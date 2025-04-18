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В Приморье раскрыли причину избиения воспитателя и директора детсада - РИА Новости, 18.04.2025
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12:22 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/primore-2012035038.html
В Приморье раскрыли причину избиения воспитателя и директора детсада
В Приморье раскрыли причину избиения воспитателя и директора детсада - РИА Новости, 18.04.2025
В Приморье раскрыли причину избиения воспитателя и директора детсада
Житель Приморья, который подозревается в жестоком избиении воспитателя и директора детсада, напал на этих женщин потому, что из-за его пьяного состояния ему не... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T12:22:00+03:00
2025-04-18T12:22:00+03:00
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 18 апр – РИА Новости. Житель Приморья, который подозревается в жестоком избиении воспитателя и директора детсада, напал на этих женщин потому, что из-за его пьяного состояния ему не хотели отдавать ребенка, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ. Ранее в пятницу СУСК сообщило, что вечером 17 апреля в детском саду в Славянке один из родителей, находясь в сильном алкогольном опьянении, избил руками и ногами воспитателя, а затем директора детского учреждения. Мужчину задержали и доставили в медицинское учреждение на освидетельствование, где он напал на сотрудника правоохранительного органа. Возбуждено дело по статьям "Хулиганство" и "Применение насилия в отношении представителя власти". "Он был очень пьян. Упал с ребенком на руках, воспитатель не хотела после этого отдавать ребенка, и он ее избил", - сказал собеседник агентства. По его словам, также пострадала директор детсада – женщина. В следственном управлении уточнили, что мужчина не живет со своим ребенком, но иногда забирал его из детсада.
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
В Приморье раскрыли причину избиения воспитателя и директора детсада

Мужчина избил воспитателя и директора детсада в Приморье из-за пьяного состояния

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ВЛАДИВОСТОК, 18 апр – РИА Новости. Житель Приморья, который подозревается в жестоком избиении воспитателя и директора детсада, напал на этих женщин потому, что из-за его пьяного состояния ему не хотели отдавать ребенка, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ.
Ранее в пятницу СУСК сообщило, что вечером 17 апреля в детском саду в Славянке один из родителей, находясь в сильном алкогольном опьянении, избил руками и ногами воспитателя, а затем директора детского учреждения. Мужчину задержали и доставили в медицинское учреждение на освидетельствование, где он напал на сотрудника правоохранительного органа. Возбуждено дело по статьям "Хулиганство" и "Применение насилия в отношении представителя власти".
"Он был очень пьян. Упал с ребенком на руках, воспитатель не хотела после этого отдавать ребенка, и он ее избил", - сказал собеседник агентства.
По его словам, также пострадала директор детсада – женщина.
В следственном управлении уточнили, что мужчина не живет со своим ребенком, но иногда забирал его из детсада.
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