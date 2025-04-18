Кишинев уклоняется от переговоров с Тирасполем, заявили в ПМР
Игнатьев: Кишинев уклоняется от переговоров, чтобы усилить блокаду Приднестровья
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости. Кишинев уклоняется от переговоров с Тирасполем, чтобы продолжить блокаду Приднестровья, рассказал РИА Новости глава МИД непризнанной ПМР Виталий Игнатьев.
"Саботаж переговоров со стороны Кишинева — не единичный инцидент, а системная часть долгосрочной стратегии дестабилизации переговорного процесса. Цель — демонтировать международно признанную площадку диалога, развязать себе руки для продолжения блокадных и ограничительных мер, а также усилить давление на Приднестровье", — заявил собеседник агентства.
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Министр добавил, что с начала года Молдавия сосредоточила усилия на подрыве оставшихся каналов коммуникации, включая рабочие встречи политических представителей и заседания профильных экспертных групп. По его словам, вице-премьер страны по реинтеграции Олег Серебрян неоднократно срывал переговоры под надуманными предлогами.
"Приднестровская сторона последовательно выступает за продолжение диалога с участием международных посредников и наблюдателей в формате "5+2". Международные участники также высказываются в пользу нормального диалога и сохранения формата, однако часть из них занимает пассивную позицию и дальше благих пожеланий дело не идет", — отметил Игнатьев.
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В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной стали опасения, что на волне националистических выступлений республика присоединится к Румынии. В 1992-м, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.