделе МВД по федеральной территории.
Ранее в социальных сетях распространилась информация о потерявшей сознание девушке, которую обнаружили прохожие на одной из улиц Сириуса. Пострадавшую забрала бригада скорой помощи, а позже в социальных сетях появились сведения о якобы ее смерти в одной из больниц Сириуса.
"В настоящее время проводится проверка, экспертизы, выясняются детали произошедшего", - уточнили информацию в ведомстве.
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ПроисшествияРоссияФедеральная территория "Сириус"Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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