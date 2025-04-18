Глава МИД ПМР оценил последствия высылки российских дипломатов из Молдавии
Игнатьев: высылка российских дипломатов ухудшает диалог с Молдавией
© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Высылка российских дипломатов из Молдавии осложняет взаимодействие и ухудшает атмосферу диалога Кишинева и Тирасполя, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
Молдавия ранее объявила трех сотрудников посольства России в Кишиневе персонами нон грата, среди них сопредседатель Объединённой контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией Александр Андреев. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что необоснованное решение о высылке российских дипломатов не останется без адекватного жесткого ответа.
"Подобные шаги, безусловно, осложняют взаимодействие и ухудшают атмосферу диалога. Важно понимать, что миротворческая операция – это главный и наиболее эффективный механизм поддержания мира и безопасности на Днестре, доказавший за 33 года свою высокую функциональную устойчивость", - сказал Игнатьев.
Глава МИД ПМР напомнил, что в ОКК утвержден новый сопредседатель от РФ – Айрат Абдуллин. Министр обратил внимание на то, что приднестровская сторона удовлетворена тем, что ОКК регулярно проводит заседания и контролирует ситуацию в зоне безопасности. По его словам, это индикатор того, что миротворческий механизм дееспособен.
"Говоря о других направлениях – политическом диалоге, межведомственном сотрудничестве, консульском сопровождении граждан, гуманитарных вопросах – мы активно работаем с российскими дипломатами. Российская Федерация продолжает играть важную роль в переговорном процессе, и Приднестровье заинтересовано в сохранении ее полноценного участия во всех значимых процессах", - отметил Игнатьев.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия (ОКК) была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
В Кишиневе прошла акция против высылки российских дипломатов
2 апреля, 09:51