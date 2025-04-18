https://ria.ru/20250418/proekt-2012170320.html
В ГД внесли проект, позволяющий лицам без гражданства стать контрактниками
В ГД внесли проект, позволяющий лицам без гражданства стать контрактниками - РИА Новости, 18.04.2025
В ГД внесли проект, позволяющий лицам без гражданства стать контрактниками
Правительство внесло в Госдуму законопроект, позволяющий лицам без гражданства заключить контракт о прохождении военной службы в российской армии, следует из... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T18:59:00+03:00
2025-04-18T18:59:00+03:00
2025-04-18T19:53:00+03:00
россия
госдума рф
общество
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923206470_0:72:2889:1697_1920x0_80_0_0_7ba649e703fa9ea43a3c7161f11e1b12.jpg
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, позволяющий лицам без гражданства заключить контракт о прохождении военной службы в российской армии, следует из документа, опубликованного в думской электронной базе. Речь идет о внесении изменений в федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе"."Предусматривается предоставление лицам без гражданства права на заключение контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах России и воинских формированиях", — сказано в пояснительной записке. Кроме того, вносятся изменения в федзаконы "Об обороне", "О статусе военнослужащих", "О государственном пенсионном обеспечении", "О системе государственной службы", "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" и "О гражданстве".Сейчас контракт с Минобороны могут заключать граждане России, а также иностранцы, которые законно находятся на территории страны. При этом последние имеют право проходить службу только на определенных воинских должностях.
https://ria.ru/20250416/veterany-2011560258.html
https://ria.ru/20241224/kontraktniki-1991027028.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923206470_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_635170d256d15cddcdfded5a18abe318.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, общество, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Госдума РФ, Общество, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В ГД внесли проект, позволяющий лицам без гражданства стать контрактниками
В ГД внесли проект, позволяющий лицам без гражданства заключить контракт с МО