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В Приморье раскрыли причину избиения воспитателя и директора детсада
В Приморье раскрыли причину избиения воспитателя и директора детсада - РИА Новости, 18.04.2025
В Приморье раскрыли причину избиения воспитателя и директора детсада
Житель Приморья, который подозревается в жестоком избиении воспитателя и директора детсада, напал на этих женщин потому, что из-за его пьяного состояния ему не... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T12:22:00+03:00
2025-04-18T12:22:00+03:00
2025-04-18T12:22:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 18 апр – РИА Новости. Житель Приморья, который подозревается в жестоком избиении воспитателя и директора детсада, напал на этих женщин потому, что из-за его пьяного состояния ему не хотели отдавать ребенка, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ. Ранее в пятницу СУСК сообщило, что вечером 17 апреля в детском саду в Славянке один из родителей, находясь в сильном алкогольном опьянении, избил руками и ногами воспитателя, а затем директора детского учреждения. Мужчину задержали и доставили в медицинское учреждение на освидетельствование, где он напал на сотрудника правоохранительного органа. Возбуждено дело по статьям "Хулиганство" и "Применение насилия в отношении представителя власти". "Он был очень пьян. Упал с ребенком на руках, воспитатель не хотела после этого отдавать ребенка, и он ее избил", - сказал собеседник агентства. По его словам, также пострадала директор детсада – женщина. В следственном управлении уточнили, что мужчина не живет со своим ребенком, но иногда забирал его из детсада.
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происшествия, россия
В Приморье раскрыли причину избиения воспитателя и директора детсада
Мужчина избил воспитателя и директора детсада в Приморье из-за пьяного состояния
ВЛАДИВОСТОК, 18 апр – РИА Новости. Житель Приморья, который подозревается в жестоком избиении воспитателя и директора детсада, напал на этих женщин потому, что из-за его пьяного состояния ему не хотели отдавать ребенка, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ.
Ранее в пятницу СУСК сообщило, что вечером 17 апреля в детском саду в Славянке один из родителей, находясь в сильном алкогольном опьянении, избил руками и ногами воспитателя, а затем директора детского учреждения. Мужчину задержали и доставили в медицинское учреждение на освидетельствование, где он напал на сотрудника правоохранительного органа. Возбуждено дело по статьям "Хулиганство" и "Применение насилия в отношении представителя власти".
"Он был очень пьян. Упал с ребенком на руках, воспитатель не хотела после этого отдавать ребенка, и он ее избил", - сказал собеседник агентства.
По его словам, также пострадала директор детсада – женщина.
В следственном управлении уточнили, что мужчина не живет со своим ребенком, но иногда забирал его из детсада.