https://ria.ru/20250418/pridnestrove-2011955004.html

В МИД Приднестровья прокомментировали ситуацию с арестом главы Гагаузии

В МИД Приднестровья прокомментировали ситуацию с арестом главы Гагаузии - РИА Новости, 18.04.2025

В МИД Приднестровья прокомментировали ситуацию с арестом главы Гагаузии

Молдавия все чаще использует правовые механизмы в политических целях, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T06:40:00+03:00

2025-04-18T06:40:00+03:00

2025-04-18T06:40:00+03:00

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виталий игнатьев

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ТИРАСПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Молдавия все чаще использует правовые механизмы в политических целях, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев, говоря о ситуации с арестом главы Гагаузии Евгении Гуцул. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. "Текущая ситуация внутри соседней Молдовы, в частности в Гагаузии, подтверждает обоснованность наших опасений: правовые механизмы все чаще используются в политических целях. Мы трезво оцениваем возникающие риски и, являясь реалистами, не можем их игнорировать", - сказал Игнатьев. Глава МИД ПМР напомнил, что в Молдавии внесены антидемократические поправки в уголовное законодательство, включая так называемый "закон о сепаратизме" и другие репрессивные нормы. По его словам, это блокирует возможность проведения встреч представителей Приднестровья на молдавской территории, подрывает атмосферу доверия и становится препятствием для продвижения диалога. "Для Кишинева эти нормы служат удобным предлогом для отказа от выполнения своих официальных обязанностей в переговорном процессе и ухода от прямого взаимодействия с Тирасполем", - отметил Игнатьев. В феврале 2023 года парламент Молдавии принял во втором чтении поправки в уголовный кодекс, предполагающие наказание за "сепаратизм", "заговор против Молдавии" и другие подобные преступления. МИД непризнанной ПМР заявил, что тем самым Кишинев подрывает переговорный процесс по приднестровскому урегулированию. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250415/gutsul-2011372313.html

https://ria.ru/20250409/gutsul-2010181791.html

https://ria.ru/20250415/kishinev-2011366573.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, виталий игнатьев, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул