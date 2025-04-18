https://ria.ru/20250418/prodazha-2011934047.html

Нотариус предупредил о риске продажи жилья без ведома хозяина

Нотариус предупредил о риске продажи жилья без ведома хозяина - РИА Новости, 18.04.2025

Нотариус предупредил о риске продажи жилья без ведома хозяина

Для совершения сделки купли-продажи недвижимости визит к нотариусу необязателен, поэтому мошенники нередко используют этот формат сделок, чтобы завладеть чужим... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T03:15:00+03:00

2025-04-18T03:15:00+03:00

2025-04-18T12:27:00+03:00

жилье

федеральная нотариальная палата

сергей поляков

общество

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продажа

мошенничество

нотариусы

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Для совершения сделки купли-продажи недвижимости визит к нотариусу необязателен, поэтому мошенники нередко используют этот формат сделок, чтобы завладеть чужим жильем, например, с помощью поддельных документов, рассказал агентству "Прайм" член комиссии Федеральной нотариальной палаты по имиджу, взаимодействию со СМИ и общественными организациями Сергей Поляков.В частности, арендаторы продают снятую квартиру без ведома и присутствия хозяина. В подобных случаях страдает и собственник, и добросовестный покупатель.Если же сделку удостоверяет нотариус, он проверяет личность ее участников, в том числе, в базах МВД. Также направляет запросы в ЗАГС, ЕГРН и другие ведомства и организации. При этом нотариус беседует со всеми участниками сделки, проверяя, понимают ли они ее суть и последствия. "В ходе общения с заявителями нотариусы задают вопросы о намерениях сторон, об объекте недвижимости. Человек, которому квартира не принадлежит, как правило, в ходе такой беседы себя выдает", — уточнил Поляков.Такой обстоятельный подход позволяет нотариусам разоблачать преступные схемы, заключил он.

https://ria.ru/20250404/nalogi-2009225667.html

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жилье, федеральная нотариальная палата, сергей поляков, общество, россия, продажа, мошенничество, нотариусы, недвижимость