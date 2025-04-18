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В Приморье возбудили дело после избиения воспитателя и директора детсада
В Приморье возбудили дело после избиения воспитателя и директора детсада - РИА Новости, 18.04.2025
В Приморье возбудили дело после избиения воспитателя и директора детсада
Отец одного из воспитанников детсада в поселке Славянка Приморского края подозревается в избиении воспитателя и директора учреждения, а также в нападении на... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T11:34:00+03:00
2025-04-18T11:34:00+03:00
2025-04-18T11:38:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 18 апр – РИА Новости. Отец одного из воспитанников детсада в поселке Славянка Приморского края подозревается в избиении воспитателя и директора учреждения, а также в нападении на полицейского, возбуждено дело, сообщило региональное СУСК РФ. "По версии следствия, вечером 17 апреля 2025 года в детском саду поселка городского типа Славянка один из родителей, находясь в сильном алкогольном опьянении, нанёс множественные удары руками и ногами воспитателю, а затем директору детского учреждения. Вскоре мужчина был задержан и доставлен в медицинское учреждение на освидетельствование, где он применил насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа", - говорится в сообщении. В отношении 42-летнего мужчины, который "жестоко избил воспитателя и директора детского сада" и напал на полицейского, возбуждено дело по ч. 2 ст. 213 "Хулиганство", ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", добавляет следственное управление. Фигурант задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры. Потерпевшим назначены судебно-медицинские экспертизы.
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происшествия, россия, приморский край
Происшествия, Россия, Приморский край
В Приморье возбудили дело после избиения воспитателя и директора детсада
СК возбудил дело после избиения воспитателя и директора детсада в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 18 апр – РИА Новости. Отец одного из воспитанников детсада в поселке Славянка Приморского края подозревается в избиении воспитателя и директора учреждения, а также в нападении на полицейского, возбуждено дело, сообщило региональное СУСК РФ.
"По версии следствия, вечером 17 апреля 2025 года в детском саду поселка городского типа Славянка один из родителей, находясь в сильном алкогольном опьянении, нанёс множественные удары руками и ногами воспитателю, а затем директору детского учреждения. Вскоре мужчина был задержан и доставлен в медицинское учреждение на освидетельствование, где он применил насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа", - говорится в сообщении.
В отношении 42-летнего мужчины, который "жестоко избил воспитателя и директора детского сада" и напал на полицейского, возбуждено дело по ч. 2 ст. 213 "Хулиганство", ч. 1 ст. 318 УК РФ
"Применение насилия в отношении представителя власти", добавляет следственное управление.
Фигурант задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры. Потерпевшим назначены судебно-медицинские экспертизы.