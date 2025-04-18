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В Челябинской области загорелся склад лакокрасочной продукции
В Челябинской области загорелся склад лакокрасочной продукции - РИА Новости, 18.04.2025
В Челябинской области загорелся склад лакокрасочной продукции
Кровля склада лакокрасочной продукции горит на 600 квадратных метрах в Челябинской области, пострадавших нет, из цеха эвакуировались 45 человек, сообщает в... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T08:20:00+03:00
2025-04-18T08:20:00+03:00
2025-04-18T09:07:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Кровля склада лакокрасочной продукции горит на 600 квадратных метрах в Челябинской области, пострадавших нет, из цеха эвакуировались 45 человек, сообщает в пятницу Telegram-канал МЧС РФ."В Миассе горит кровля склада лакокрасочной продукции. Площадь пожара - 600 квадратных метров. Пострадавших нет. Самостоятельно из цеха эвакуировались 45 человек", - говорится в сообщении.На месте работают 36 сотрудников и 11 единиц техники МЧС.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, миасс
Происшествия, Челябинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Миасс
В Челябинской области загорелся склад лакокрасочной продукции
В Миассе загорелась кровля склада лакокрасочной продукции на 600 квадратах