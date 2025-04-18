Пять крупных производств открылись в Ярославской области в 2024 году
Губернатор Евраев: в Ярославской области открылись пять крупных производств
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Пять крупных производств открылись в Ярославской области в 2024 году, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Ярославская область – один из ключевых индустриальных регионов страны. Промышленный сектор играет важную роль в решении экономических и социальных задач, способствующих развитию региона. В прошлом году выросли объемы выпуска продукции, открывались новые производства, причем их география обширна и охватила весь регион", – подчеркнул Михаил Евраев, представляя депутатам Ярославской облдумы доклад о деятельности областного правительства за 2024 год. Слова губернатора приводит пресс-служба правительства региона.
По данным губернатора, в феврале 2024 года в Данилове начал работу новый завод ООО "Экобиотех", осуществляющий производство одноразовой посуды из древесины, в Ярославле – завод по выпуску промышленной фальцевой кровли компании ООО "Евраз Стил Бокс". Предприятие имеет важное значение для импортозамещения, подчеркнул глава региона.
В марте в Ростове Великом состоялось открытие завода ООО "ЮМТ Технология" по выпуску пищевой упаковки. Продукция предприятия продается не только в России, но и в странах СНГ. В сентябре ООО "ЛМЗ Рыбинск" открыт новый цех с внедрением инновационной технологии жаропрочного литья по газифицируемым моделям, ООО "ПСМ Прайм" открыло второй корпус завода, осуществляющего производство блочно-комплектных электростанций средней мощности.
Всего же, отметил Евраев, в промышленном комплексе региона работают более 3,2 тысячи предприятий, 273 из них – крупные и средние.
"Регион развивается, открываются производства, создаются новые рабочие места. Совместно с правительством региона создаем условия для развития промышленности, инвестиций, программ импортозамещения. В этом году продолжим идти вперед, укрепим статус нашего региона как одного из ведущих промышленных центров страны", - резюмировал депутат, председатель комитета по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству Ярославской облдумы Максим Вахруков.