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В России начали действовать новые правила ношения военной формы - РИА Новости, 18.04.2025
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12:04 18.04.2025 (обновлено: 12:34 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/pravila-2012024274.html
В России начали действовать новые правила ношения военной формы
В России начали действовать новые правила ношения военной формы - РИА Новости, 18.04.2025
В России начали действовать новые правила ношения военной формы
Президент России Владимир Путин утвердил изменения в правила ношения военной формы для войск и спецслужб. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T12:04:00+03:00
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безопасность
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил изменения в правила ношения военной формы для войск и спецслужб. Соответствующий документ о внесении изменений в указ президента РФ от 11 марта 2010 года "О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия" опубликован на официальном портале правовых актов. Документ вступил в силу 17 апреля. Указ уточняет требования к форме офицеров, прапорщиков и курсантов, включая представителей высшего командования ФСБ и Главного управления специальных программ. Также изменения коснулись форм сотрудников ФСБ, офицеров военно-морского флота, сотрудников ФСБ, служащих на кораблях, а также женщин-военнослужащих.
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безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В России начали действовать новые правила ношения военной формы

Путин внес изменения в правила ношения военной формы для армии и спецслужб

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил изменения в правила ношения военной формы для войск и спецслужб.
Соответствующий документ о внесении изменений в указ президента РФ от 11 марта 2010 года "О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия" опубликован на официальном портале правовых актов. Документ вступил в силу 17 апреля.
Указ уточняет требования к форме офицеров, прапорщиков и курсантов, включая представителей высшего командования ФСБ и Главного управления специальных программ.
Также изменения коснулись форм сотрудников ФСБ, офицеров военно-морского флота, сотрудников ФСБ, служащих на кораблях, а также женщин-военнослужащих.
Ветеран боевых действий - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
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30 марта, 14:57
 
БезопасностьРоссияВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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