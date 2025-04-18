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В деле пособника террористов, арестованного в Москве, появился новый эпизод - РИА Новости, 18.04.2025
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22:52 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/posobnik-2012206379.html
В деле пособника террористов, арестованного в Москве, появился новый эпизод
В деле пособника террористов, арестованного в Москве, появился новый эпизод - РИА Новости, 18.04.2025
В деле пособника террористов, арестованного в Москве, появился новый эпизод
В уголовном деле россиянина, арестованного по делу об участии в террористической организации и вовлечении иных лиц в деятельность террористов, появился новый... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T22:52:00+03:00
2025-04-18T22:52:00+03:00
происшествия
россия
москва
терроризм
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В уголовном деле россиянина, арестованного по делу об участии в террористической организации и вовлечении иных лиц в деятельность террористов, появился новый эпизод содействия боевикам, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Согласно судебным материалам, с которыми ознакомилось РИА Новости, гражданин РФ 2002 года рождения был задержан в мае 2024 года, в отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (Склонение или иное вовлечение лица в совершение преступлений террористической направленности) и по части 2 статьи 205.5 УК РФ (Участие в деятельности террористической организации). Как уточнили в правоохранительных органах, мужчина является уроженцем Узбекистана. Из материалов следует, что фигурант склонял граждан к тому, чтобы те переводили деньги на банковскую карту, предназначенную для финансирования террористической деятельности. Сейчас обвиняемый находится под арестом. "В ходе расследования уголовного дела был установлен новый эпизод. По предварительным данным, фигурант в 2021 году купил пособнику "Катиба Таухид валь-Джихад"* билет на самолет", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что пособник террористов улетел из РФ через Турцию в Сирию.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20250417/krokus-2011722432.html
https://ria.ru/20250409/arest-2010140646.html
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происшествия, россия, москва, терроризм
Происшествия, Россия, Москва, Терроризм
В деле пособника террористов, арестованного в Москве, появился новый эпизод

Арестованный в Москве пособник террористов купил билет на самолет одному из них

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В уголовном деле россиянина, арестованного по делу об участии в террористической организации и вовлечении иных лиц в деятельность террористов, появился новый эпизод содействия боевикам, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Согласно судебным материалам, с которыми ознакомилось РИА Новости, гражданин РФ 2002 года рождения был задержан в мае 2024 года, в отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (Склонение или иное вовлечение лица в совершение преступлений террористической направленности) и по части 2 статьи 205.5 УК РФ (Участие в деятельности террористической организации). Как уточнили в правоохранительных органах, мужчина является уроженцем Узбекистана.
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Из материалов следует, что фигурант склонял граждан к тому, чтобы те переводили деньги на банковскую карту, предназначенную для финансирования террористической деятельности. Сейчас обвиняемый находится под арестом. "В ходе расследования уголовного дела был установлен новый эпизод. По предварительным данным, фигурант в 2021 году купил пособнику "Катиба Таухид валь-Джихад"* билет на самолет", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пособник террористов улетел из РФ через Турцию в Сирию.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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