https://ria.ru/20250418/prigovor-2012012043.html
Мосгорсуд ужесточил наказание американцу, надругавшемуся над сыновьями
Мосгорсуд ужесточил наказание американцу, надругавшемуся над сыновьями - РИА Новости, 18.04.2025
Мосгорсуд ужесточил наказание американцу, надругавшемуся над сыновьями
Мосгорсуд ужесточил наказание до 21,5 года колонии строгого режима и дополнительно назначил принудительное лечение мужчине, надругавшемуся над своими сыновьями, РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T11:29:00+03:00
2025-04-18T11:29:00+03:00
2025-04-18T11:29:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Мосгорсуд ужесточил наказание до 21,5 года колонии строгого режима и дополнительно назначил принудительное лечение мужчине, надругавшемуся над своими сыновьями, сообщает прокуратура Москвы. "По апелляционному представлению прокуратуры апелляционная инстанция Московского городского суда усилила наказание 67-летнему мужчине, признанному виновным по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста)", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о гражданине США Дэвиде Барнсе. "С учетом позиции прокурора суд назначил мужчине наказание в виде 21 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, признал отягчающее обстоятельство и дополнительно назначил принудительную меру медицинского характера в виде амбулаторного принудительного наблюдения и лечения", - отмечается в сообщении. Ранее Савеловский районный суд приговорил Барнса к 21 году колонии строгого режима. Как было установлено в суде, с января 2014 по март 2018 года Барнс, будучи за границей со своими сыновьями 2010 и 2014 годов рождения, которые являлись гражданами РФ, совершал в отношении них "иные насильственные действия сексуального характера". Апелляционная жалоба защиты оставлена без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.
https://ria.ru/20250128/orehovo-zuevo-1995877135.html
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происшествия, россия, москва, сша, московский городской суд
Происшествия, Россия, Москва, США, Московский городской суд
Мосгорсуд ужесточил наказание американцу, надругавшемуся над сыновьями
Суд увеличил до 21,5 года срок Дэвиду Барнсу за сексуальное насилие над детьми
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Мосгорсуд ужесточил наказание до 21,5 года колонии строгого режима и дополнительно назначил принудительное лечение мужчине, надругавшемуся над своими сыновьями, сообщает прокуратура Москвы.
"По апелляционному представлению прокуратуры апелляционная инстанция Московского городского суда
усилила наказание 67-летнему мужчине, признанному виновным по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ
(иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста)", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о гражданине США
Дэвиде Барнсе.
"С учетом позиции прокурора суд назначил мужчине наказание в виде 21 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, признал отягчающее обстоятельство и дополнительно назначил принудительную меру медицинского характера в виде амбулаторного принудительного наблюдения и лечения", - отмечается в сообщении.
Ранее Савеловский районный суд приговорил Барнса к 21 году колонии строгого режима.
Как было установлено в суде, с января 2014 по март 2018 года Барнс, будучи за границей со своими сыновьями 2010 и 2014 годов рождения, которые являлись гражданами РФ, совершал в отношении них "иные насильственные действия сексуального характера".
Апелляционная жалоба защиты оставлена без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.