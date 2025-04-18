https://ria.ru/20250418/pravila-2012024274.html

В России начали действовать новые правила ношения военной формы

В России начали действовать новые правила ношения военной формы - РИА Новости, 18.04.2025

В России начали действовать новые правила ношения военной формы

Президент России Владимир Путин утвердил изменения в правила ношения военной формы для войск и спецслужб. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T12:04:00+03:00

2025-04-18T12:04:00+03:00

2025-04-18T12:34:00+03:00

безопасность

россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил изменения в правила ношения военной формы для войск и спецслужб. Соответствующий документ о внесении изменений в указ президента РФ от 11 марта 2010 года "О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия" опубликован на официальном портале правовых актов. Документ вступил в силу 17 апреля. Указ уточняет требования к форме офицеров, прапорщиков и курсантов, включая представителей высшего командования ФСБ и Главного управления специальных программ. Также изменения коснулись форм сотрудников ФСБ, офицеров военно-морского флота, сотрудников ФСБ, служащих на кораблях, а также женщин-военнослужащих.

https://ria.ru/20250330/veteran-1894801620.html

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2025

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безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)