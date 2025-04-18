https://ria.ru/20250418/pozhar-2011960978.html

В Челябинской области загорелся склад лакокрасочной продукции

В Челябинской области загорелся склад лакокрасочной продукции - РИА Новости, 18.04.2025

В Челябинской области загорелся склад лакокрасочной продукции

Кровля склада лакокрасочной продукции горит на 600 квадратных метрах в Челябинской области, пострадавших нет, из цеха эвакуировались 45 человек, сообщает в... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T08:20:00+03:00

2025-04-18T08:20:00+03:00

2025-04-18T09:07:00+03:00

происшествия

челябинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

миасс

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Кровля склада лакокрасочной продукции горит на 600 квадратных метрах в Челябинской области, пострадавших нет, из цеха эвакуировались 45 человек, сообщает в пятницу Telegram-канал МЧС РФ."В Миассе горит кровля склада лакокрасочной продукции. Площадь пожара - 600 квадратных метров. Пострадавших нет. Самостоятельно из цеха эвакуировались 45 человек", - говорится в сообщении.На месте работают 36 сотрудников и 11 единиц техники МЧС.

https://ria.ru/20250123/pozhary-1995175245.html

челябинская область

россия

миасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, миасс