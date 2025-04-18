В деле пособника террористов, арестованного в Москве, появился новый эпизод
Арестованный в Москве пособник террористов купил билет на самолет одному из них
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В уголовном деле россиянина, арестованного по делу об участии в террористической организации и вовлечении иных лиц в деятельность террористов, появился новый эпизод содействия боевикам, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Согласно судебным материалам, с которыми ознакомилось РИА Новости, гражданин РФ 2002 года рождения был задержан в мае 2024 года, в отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (Склонение или иное вовлечение лица в совершение преступлений террористической направленности) и по части 2 статьи 205.5 УК РФ (Участие в деятельности террористической организации). Как уточнили в правоохранительных органах, мужчина является уроженцем Узбекистана.
Из материалов следует, что фигурант склонял граждан к тому, чтобы те переводили деньги на банковскую карту, предназначенную для финансирования террористической деятельности. Сейчас обвиняемый находится под арестом. "В ходе расследования уголовного дела был установлен новый эпизод. По предварительным данным, фигурант в 2021 году купил пособнику "Катиба Таухид валь-Джихад"* билет на самолет", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пособник террористов улетел из РФ через Турцию в Сирию.
* Запрещенная в России террористическая организация.