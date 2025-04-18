https://ria.ru/20250418/proizvodstva-2012111010.html

Пять крупных производств открылись в Ярославской области в 2024 году

Пять крупных производств открылись в Ярославской области в 2024 году - РИА Новости, 18.04.2025

Пять крупных производств открылись в Ярославской области в 2024 году

Пять крупных производств открылись в Ярославской области в 2024 году, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T16:21:00+03:00

2025-04-18T16:21:00+03:00

2025-04-18T16:21:00+03:00

ярославская область

данилов

ярославль

михаил евраев

снг

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Пять крупных производств открылись в Ярославской области в 2024 году, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Ярославская область – один из ключевых индустриальных регионов страны. Промышленный сектор играет важную роль в решении экономических и социальных задач, способствующих развитию региона. В прошлом году выросли объемы выпуска продукции, открывались новые производства, причем их география обширна и охватила весь регион", – подчеркнул Михаил Евраев, представляя депутатам Ярославской облдумы доклад о деятельности областного правительства за 2024 год. Слова губернатора приводит пресс-служба правительства региона. По данным губернатора, в феврале 2024 года в Данилове начал работу новый завод ООО "Экобиотех", осуществляющий производство одноразовой посуды из древесины, в Ярославле – завод по выпуску промышленной фальцевой кровли компании ООО "Евраз Стил Бокс". Предприятие имеет важное значение для импортозамещения, подчеркнул глава региона. В марте в Ростове Великом состоялось открытие завода ООО "ЮМТ Технология" по выпуску пищевой упаковки. Продукция предприятия продается не только в России, но и в странах СНГ. В сентябре ООО "ЛМЗ Рыбинск" открыт новый цех с внедрением инновационной технологии жаропрочного литья по газифицируемым моделям, ООО "ПСМ Прайм" открыло второй корпус завода, осуществляющего производство блочно-комплектных электростанций средней мощности. Всего же, отметил Евраев, в промышленном комплексе региона работают более 3,2 тысячи предприятий, 273 из них – крупные и средние. "Регион развивается, открываются производства, создаются новые рабочие места. Совместно с правительством региона создаем условия для развития промышленности, инвестиций, программ импортозамещения. В этом году продолжим идти вперед, укрепим статус нашего региона как одного из ведущих промышленных центров страны", - резюмировал депутат, председатель комитета по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству Ярославской облдумы Максим Вахруков.

https://ria.ru/20250418/ekologiya-2012107138.html

https://ria.ru/20250418/sotspomosch-2012106330.html

данилов

ярославль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

данилов, ярославль, михаил евраев, снг