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Пять крупных производств открылись в Ярославской области в 2024 году - РИА Новости, 18.04.2025
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Ярославская область
 
16:21 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/proizvodstva-2012111010.html
Пять крупных производств открылись в Ярославской области в 2024 году
Пять крупных производств открылись в Ярославской области в 2024 году - РИА Новости, 18.04.2025
Пять крупных производств открылись в Ярославской области в 2024 году
Пять крупных производств открылись в Ярославской области в 2024 году, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T16:21:00+03:00
2025-04-18T16:21:00+03:00
ярославская область
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ярославль
михаил евраев
снг
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Пять крупных производств открылись в Ярославской области в 2024 году, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Ярославская область – один из ключевых индустриальных регионов страны. Промышленный сектор играет важную роль в решении экономических и социальных задач, способствующих развитию региона. В прошлом году выросли объемы выпуска продукции, открывались новые производства, причем их география обширна и охватила весь регион", – подчеркнул Михаил Евраев, представляя депутатам Ярославской облдумы доклад о деятельности областного правительства за 2024 год. Слова губернатора приводит пресс-служба правительства региона. По данным губернатора, в феврале 2024 года в Данилове начал работу новый завод ООО "Экобиотех", осуществляющий производство одноразовой посуды из древесины, в Ярославле – завод по выпуску промышленной фальцевой кровли компании ООО "Евраз Стил Бокс". Предприятие имеет важное значение для импортозамещения, подчеркнул глава региона. В марте в Ростове Великом состоялось открытие завода ООО "ЮМТ Технология" по выпуску пищевой упаковки. Продукция предприятия продается не только в России, но и в странах СНГ. В сентябре ООО "ЛМЗ Рыбинск" открыт новый цех с внедрением инновационной технологии жаропрочного литья по газифицируемым моделям, ООО "ПСМ Прайм" открыло второй корпус завода, осуществляющего производство блочно-комплектных электростанций средней мощности. Всего же, отметил Евраев, в промышленном комплексе региона работают более 3,2 тысячи предприятий, 273 из них – крупные и средние. "Регион развивается, открываются производства, создаются новые рабочие места. Совместно с правительством региона создаем условия для развития промышленности, инвестиций, программ импортозамещения. В этом году продолжим идти вперед, укрепим статус нашего региона как одного из ведущих промышленных центров страны", - резюмировал депутат, председатель комитета по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству Ярославской облдумы Максим Вахруков.
https://ria.ru/20250418/ekologiya-2012107138.html
https://ria.ru/20250418/sotspomosch-2012106330.html
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данилов, ярославль, михаил евраев, снг
Ярославская область, Данилов, Ярославль, Михаил Евраев, СНГ
Пять крупных производств открылись в Ярославской области в 2024 году

Губернатор Евраев: в Ярославской области открылись пять крупных производств

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Михаил Евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Пять крупных производств открылись в Ярославской области в 2024 году, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Ярославская область – один из ключевых индустриальных регионов страны. Промышленный сектор играет важную роль в решении экономических и социальных задач, способствующих развитию региона. В прошлом году выросли объемы выпуска продукции, открывались новые производства, причем их география обширна и охватила весь регион", – подчеркнул Михаил Евраев, представляя депутатам Ярославской облдумы доклад о деятельности областного правительства за 2024 год. Слова губернатора приводит пресс-служба правительства региона.
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По данным губернатора, в феврале 2024 года в Данилове начал работу новый завод ООО "Экобиотех", осуществляющий производство одноразовой посуды из древесины, в Ярославле – завод по выпуску промышленной фальцевой кровли компании ООО "Евраз Стил Бокс". Предприятие имеет важное значение для импортозамещения, подчеркнул глава региона.
В марте в Ростове Великом состоялось открытие завода ООО "ЮМТ Технология" по выпуску пищевой упаковки. Продукция предприятия продается не только в России, но и в странах СНГ. В сентябре ООО "ЛМЗ Рыбинск" открыт новый цех с внедрением инновационной технологии жаропрочного литья по газифицируемым моделям, ООО "ПСМ Прайм" открыло второй корпус завода, осуществляющего производство блочно-комплектных электростанций средней мощности.
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Всего же, отметил Евраев, в промышленном комплексе региона работают более 3,2 тысячи предприятий, 273 из них – крупные и средние.
"Регион развивается, открываются производства, создаются новые рабочие места. Совместно с правительством региона создаем условия для развития промышленности, инвестиций, программ импортозамещения. В этом году продолжим идти вперед, укрепим статус нашего региона как одного из ведущих промышленных центров страны", - резюмировал депутат, председатель комитета по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству Ярославской облдумы Максим Вахруков.
 
Ярославская областьДаниловЯрославльМихаил ЕвраевСНГ
 
 
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