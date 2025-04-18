https://ria.ru/20250418/proekt-2012170320.html

В ГД внесли проект, позволяющий лицам без гражданства стать контрактниками

В ГД внесли проект, позволяющий лицам без гражданства стать контрактниками - РИА Новости, 18.04.2025

В ГД внесли проект, позволяющий лицам без гражданства стать контрактниками

Правительство внесло в Госдуму законопроект, позволяющий лицам без гражданства заключить контракт о прохождении военной службы в российской армии, следует из... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T18:59:00+03:00

2025-04-18T18:59:00+03:00

2025-04-18T19:53:00+03:00

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госдума рф

общество

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, позволяющий лицам без гражданства заключить контракт о прохождении военной службы в российской армии, следует из документа, опубликованного в думской электронной базе. Речь идет о внесении изменений в федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе"."Предусматривается предоставление лицам без гражданства права на заключение контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах России и воинских формированиях", — сказано в пояснительной записке. Кроме того, вносятся изменения в федзаконы "Об обороне", "О статусе военнослужащих", "О государственном пенсионном обеспечении", "О системе государственной службы", "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" и "О гражданстве".Сейчас контракт с Минобороны могут заключать граждане России, а также иностранцы, которые законно находятся на территории страны. При этом последние имеют право проходить службу только на определенных воинских должностях.

https://ria.ru/20250416/veterany-2011560258.html

https://ria.ru/20241224/kontraktniki-1991027028.html

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россия, госдума рф, общество, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)