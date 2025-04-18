https://ria.ru/20250418/prigovor-2012012043.html

Мосгорсуд ужесточил наказание американцу, надругавшемуся над сыновьями

Мосгорсуд ужесточил наказание американцу, надругавшемуся над сыновьями - РИА Новости, 18.04.2025

Мосгорсуд ужесточил наказание американцу, надругавшемуся над сыновьями

Мосгорсуд ужесточил наказание до 21,5 года колонии строгого режима и дополнительно назначил принудительное лечение мужчине, надругавшемуся над своими сыновьями, РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T11:29:00+03:00

2025-04-18T11:29:00+03:00

2025-04-18T11:29:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Мосгорсуд ужесточил наказание до 21,5 года колонии строгого режима и дополнительно назначил принудительное лечение мужчине, надругавшемуся над своими сыновьями, сообщает прокуратура Москвы. "По апелляционному представлению прокуратуры апелляционная инстанция Московского городского суда усилила наказание 67-летнему мужчине, признанному виновным по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста)", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о гражданине США Дэвиде Барнсе. "С учетом позиции прокурора суд назначил мужчине наказание в виде 21 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, признал отягчающее обстоятельство и дополнительно назначил принудительную меру медицинского характера в виде амбулаторного принудительного наблюдения и лечения", - отмечается в сообщении. Ранее Савеловский районный суд приговорил Барнса к 21 году колонии строгого режима. Как было установлено в суде, с января 2014 по март 2018 года Барнс, будучи за границей со своими сыновьями 2010 и 2014 годов рождения, которые являлись гражданами РФ, совершал в отношении них "иные насильственные действия сексуального характера". Апелляционная жалоба защиты оставлена без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, москва, сша, московский городской суд