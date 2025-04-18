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В Британии вынесли приговор миротворцам Запада на Украине - РИА Новости, 18.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:41 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/prigovor-2011940877.html
В Британии вынесли приговор миротворцам Запада на Украине
В Британии вынесли приговор миротворцам Запада на Украине - РИА Новости, 18.04.2025
В Британии вынесли приговор миротворцам Запада на Украине
Европе нечем обеспечить соблюдение гарантий безопасности для Украины, заявил коммодор Королевского ВМФ Британии Стив Джерми на YouTube. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T02:41:00+03:00
2025-04-18T02:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Европе нечем обеспечить соблюдение гарантий безопасности для Украины, заявил коммодор Королевского ВМФ Британии Стив Джерми на YouTube."Любые гарантии безопасности Украины от Европы просто бесполезны, для этого нужна сильная армия &lt;…&gt; Это не коалиция желающих, а коалиция слабых &lt;…&gt; Даже США отбросили эту идею из-за логистических сложностей и затратности", — сказал он.Эксперт также отметил, что идея отпадет сама собой со временем, так как все больше людей начнут понимать сложность плана в исполнении и большие издержки в случае провала."Чем ближе мы будем к завершению конфликта, тем меньше будут вспоминать об этой идее. А если какие-либо страны решат разместить свои войска на Украине, они станут законными целями, и будут атакованы при первой возможности, в качестве примера для всей Европы", — заключил Джерми.Макрон по итогам парижского саммита коалиции желающих 27 марта заявил, что несколько представителей коалиции планируют отправку на Украину сил сдерживания. Как подчеркнул французский лидер, инициатива Парижа и Лондона не станет заменой украинским войскам, а силы сдерживания не станут миротворцами. Их цель будет заключаться в сдерживании России, их разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.Глава МИД России Сергей Лавров ранее подчеркнул, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил министр, при появлении иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти силы будут создавать факты на земле.
https://ria.ru/20250417/makron-2011926357.html
https://ria.ru/20250417/ukraina-2011797780.html
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украина, европа, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Европа, Россия, В мире
В Британии вынесли приговор миротворцам Запада на Украине

Аналитик Джерми: гарантии безопасности Украины от Европы бесполезны

© U.S. Army photo by Sgt. William A. TannerВоеннослужащие НАТО во время учений
Военнослужащие НАТО во время учений - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© U.S. Army photo by Sgt. William A. Tanner
Военнослужащие НАТО во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Европе нечем обеспечить соблюдение гарантий безопасности для Украины, заявил коммодор Королевского ВМФ Британии Стив Джерми на YouTube.
"Любые гарантии безопасности Украины от Европы просто бесполезны, для этого нужна сильная армия <…> Это не коалиция желающих, а коалиция слабых <…> Даже США отбросили эту идею из-за логистических сложностей и затратности", — сказал он.
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Вчера, 22:46
Эксперт также отметил, что идея отпадет сама собой со временем, так как все больше людей начнут понимать сложность плана в исполнении и большие издержки в случае провала.
"Чем ближе мы будем к завершению конфликта, тем меньше будут вспоминать об этой идее. А если какие-либо страны решат разместить свои войска на Украине, они станут законными целями, и будут атакованы при первой возможности, в качестве примера для всей Европы", — заключил Джерми.
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Вчера, 13:30
Макрон по итогам парижского саммита коалиции желающих 27 марта заявил, что несколько представителей коалиции планируют отправку на Украину сил сдерживания. Как подчеркнул французский лидер, инициатива Парижа и Лондона не станет заменой украинским войскам, а силы сдерживания не станут миротворцами. Их цель будет заключаться в сдерживании России, их разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее подчеркнул, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил министр, при появлении иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти силы будут создавать факты на земле.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
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