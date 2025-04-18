https://ria.ru/20250418/pozhar-2011944922.html

В Подмосковье локализовали пожар на складе

В Подмосковье локализовали пожар на складе - РИА Новости, 18.04.2025

В Подмосковье локализовали пожар на складе

Пожар в подмосковных Мытищах, где горит складское здание, локализован на площади 1,8 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T03:49:00+03:00

2025-04-18T03:49:00+03:00

2025-04-18T03:49:00+03:00

происшествия

мытищи

россия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Пожар в подмосковных Мытищах, где горит складское здание, локализован на площади 1,8 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее ведомство сообщало, что складское здание горит в подмосковных Мытищах на 1,8 тысячи квадратных метров. "В 3.26 мск пожар в Подмосковье локализован на площади 1800 квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250417/pozhar-2011834454.html

мытищи

россия

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, мытищи, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)