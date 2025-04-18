https://ria.ru/20250418/prilozhenie-2012096340.html

Приложение сервиса доставки "Самокат" работает со сбоями

Приложение сервиса доставки "Самокат" работает со сбоями - РИА Новости, 18.04.2025

Приложение сервиса доставки "Самокат" работает со сбоями

Приложение сервиса доставки "Самокат" работает со сбоями, наблюдаются проблемы со входом, обратил внимание корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T15:43:00+03:00

2025-04-18T15:43:00+03:00

2025-04-18T15:51:00+03:00

общество

технологии

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Приложение сервиса доставки "Самокат" работает со сбоями, наблюдаются проблемы со входом, обратил внимание корреспондент РИА Новости. "Обновляем приложение. Еще немного - и все заработает", - такая надпись появляется при входе в приложение. Там же появляются две кнопки: "Перезагрузить" и "Связаться с нами". "Специалисты сервиса уже работают над устранением данной ситуации. В ближайшее время "Самокат" будет доступен в штатном режиме", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе сервиса.

https://ria.ru/20250417/roskomnadzor-2011910928.html

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2025

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