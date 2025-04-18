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Глава МИД ПМР оценил последствия высылки российских дипломатов из Молдавии - РИА Новости, 18.04.2025
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09:28 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/pridnestrove-2011971032.html
Глава МИД ПМР оценил последствия высылки российских дипломатов из Молдавии
Глава МИД ПМР оценил последствия высылки российских дипломатов из Молдавии - РИА Новости, 18.04.2025
Глава МИД ПМР оценил последствия высылки российских дипломатов из Молдавии
Высылка российских дипломатов из Молдавии осложняет взаимодействие и ухудшает атмосферу диалога Кишинева и Тирасполя, заявил РИА Новости глава министерства... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T09:28:00+03:00
2025-04-18T09:28:00+03:00
в мире
молдавия
россия
кишинев
виталий игнатьев
мария захарова
объединенная контрольная комиссия (окк)
обсе
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ТИРАСПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Высылка российских дипломатов из Молдавии осложняет взаимодействие и ухудшает атмосферу диалога Кишинева и Тирасполя, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. Молдавия ранее объявила трех сотрудников посольства России в Кишиневе персонами нон грата, среди них сопредседатель Объединённой контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией Александр Андреев. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что необоснованное решение о высылке российских дипломатов не останется без адекватного жесткого ответа. "Подобные шаги, безусловно, осложняют взаимодействие и ухудшают атмосферу диалога. Важно понимать, что миротворческая операция – это главный и наиболее эффективный механизм поддержания мира и безопасности на Днестре, доказавший за 33 года свою высокую функциональную устойчивость", - сказал Игнатьев. Глава МИД ПМР напомнил, что в ОКК утвержден новый сопредседатель от РФ – Айрат Абдуллин. Министр обратил внимание на то, что приднестровская сторона удовлетворена тем, что ОКК регулярно проводит заседания и контролирует ситуацию в зоне безопасности. По его словам, это индикатор того, что миротворческий механизм дееспособен. "Говоря о других направлениях – политическом диалоге, межведомственном сотрудничестве, консульском сопровождении граждан, гуманитарных вопросах – мы активно работаем с российскими дипломатами. Российская Федерация продолжает играть важную роль в переговорном процессе, и Приднестровье заинтересовано в сохранении ее полноценного участия во всех значимых процессах", - отметил Игнатьев. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия (ОКК) была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250418/pridnestrove-2011946627.html
https://ria.ru/20250402/kishinev-2008821257.html
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в мире, молдавия, россия, кишинев, виталий игнатьев, мария захарова, объединенная контрольная комиссия (окк), обсе
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Виталий Игнатьев, Мария Захарова, Объединенная контрольная комиссия (ОКК), ОБСЕ
Глава МИД ПМР оценил последствия высылки российских дипломатов из Молдавии

Игнатьев: высылка российских дипломатов ухудшает диалог с Молдавией

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Высылка российских дипломатов из Молдавии осложняет взаимодействие и ухудшает атмосферу диалога Кишинева и Тирасполя, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
Молдавия ранее объявила трех сотрудников посольства России в Кишиневе персонами нон грата, среди них сопредседатель Объединённой контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией Александр Андреев. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что необоснованное решение о высылке российских дипломатов не останется без адекватного жесткого ответа.
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Кишинев уклоняется от переговоров с Тирасполем, заявили в ПМР
04:20
"Подобные шаги, безусловно, осложняют взаимодействие и ухудшают атмосферу диалога. Важно понимать, что миротворческая операция – это главный и наиболее эффективный механизм поддержания мира и безопасности на Днестре, доказавший за 33 года свою высокую функциональную устойчивость", - сказал Игнатьев.
Глава МИД ПМР напомнил, что в ОКК утвержден новый сопредседатель от РФ – Айрат Абдуллин. Министр обратил внимание на то, что приднестровская сторона удовлетворена тем, что ОКК регулярно проводит заседания и контролирует ситуацию в зоне безопасности. По его словам, это индикатор того, что миротворческий механизм дееспособен.
"Говоря о других направлениях – политическом диалоге, межведомственном сотрудничестве, консульском сопровождении граждан, гуманитарных вопросах – мы активно работаем с российскими дипломатами. Российская Федерация продолжает играть важную роль в переговорном процессе, и Приднестровье заинтересовано в сохранении ее полноценного участия во всех значимых процессах", - отметил Игнатьев.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия (ОКК) была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Акция в аэропорту Кишинева против высылки российских дипломатов - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
В Кишиневе прошла акция против высылки российских дипломатов
2 апреля, 09:51
 
В миреМолдавияРоссияКишиневВиталий ИгнатьевМария ЗахароваОбъединенная контрольная комиссия (ОКК)ОБСЕ
 
 
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