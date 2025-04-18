https://ria.ru/20250418/primore-2012035038.html

В Приморье раскрыли причину избиения воспитателя и директора детсада

В Приморье раскрыли причину избиения воспитателя и директора детсада - РИА Новости, 18.04.2025

В Приморье раскрыли причину избиения воспитателя и директора детсада

Житель Приморья, который подозревается в жестоком избиении воспитателя и директора детсада, напал на этих женщин потому, что из-за его пьяного состояния ему не... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T12:22:00+03:00

2025-04-18T12:22:00+03:00

2025-04-18T12:22:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 18 апр – РИА Новости. Житель Приморья, который подозревается в жестоком избиении воспитателя и директора детсада, напал на этих женщин потому, что из-за его пьяного состояния ему не хотели отдавать ребенка, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ. Ранее в пятницу СУСК сообщило, что вечером 17 апреля в детском саду в Славянке один из родителей, находясь в сильном алкогольном опьянении, избил руками и ногами воспитателя, а затем директора детского учреждения. Мужчину задержали и доставили в медицинское учреждение на освидетельствование, где он напал на сотрудника правоохранительного органа. Возбуждено дело по статьям "Хулиганство" и "Применение насилия в отношении представителя власти". "Он был очень пьян. Упал с ребенком на руках, воспитатель не хотела после этого отдавать ребенка, и он ее избил", - сказал собеседник агентства. По его словам, также пострадала директор детсада – женщина. В следственном управлении уточнили, что мужчина не живет со своим ребенком, но иногда забирал его из детсада.

https://ria.ru/20250416/izbienie-2011671646.html

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происшествия, россия