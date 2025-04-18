https://ria.ru/20250418/proverka-2012205835.html

В Сириусе проведут проверку информации о смерти девушки

В Сириусе проведут проверку информации о смерти девушки - РИА Новости, 18.04.2025

В Сириусе проведут проверку информации о смерти девушки

Сотрудники полиции Сириуса проводят проверку по факту появившейся в социальных сетях информации о смерти девушки, сообщили РИА Новости в отделе МВД по... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T22:46:00+03:00

2025-04-18T22:46:00+03:00

2025-04-18T22:46:00+03:00

происшествия

россия

федеральная территория "сириус"

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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СИРИУС, 18 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции Сириуса проводят проверку по факту появившейся в социальных сетях информации о смерти девушки, сообщили РИА Новости в отделе МВД по федеральной территории. Ранее в социальных сетях распространилась информация о потерявшей сознание девушке, которую обнаружили прохожие на одной из улиц Сириуса. Пострадавшую забрала бригада скорой помощи, а позже в социальных сетях появились сведения о якобы ее смерти в одной из больниц Сириуса. "В настоящее время проводится проверка, экспертизы, выясняются детали произошедшего", - уточнили информацию в ведомстве.

https://ria.ru/20250418/ubiystvo-2012195761.html

россия

федеральная территория "сириус"

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2025

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происшествия, россия, федеральная территория "сириус", министерство внутренних дел рф (мвд россии)