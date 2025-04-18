https://ria.ru/20250418/pridnestrove-2012115884.html

В Приднестровье поступил очередной транш финансовой помощи из России

В Приднестровье поступил очередной транш финансовой помощи из России - РИА Новости, 18.04.2025

В Приднестровье поступил очередной транш финансовой помощи из России

Очередной транш финансовой помощи из России для доплат пенсионерам поступил в Приднестровье, сообщает пресс-служба главы непризнанной Приднестровской Молдавской РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T16:30:00+03:00

2025-04-18T16:30:00+03:00

2025-04-18T16:30:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Очередной транш финансовой помощи из России для доплат пенсионерам поступил в Приднестровье, сообщает пресс-служба главы непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадима Красносельского. "В Приднестровье поступил очередной транш российской гуманитарной помощи. Средства предназначены для совместных приднестровско-российских доплат к пенсиям", - говорится в сообщении. Уточняется, сразу после пасхальных праздников пенсионеры получат по 600 приднестровских рублей – это выплаты за январь, февраль, март и апрель. 127 тысячам пользователей банковских карт деньги придут на счет, остальным их доставят лично. Майские и июньские доплаты пенсионеры получат в начале соответствующих месяцев. Пресс-служба уточнила, что размер ежемесячной выплаты сохраняется в размере 150 приднестровских рублей (более 950 российских рублей). Россия оказывает финансовую помощь Приднестровью с 2008 года. Свыше 140 тысяч пенсионеров в республике получают ежемесячно доплату за счет гуманитарной помощи из России. Доплату получают пенсионеры, достигшие 60-летнего (мужчины) и 55-летнего (женщины) возраста независимо от гражданства. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20250129/pridnestrove-1996082824.html

https://ria.ru/20250109/gaz-1992879602.html

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в мире, россия, молдавия, вадим красносельский