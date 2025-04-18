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Штурмовики рассказали об освобождении Преображенки в ДНР - РИА Новости, 18.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:57 18.04.2025 (обновлено: 21:12 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/preobrazhenka-2012196368.html
Штурмовики рассказали об освобождении Преображенки в ДНР
Штурмовики рассказали об освобождении Преображенки в ДНР - РИА Новости, 18.04.2025
Штурмовики рассказали об освобождении Преображенки в ДНР
Штурмовики 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр", действующие на красноармейском направлении, рассказали РИА Новости подробности... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T20:57:00+03:00
2025-04-18T21:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Штурмовики 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр", действующие на красноармейском направлении, рассказали РИА Новости подробности освобождения населенного пункта Преображенское в ДНР. "Поступила задача со второго батальона нашего 428-го полка зайти в населённый пункт Преображенка и закрепиться на ней. При этом же зачистить надо было её от противника. Соответственно, мы провели с коптера с воздуха боевую разведку, выяснили, вычислили их опорники, их укрепы", - рассказал РИА Новости командир штурмовой роты Нагимьян Ильбулов. По словам командира роты, штурмовики в населенный пункт заходили уже с пониманием того, откуда противник может вести огонь. Погодные условия, такие как дождь, снег и туман, способствовали штурмовым действиям, так как противник в ясную погоду использовал большое количество БПЛА. "Мы передвигались малыми группами в туман, а в туман - небо спокойное и более чистое, "открытками" шли (передвигались по открытой местности - ред.), потому что в солнечную погоду очень тяжело идти. Когда погода позволяет, мы передвигаемся", - добавил заместитель командира штурмовой роты Александр Рудаков. Благодаря погоде и предварительной боевой подготовке, штурмовые группы миновало возможное использование противником FPV-дронов и разведывательных БПЛА. Далее российские штурмовики заняли первый дом - опорник ВСУ. "Провели зачистку этого первого дома, после того как мы закрепились, начали затягивать малыми группами, потихоньку, все остальные группы и, соответственно, начали зачищать всю деревню, начинали зачистку. Наши противники сдавались в плен", - поясняет командир роты. Он уточнил, что от взятых в плен, допрашивая, получали сведения относительно количества и места размещения сил противника, куда в последствии наносился огонь. Противник несколько раз предпринимал безуспешные попытки контратак, которые были подавлены, так ка велся тщательный контроль передвижений противника с помощью БПЛА и контратаки ВСУ уже встречали огнем российские подразделения. "Этот населенник, выгоден он был для противника тем, что там размещались у них как минометы, так и вражеская техника. Ночью заезжало это, как танки, отрабатывали по нашим же точкам. Поэтому надо было как быстрее выбить их оттуда, занять этот населенный пункт для того, чтобы дальше наши союзники могли продвинуться без потерь", - сказал в завершение военнослужащий. Ранее, 17 апреля, по сообщению Минообороны РФ, российская группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Преображенка в Донецкой Народной Республике.
https://ria.ru/20250418/vsu-2012188534.html
https://ria.ru/20250418/naemnik-2012058982.html
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Штурмовики рассказали об освобождении Преображенки в ДНР

Бойцы "Центра" рассказали как освобождали Преображенку в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Штурмовики 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр", действующие на красноармейском направлении, рассказали РИА Новости подробности освобождения населенного пункта Преображенское в ДНР.
"Поступила задача со второго батальона нашего 428-го полка зайти в населённый пункт Преображенка и закрепиться на ней. При этом же зачистить надо было её от противника. Соответственно, мы провели с коптера с воздуха боевую разведку, выяснили, вычислили их опорники, их укрепы", - рассказал РИА Новости командир штурмовой роты Нагимьян Ильбулов.
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По словам командира роты, штурмовики в населенный пункт заходили уже с пониманием того, откуда противник может вести огонь. Погодные условия, такие как дождь, снег и туман, способствовали штурмовым действиям, так как противник в ясную погоду использовал большое количество БПЛА.
"Мы передвигались малыми группами в туман, а в туман - небо спокойное и более чистое, "открытками" шли (передвигались по открытой местности - ред.), потому что в солнечную погоду очень тяжело идти. Когда погода позволяет, мы передвигаемся", - добавил заместитель командира штурмовой роты Александр Рудаков.
Благодаря погоде и предварительной боевой подготовке, штурмовые группы миновало возможное использование противником FPV-дронов и разведывательных БПЛА. Далее российские штурмовики заняли первый дом - опорник ВСУ.
"Провели зачистку этого первого дома, после того как мы закрепились, начали затягивать малыми группами, потихоньку, все остальные группы и, соответственно, начали зачищать всю деревню, начинали зачистку. Наши противники сдавались в плен", - поясняет командир роты.
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Он уточнил, что от взятых в плен, допрашивая, получали сведения относительно количества и места размещения сил противника, куда в последствии наносился огонь. Противник несколько раз предпринимал безуспешные попытки контратак, которые были подавлены, так ка велся тщательный контроль передвижений противника с помощью БПЛА и контратаки ВСУ уже встречали огнем российские подразделения.
"Этот населенник, выгоден он был для противника тем, что там размещались у них как минометы, так и вражеская техника. Ночью заезжало это, как танки, отрабатывали по нашим же точкам. Поэтому надо было как быстрее выбить их оттуда, занять этот населенный пункт для того, чтобы дальше наши союзники могли продвинуться без потерь", - сказал в завершение военнослужащий.
Ранее, 17 апреля, по сообщению Минообороны РФ, российская группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Преображенка в Донецкой Народной Республике.
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