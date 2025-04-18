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В Забайкалье тушат лесные пожары на площади более чем 119 тысяч гектаров - РИА Новости, 18.04.2025
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17:33 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/pozhar-2012142346.html
В Забайкалье тушат лесные пожары на площади более чем 119 тысяч гектаров
В Забайкалье тушат лесные пожары на площади более чем 119 тысяч гектаров - РИА Новости, 18.04.2025
В Забайкалье тушат лесные пожары на площади более чем 119 тысяч гектаров
Природные пожары на площади более чем 119 тысяч гектаров тушат в Забайкальском крае, из них локализованы возгорания на площади почти в 10 тысяч гектаров, угрозы РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T17:33:00+03:00
2025-04-18T17:33:00+03:00
забайкальский край
россия
иван советников
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 18 апр - РИА Новости. Природные пожары на площади более чем 119 тысяч гектаров тушат в Забайкальском крае, из них локализованы возгорания на площади почти в 10 тысяч гектаров, угрозы населенным пунктам нет, сообщили РИА Новости в ГУМЧС России по региону. В четверг глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что ситуация с лесными пожарами в Забайкальском крае близка к введению федерального ЧС, причем это решение могут принять в ближайшее дни. "(В Забайкалье - ред.) на 17.50 (11.50 мск) на контроле - 55 лесных пожаров на площади в 119,2 тысячи гектаров. Из них 10 пожаров локализованы на площади в 10,4 тысячи гектаров. Угрозы населенным пунктам нет", - сказал собеседник агентства. В лесах Забайкалья с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров. В понедельник региональное правительство отметило, что всего с начала пожароопасного периода в регионе зарегистрированы 188 лесных пожаров на площади более чем в 77 тысяч гектаров.
https://ria.ru/20250418/pozhar-2011944922.html
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забайкальский край, россия, иван советников, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), происшествия
Забайкальский край, Россия, Иван Советников, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Происшествия
В Забайкалье тушат лесные пожары на площади более чем 119 тысяч гектаров

МЧС: в Забайкалье тушат лесные пожары на площади более чем 119 тысяч гектаров

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 18 апр - РИА Новости. Природные пожары на площади более чем 119 тысяч гектаров тушат в Забайкальском крае, из них локализованы возгорания на площади почти в 10 тысяч гектаров, угрозы населенным пунктам нет, сообщили РИА Новости в ГУМЧС России по региону.
В четверг глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что ситуация с лесными пожарами в Забайкальском крае близка к введению федерального ЧС, причем это решение могут принять в ближайшее дни.
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"(В Забайкалье - ред.) на 17.50 (11.50 мск) на контроле - 55 лесных пожаров на площади в 119,2 тысячи гектаров. Из них 10 пожаров локализованы на площади в 10,4 тысячи гектаров. Угрозы населенным пунктам нет", - сказал собеседник агентства.
В лесах Забайкалья с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров. В понедельник региональное правительство отметило, что всего с начала пожароопасного периода в регионе зарегистрированы 188 лесных пожаров на площади более чем в 77 тысяч гектаров.
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Забайкальский крайРоссияИван СоветниковФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Происшествия
 
 
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