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В Британии вынесли приговор миротворцам Запада на Украине

В Британии вынесли приговор миротворцам Запада на Украине - РИА Новости, 18.04.2025

В Британии вынесли приговор миротворцам Запада на Украине

Европе нечем обеспечить соблюдение гарантий безопасности для Украины, заявил коммодор Королевского ВМФ Британии Стив Джерми на YouTube. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T02:41:00+03:00

2025-04-18T02:41:00+03:00

2025-04-18T02:41:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Европе нечем обеспечить соблюдение гарантий безопасности для Украины, заявил коммодор Королевского ВМФ Британии Стив Джерми на YouTube."Любые гарантии безопасности Украины от Европы просто бесполезны, для этого нужна сильная армия <…> Это не коалиция желающих, а коалиция слабых <…> Даже США отбросили эту идею из-за логистических сложностей и затратности", — сказал он.Эксперт также отметил, что идея отпадет сама собой со временем, так как все больше людей начнут понимать сложность плана в исполнении и большие издержки в случае провала."Чем ближе мы будем к завершению конфликта, тем меньше будут вспоминать об этой идее. А если какие-либо страны решат разместить свои войска на Украине, они станут законными целями, и будут атакованы при первой возможности, в качестве примера для всей Европы", — заключил Джерми.Макрон по итогам парижского саммита коалиции желающих 27 марта заявил, что несколько представителей коалиции планируют отправку на Украину сил сдерживания. Как подчеркнул французский лидер, инициатива Парижа и Лондона не станет заменой украинским войскам, а силы сдерживания не станут миротворцами. Их цель будет заключаться в сдерживании России, их разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.Глава МИД России Сергей Лавров ранее подчеркнул, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил министр, при появлении иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти силы будут создавать факты на земле.

https://ria.ru/20250417/makron-2011926357.html

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