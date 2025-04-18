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Bloomberg: ЕС в Париже пытался убедить США в ужесточении позицию по России - РИА Новости, 18.04.2025
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11:21 18.04.2025 (обновлено: 11:27 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/pozitsiya-2012009894.html
Bloomberg: ЕС в Париже пытался убедить США в ужесточении позицию по России
Bloomberg: ЕС в Париже пытался убедить США в ужесточении позицию по России - РИА Новости, 18.04.2025
Bloomberg: ЕС в Париже пытался убедить США в ужесточении позицию по России
Европейские чиновники на встрече с американской стороной хотели убедить Вашингтон в необходимости ужесточения позиции по отношению к России, передает агентство... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T11:21:00+03:00
2025-04-18T11:27:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Европейские чиновники на встрече с американской стороной хотели убедить Вашингтон в необходимости ужесточения позиции по отношению к России, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Госсекретарь США Марко Рубио в четверг заявил, что прибыл в Париж с единственной целью - продвинуться в достижении урегулирования на Украине. Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф провели рабочий обед с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По информации агентства Блумберг, переговоры были посвящены главным образом переходу к прекращению огня и установлению прочного мира в кратчайшие сроки. В частности, как отмечается, американская сторона указала, что хочет добиться полного прекращения огня "в течение нескольких недель". "Европейские чиновники также хотели знать, какие действия рассматривает администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа, если не добьется прогресса от (президента РФ Владимира - ред.) Путина, и хотели убедить Вашингтон в необходимости ужесточить свою позицию по отношению к Москве, в том числе с помощью "масштабного" пакета санкций", - пишет Блумберг. При этом, по словам собеседника агентства, участники встречи в Париже заявили американским чиновником, что полностью поддерживают главную цель Трампа по скорейшему урегулированию конфликта на Украине. Ранее президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Президент России поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. С момента объявления Зеленским о якобы соблюдении киевским режимом этой договоренности ВСУ ни на сутки не прекращали атак на российские энергообъекты, заявило в начале апреля МО РФ. Как подсчитало РИА Новости, Вооруженные силы Украины с 18 марта по 14 апреля 101 раз нарушили принятое решение о прекращении ударов по объектам энергетики. Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250418/oshibka-2011956778.html
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в мире, украина, россия, марко рубио, владимир зеленский, стив уиткофф
В мире, Украина, Россия, Марко Рубио, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф
Bloomberg: ЕС в Париже пытался убедить США в ужесточении позицию по России

Bloomberg: европейские чиновники хотели убедить США ужесточить позицию по России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и Европейского совета
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Европейские чиновники на встрече с американской стороной хотели убедить Вашингтон в необходимости ужесточения позиции по отношению к России, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Госсекретарь США Марко Рубио в четверг заявил, что прибыл в Париж с единственной целью - продвинуться в достижении урегулирования на Украине. Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф провели рабочий обед с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По информации агентства Блумберг, переговоры были посвящены главным образом переходу к прекращению огня и установлению прочного мира в кратчайшие сроки. В частности, как отмечается, американская сторона указала, что хочет добиться полного прекращения огня "в течение нескольких недель".
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"Европейские чиновники также хотели знать, какие действия рассматривает администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа, если не добьется прогресса от (президента РФ Владимира - ред.) Путина, и хотели убедить Вашингтон в необходимости ужесточить свою позицию по отношению к Москве, в том числе с помощью "масштабного" пакета санкций", - пишет Блумберг.
При этом, по словам собеседника агентства, участники встречи в Париже заявили американским чиновником, что полностью поддерживают главную цель Трампа по скорейшему урегулированию конфликта на Украине.
Ранее президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Президент России поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани.
С момента объявления Зеленским о якобы соблюдении киевским режимом этой договоренности ВСУ ни на сутки не прекращали атак на российские энергообъекты, заявило в начале апреля МО РФ. Как подсчитало РИА Новости, Вооруженные силы Украины с 18 марта по 14 апреля 101 раз нарушили принятое решение о прекращении ударов по объектам энергетики.
Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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