https://ria.ru/20250418/pozhar-2011944922.html
В Подмосковье локализовали пожар на складе
В Подмосковье локализовали пожар на складе - РИА Новости, 18.04.2025
В Подмосковье локализовали пожар на складе
Пожар в подмосковных Мытищах, где горит складское здание, локализован на площади 1,8 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T03:49:00+03:00
2025-04-18T03:49:00+03:00
2025-04-18T03:49:00+03:00
происшествия
мытищи
россия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Пожар в подмосковных Мытищах, где горит складское здание, локализован на площади 1,8 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее ведомство сообщало, что складское здание горит в подмосковных Мытищах на 1,8 тысячи квадратных метров. "В 3.26 мск пожар в Подмосковье локализован на площади 1800 квадратных метров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250417/pozhar-2011834454.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мытищи, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Мытищи, Россия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье локализовали пожар на складе
В Мытищах локализовали пожар на площади 1,8 тысячи квадратных метров