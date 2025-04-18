https://ria.ru/20250418/pridnestrove-2011946627.html

Кишинев уклоняется от переговоров с Тирасполем, заявили в ПМР

Кишинев уклоняется от переговоров с Тирасполем, заявили в ПМР - РИА Новости, 18.04.2025

Кишинев уклоняется от переговоров с Тирасполем, заявили в ПМР

Кишинев уклоняется от переговоров с Тирасполем, чтобы продолжить блокаду Приднестровья, рассказал РИА Новости глава МИД непризнанной ПМР Виталий Игнатьев. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T04:20:00+03:00

2025-04-18T04:20:00+03:00

2025-04-18T08:59:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости. Кишинев уклоняется от переговоров с Тирасполем, чтобы продолжить блокаду Приднестровья, рассказал РИА Новости глава МИД непризнанной ПМР Виталий Игнатьев."Саботаж переговоров со стороны Кишинева — не единичный инцидент, а системная часть долгосрочной стратегии дестабилизации переговорного процесса. Цель — демонтировать международно признанную площадку диалога, развязать себе руки для продолжения блокадных и ограничительных мер, а также усилить давление на Приднестровье", — заявил собеседник агентства.Министр добавил, что с начала года Молдавия сосредоточила усилия на подрыве оставшихся каналов коммуникации, включая рабочие встречи политических представителей и заседания профильных экспертных групп. По его словам, вице-премьер страны по реинтеграции Олег Серебрян неоднократно срывал переговоры под надуманными предлогами."Приднестровская сторона последовательно выступает за продолжение диалога с участием международных посредников и наблюдателей в формате "5+2". Международные участники также высказываются в пользу нормального диалога и сохранения формата, однако часть из них занимает пассивную позицию и дальше благих пожеланий дело не идет", — отметил Игнатьев.В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной стали опасения, что на волне националистических выступлений республика присоединится к Румынии. В 1992-м, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250401/kishinev-2008649784.html

https://ria.ru/20250408/dialog-2009943769.html

https://ria.ru/20250413/kishinev-2010965896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кишинев, тирасполь, молдавия, виталий игнатьев, обсе