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Кишинев уклоняется от переговоров с Тирасполем, заявили в ПМР - РИА Новости, 18.04.2025
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04:20 18.04.2025 (обновлено: 08:59 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/pridnestrove-2011946627.html
Кишинев уклоняется от переговоров с Тирасполем, заявили в ПМР
Кишинев уклоняется от переговоров с Тирасполем, заявили в ПМР - РИА Новости, 18.04.2025
Кишинев уклоняется от переговоров с Тирасполем, заявили в ПМР
Кишинев уклоняется от переговоров с Тирасполем, чтобы продолжить блокаду Приднестровья, рассказал РИА Новости глава МИД непризнанной ПМР Виталий Игнатьев. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T04:20:00+03:00
2025-04-18T08:59:00+03:00
в мире
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виталий игнатьев
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ТИРАСПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости. Кишинев уклоняется от переговоров с Тирасполем, чтобы продолжить блокаду Приднестровья, рассказал РИА Новости глава МИД непризнанной ПМР Виталий Игнатьев."Саботаж переговоров со стороны Кишинева — не единичный инцидент, а системная часть долгосрочной стратегии дестабилизации переговорного процесса. Цель — демонтировать международно признанную площадку диалога, развязать себе руки для продолжения блокадных и ограничительных мер, а также усилить давление на Приднестровье", — заявил собеседник агентства.Министр добавил, что с начала года Молдавия сосредоточила усилия на подрыве оставшихся каналов коммуникации, включая рабочие встречи политических представителей и заседания профильных экспертных групп. По его словам, вице-премьер страны по реинтеграции Олег Серебрян неоднократно срывал переговоры под надуманными предлогами."Приднестровская сторона последовательно выступает за продолжение диалога с участием международных посредников и наблюдателей в формате "5+2". Международные участники также высказываются в пользу нормального диалога и сохранения формата, однако часть из них занимает пассивную позицию и дальше благих пожеланий дело не идет", — отметил Игнатьев.В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной стали опасения, что на волне националистических выступлений республика присоединится к Румынии. В 1992-м, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250401/kishinev-2008649784.html
https://ria.ru/20250408/dialog-2009943769.html
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в мире, кишинев, тирасполь, молдавия, виталий игнатьев, обсе
В мире, Кишинев, Тирасполь, Молдавия, Виталий Игнатьев, ОБСЕ
Кишинев уклоняется от переговоров с Тирасполем, заявили в ПМР

Игнатьев: Кишинев уклоняется от переговоров, чтобы усилить блокаду Приднестровья

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГлава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости. Кишинев уклоняется от переговоров с Тирасполем, чтобы продолжить блокаду Приднестровья, рассказал РИА Новости глава МИД непризнанной ПМР Виталий Игнатьев.
"Саботаж переговоров со стороны Кишинева — не единичный инцидент, а системная часть долгосрочной стратегии дестабилизации переговорного процесса. Цель — демонтировать международно признанную площадку диалога, развязать себе руки для продолжения блокадных и ограничительных мер, а также усилить давление на Приднестровье", — заявил собеседник агентства.
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Министр добавил, что с начала года Молдавия сосредоточила усилия на подрыве оставшихся каналов коммуникации, включая рабочие встречи политических представителей и заседания профильных экспертных групп. По его словам, вице-премьер страны по реинтеграции Олег Серебрян неоднократно срывал переговоры под надуманными предлогами.
"Приднестровская сторона последовательно выступает за продолжение диалога с участием международных посредников и наблюдателей в формате "5+2". Международные участники также высказываются в пользу нормального диалога и сохранения формата, однако часть из них занимает пассивную позицию и дальше благих пожеланий дело не идет", — отметил Игнатьев.
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В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной стали опасения, что на волне националистических выступлений республика присоединится к Румынии. В 1992-м, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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