https://ria.ru/20250418/primore-2012014032.html

В Приморье возбудили дело после избиения воспитателя и директора детсада

В Приморье возбудили дело после избиения воспитателя и директора детсада - РИА Новости, 18.04.2025

В Приморье возбудили дело после избиения воспитателя и директора детсада

Отец одного из воспитанников детсада в поселке Славянка Приморского края подозревается в избиении воспитателя и директора учреждения, а также в нападении на... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T11:34:00+03:00

2025-04-18T11:34:00+03:00

2025-04-18T11:38:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 18 апр – РИА Новости. Отец одного из воспитанников детсада в поселке Славянка Приморского края подозревается в избиении воспитателя и директора учреждения, а также в нападении на полицейского, возбуждено дело, сообщило региональное СУСК РФ. "По версии следствия, вечером 17 апреля 2025 года в детском саду поселка городского типа Славянка один из родителей, находясь в сильном алкогольном опьянении, нанёс множественные удары руками и ногами воспитателю, а затем директору детского учреждения. Вскоре мужчина был задержан и доставлен в медицинское учреждение на освидетельствование, где он применил насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа", - говорится в сообщении. В отношении 42-летнего мужчины, который "жестоко избил воспитателя и директора детского сада" и напал на полицейского, возбуждено дело по ч. 2 ст. 213 "Хулиганство", ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", добавляет следственное управление. Фигурант задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры. Потерпевшим назначены судебно-медицинские экспертизы.

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происшествия, россия, приморский край