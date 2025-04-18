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В Челябинской области загорелся склад лакокрасочной продукции - РИА Новости, 18.04.2025
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08:20 18.04.2025 (обновлено: 09:07 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/pozhar-2011960978.html
В Челябинской области загорелся склад лакокрасочной продукции
В Челябинской области загорелся склад лакокрасочной продукции - РИА Новости, 18.04.2025
В Челябинской области загорелся склад лакокрасочной продукции
Кровля склада лакокрасочной продукции горит на 600 квадратных метрах в Челябинской области, пострадавших нет, из цеха эвакуировались 45 человек, сообщает в... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T08:20:00+03:00
2025-04-18T09:07:00+03:00
происшествия
челябинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
миасс
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Кровля склада лакокрасочной продукции горит на 600 квадратных метрах в Челябинской области, пострадавших нет, из цеха эвакуировались 45 человек, сообщает в пятницу Telegram-канал МЧС РФ."В Миассе горит кровля склада лакокрасочной продукции. Площадь пожара - 600 квадратных метров. Пострадавших нет. Самостоятельно из цеха эвакуировались 45 человек", - говорится в сообщении.На месте работают 36 сотрудников и 11 единиц техники МЧС.
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челябинская область
россия
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происшествия, челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, миасс
Происшествия, Челябинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Миасс
В Челябинской области загорелся склад лакокрасочной продукции

В Миассе загорелась кровля склада лакокрасочной продукции на 600 квадратах

© МЧС России/TelegramПожар на складе лакокрасочной продукции в Челябинской области
Пожар на складе лакокрасочной продукции в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© МЧС России/Telegram
Пожар на складе лакокрасочной продукции в Челябинской области
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Кровля склада лакокрасочной продукции горит на 600 квадратных метрах в Челябинской области, пострадавших нет, из цеха эвакуировались 45 человек, сообщает в пятницу Telegram-канал МЧС РФ.
Миассе горит кровля склада лакокрасочной продукции. Площадь пожара - 600 квадратных метров. Пострадавших нет. Самостоятельно из цеха эвакуировались 45 человек", - говорится в сообщении.
На месте работают 36 сотрудников и 11 единиц техники МЧС.
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ПроисшествияЧелябинская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияМиасс
 
 
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