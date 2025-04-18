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В ГД внесли проект, позволяющий лицам без гражданства стать контрактниками - РИА Новости, 18.04.2025
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18:59 18.04.2025 (обновлено: 19:53 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/proekt-2012170320.html
В ГД внесли проект, позволяющий лицам без гражданства стать контрактниками
В ГД внесли проект, позволяющий лицам без гражданства стать контрактниками - РИА Новости, 18.04.2025
В ГД внесли проект, позволяющий лицам без гражданства стать контрактниками
Правительство внесло в Госдуму законопроект, позволяющий лицам без гражданства заключить контракт о прохождении военной службы в российской армии, следует из... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T18:59:00+03:00
2025-04-18T19:53:00+03:00
россия
госдума рф
общество
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, позволяющий лицам без гражданства заключить контракт о прохождении военной службы в российской армии, следует из документа, опубликованного в думской электронной базе. Речь идет о внесении изменений в федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе"."Предусматривается предоставление лицам без гражданства права на заключение контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах России и воинских формированиях", — сказано в пояснительной записке. Кроме того, вносятся изменения в федзаконы "Об обороне", "О статусе военнослужащих", "О государственном пенсионном обеспечении", "О системе государственной службы", "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" и "О гражданстве".Сейчас контракт с Минобороны могут заключать граждане России, а также иностранцы, которые законно находятся на территории страны. При этом последние имеют право проходить службу только на определенных воинских должностях.
https://ria.ru/20250416/veterany-2011560258.html
https://ria.ru/20241224/kontraktniki-1991027028.html
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россия, госдума рф, общество, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Госдума РФ, Общество, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В ГД внесли проект, позволяющий лицам без гражданства стать контрактниками

В ГД внесли проект, позволяющий лицам без гражданства заключить контракт с МО

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы России
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, позволяющий лицам без гражданства заключить контракт о прохождении военной службы в российской армии, следует из документа, опубликованного в думской электронной базе.
Речь идет о внесении изменений в федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе".
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"Предусматривается предоставление лицам без гражданства права на заключение контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах России и воинских формированиях", — сказано в пояснительной записке.
Кроме того, вносятся изменения в федзаконы "Об обороне", "О статусе военнослужащих", "О государственном пенсионном обеспечении", "О системе государственной службы", "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" и "О гражданстве".
Сейчас контракт с Минобороны могут заключать граждане России, а также иностранцы, которые законно находятся на территории страны. При этом последние имеют право проходить службу только на определенных воинских должностях.
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РоссияГосдума РФОбществоВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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