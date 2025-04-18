Рейтинг@Mail.ru
В МИД Приднестровья прокомментировали ситуацию с арестом главы Гагаузии - РИА Новости, 18.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:40 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/pridnestrove-2011955004.html
В МИД Приднестровья прокомментировали ситуацию с арестом главы Гагаузии
В МИД Приднестровья прокомментировали ситуацию с арестом главы Гагаузии - РИА Новости, 18.04.2025
В МИД Приднестровья прокомментировали ситуацию с арестом главы Гагаузии
Молдавия все чаще использует правовые механизмы в политических целях, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T06:40:00+03:00
2025-04-18T06:40:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
виталий игнатьев
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010324633_0:648:937:1175_1920x0_80_0_0_5e342208ae7411afebd0c9a2e251c80b.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Молдавия все чаще использует правовые механизмы в политических целях, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев, говоря о ситуации с арестом главы Гагаузии Евгении Гуцул. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. "Текущая ситуация внутри соседней Молдовы, в частности в Гагаузии, подтверждает обоснованность наших опасений: правовые механизмы все чаще используются в политических целях. Мы трезво оцениваем возникающие риски и, являясь реалистами, не можем их игнорировать", - сказал Игнатьев. Глава МИД ПМР напомнил, что в Молдавии внесены антидемократические поправки в уголовное законодательство, включая так называемый "закон о сепаратизме" и другие репрессивные нормы. По его словам, это блокирует возможность проведения встреч представителей Приднестровья на молдавской территории, подрывает атмосферу доверия и становится препятствием для продвижения диалога. "Для Кишинева эти нормы служат удобным предлогом для отказа от выполнения своих официальных обязанностей в переговорном процессе и ухода от прямого взаимодействия с Тирасполем", - отметил Игнатьев. В феврале 2023 года парламент Молдавии принял во втором чтении поправки в уголовный кодекс, предполагающие наказание за "сепаратизм", "заговор против Молдавии" и другие подобные преступления. МИД непризнанной ПМР заявил, что тем самым Кишинев подрывает переговорный процесс по приднестровскому урегулированию. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250415/gutsul-2011372313.html
https://ria.ru/20250409/gutsul-2010181791.html
https://ria.ru/20250415/kishinev-2011366573.html
молдавия
кишинев
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010324633_0:538:1174:1419_1920x0_80_0_0_297f552e5d8614491f39723da0cdfa1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, виталий игнатьев, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Виталий Игнатьев, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул
В МИД Приднестровья прокомментировали ситуацию с арестом главы Гагаузии

МИД ПМР: Молдавия все чаще использует правовые механизмы в политических целях

© Sputnik Молдова 2.0/TelegramЕвгения Гуцул
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Sputnik Молдова 2.0/Telegram
Евгения Гуцул. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТИРАСПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Молдавия все чаще использует правовые механизмы в политических целях, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев, говоря о ситуации с арестом главы Гагаузии Евгении Гуцул.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
В парламенте Молдавии осудили обвинения против Гуцул
15 апреля, 15:12
"Текущая ситуация внутри соседней Молдовы, в частности в Гагаузии, подтверждает обоснованность наших опасений: правовые механизмы все чаще используются в политических целях. Мы трезво оцениваем возникающие риски и, являясь реалистами, не можем их игнорировать", - сказал Игнатьев.
Глава МИД ПМР напомнил, что в Молдавии внесены антидемократические поправки в уголовное законодательство, включая так называемый "закон о сепаратизме" и другие репрессивные нормы. По его словам, это блокирует возможность проведения встреч представителей Приднестровья на молдавской территории, подрывает атмосферу доверия и становится препятствием для продвижения диалога.
"Для Кишинева эти нормы служат удобным предлогом для отказа от выполнения своих официальных обязанностей в переговорном процессе и ухода от прямого взаимодействия с Тирасполем", - отметил Игнатьев.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
ЕСПЧ пока не получал иска главы Гагаузии
9 апреля, 10:50
В феврале 2023 года парламент Молдавии принял во втором чтении поправки в уголовный кодекс, предполагающие наказание за "сепаратизм", "заговор против Молдавии" и другие подобные преступления. МИД непризнанной ПМР заявил, что тем самым Кишинев подрывает переговорный процесс по приднестровскому урегулированию.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Суд в Кишиневе рассмотрит вопрос об отмене ареста главы Гагаузии
15 апреля, 14:46
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияВиталий ИгнатьевЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала