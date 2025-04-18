Рейтинг@Mail.ru
Архангельский порт за 4 года инвестировал в развитие более 1 млрд рублей - РИА Новости, 18.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Архангельская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Архангельская область
 
16:59 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/port-2012126600.html
Архангельский порт за 4 года инвестировал в развитие более 1 млрд рублей
Архангельский порт за 4 года инвестировал в развитие более 1 млрд рублей - РИА Новости, 18.04.2025
Архангельский порт за 4 года инвестировал в развитие более 1 млрд рублей
Архангельский морской торговый порт, который практически полностью ориентирован на отправки по Северному морскому пути, за четыре года инвестировал более... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T16:59:00+03:00
2025-04-18T16:59:00+03:00
архангельская область
архангельск
белое море
александр цыбульский
николай патрушев
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
евросиб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/70172/83/701728312_0:157:2999:1844_1920x0_80_0_0_200f01825a1fac5c3a31aae1334c5595.jpg
АРХАНГЕЛЬСК, 18 апр – РИА Новости. Архангельский морской торговый порт, который практически полностью ориентирован на отправки по Северному морскому пути, за четыре года инвестировал более миллиарда рублей в модернизацию грузовых площадок, закупку техники, ремонт внутрипортовых дорог, впереди – дальнейшее техническое переоснащение и строительство нового глубоководного района в Двинском заливе Белого моря, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. В пятницу помощник президента РФ Николай Патрушев провел в Архангельске совещание, в ходе которого обсудили вопросы развития портовой инфраструктуры в интересах Трансарктического транспортного коридора. По мнению участников, сегодня в условиях беспрецедентного санкционного давления значение устойчивых и независимых транспортных коридоров возрастает многократно. При этом морской порт Архангельск сегодня практически полностью ориентирован на отправки по Северному морскому пути. "Но дальнейшее развитие контейнерной логистики требует технического переоснащения портовой инфраструктуры. Сегодня модернизация ведётся за счёт собственных средств операторов – Архангельский морской торговый порт за четыре года уже инвестировал более миллиарда рублей", - отметил на совещании Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства. По информации регионального правительства, модернизировано 30 тысяч квадратных метров грузовых площадок, закуплено свыше 30 единиц техники, отремонтировано более 5 тысяч квадратных метров внутрипортовых дорог. В планах — приобретение новой перегрузочной техники, способной утроить производительность. Однако высокая стоимость и ограниченность навигационного окна по Севморпути в Китай затрудняют принятие инвестиционных решений. В этой связи необходима адресная поддержка: льготные займы и лизинговые программы для арктических портов, особенно в части специализированной техники. При этом, как отметил Цыбульский, сейчас требуется начинать дноуглубительные работы и модернизацию подходных путей. В этом контексте стратегическим проектом является строительство нового глубоководного района морского порта Архангельск в Двинском заливе Белого моря. Он позволит принимать суда дедвейтом до 75 тысяч тонн, что обеспечит круглогодичный выход в Мировой океан, в обход акваторий недружественных стран. Потенциальный грузооборот – до 25 миллионов тонн к 2031 году. Уже сегодня 100% этих объёмов подтверждены грузоотправителями. "Инвестиционное предложение подготовлено, включая финансово-экономическую модель. До конца второго квартала мы направим инвестиционную декларацию в Росморречфлот. Общая стоимость проекта — 375,7 миллиарда рублей, включая 116,8 миллиарда на подводящую инфраструктуру" - подчеркнул Цыбульский. Ключевыми партнёрами выступают Госкорпорация "Росатом", компания "Евросиб", интерес проявляет холдинг АЕON. Кроме того, ведутся переговоры с китайскими инвесторами. Реализация проекта будет поэтапной: до 2028-2029 годов запланировано строительство контейнерного терминала мощностью три миллиона тонн и автодорожной инфраструктуры. В рамках второго этапа, рассчитанного до 2032 года, планируется обустроить железнодорожные подходы, строительство всех терминалов и выход на проектную мощность 31,4 миллиона тонн в год.
https://ria.ru/20250326/tsybulskiy-2007566166.html
https://ria.ru/20250214/eksport-1999312336.html
архангельск
белое море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/70172/83/701728312_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_4ddc6c37206f005e13fa219ec05ee825.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
архангельск, белое море, александр цыбульский, николай патрушев, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", евросиб
Архангельская область, Архангельск, Белое море, Александр Цыбульский, Николай Патрушев, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Евросиб
Архангельский порт за 4 года инвестировал в развитие более 1 млрд рублей

Архангельский морской порт за четыре года инвестировал более миллиарда рублей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГорода России. Архангельск
Города России. Архангельск - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Города России. Архангельск
Читать ria.ru в
Дзен
АРХАНГЕЛЬСК, 18 апр – РИА Новости. Архангельский морской торговый порт, который практически полностью ориентирован на отправки по Северному морскому пути, за четыре года инвестировал более миллиарда рублей в модернизацию грузовых площадок, закупку техники, ремонт внутрипортовых дорог, впереди – дальнейшее техническое переоснащение и строительство нового глубоководного района в Двинском заливе Белого моря, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
В пятницу помощник президента РФ Николай Патрушев провел в Архангельске совещание, в ходе которого обсудили вопросы развития портовой инфраструктуры в интересах Трансарктического транспортного коридора. По мнению участников, сегодня в условиях беспрецедентного санкционного давления значение устойчивых и независимых транспортных коридоров возрастает многократно. При этом морской порт Архангельск сегодня практически полностью ориентирован на отправки по Северному морскому пути.
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Цыбульский поддержал идею комплексного проекта по развитию арктической зоны
26 марта, 20:19
"Но дальнейшее развитие контейнерной логистики требует технического переоснащения портовой инфраструктуры. Сегодня модернизация ведётся за счёт собственных средств операторов – Архангельский морской торговый порт за четыре года уже инвестировал более миллиарда рублей", - отметил на совещании Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства.
По информации регионального правительства, модернизировано 30 тысяч квадратных метров грузовых площадок, закуплено свыше 30 единиц техники, отремонтировано более 5 тысяч квадратных метров внутрипортовых дорог. В планах — приобретение новой перегрузочной техники, способной утроить производительность. Однако высокая стоимость и ограниченность навигационного окна по Севморпути в Китай затрудняют принятие инвестиционных решений. В этой связи необходима адресная поддержка: льготные займы и лизинговые программы для арктических портов, особенно в части специализированной техники.
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению Международная кооперация и экспорт - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Архангельский губернатор провел заседание комиссии Госсовета по экспорту
14 февраля, 10:34
При этом, как отметил Цыбульский, сейчас требуется начинать дноуглубительные работы и модернизацию подходных путей. В этом контексте стратегическим проектом является строительство нового глубоководного района морского порта Архангельск в Двинском заливе Белого моря. Он позволит принимать суда дедвейтом до 75 тысяч тонн, что обеспечит круглогодичный выход в Мировой океан, в обход акваторий недружественных стран. Потенциальный грузооборот – до 25 миллионов тонн к 2031 году. Уже сегодня 100% этих объёмов подтверждены грузоотправителями.
"Инвестиционное предложение подготовлено, включая финансово-экономическую модель. До конца второго квартала мы направим инвестиционную декларацию в Росморречфлот. Общая стоимость проекта — 375,7 миллиарда рублей, включая 116,8 миллиарда на подводящую инфраструктуру" - подчеркнул Цыбульский.
Ключевыми партнёрами выступают Госкорпорация "Росатом", компания "Евросиб", интерес проявляет холдинг АЕON. Кроме того, ведутся переговоры с китайскими инвесторами. Реализация проекта будет поэтапной: до 2028-2029 годов запланировано строительство контейнерного терминала мощностью три миллиона тонн и автодорожной инфраструктуры. В рамках второго этапа, рассчитанного до 2032 года, планируется обустроить железнодорожные подходы, строительство всех терминалов и выход на проектную мощность 31,4 миллиона тонн в год.
 
Архангельская областьАрхангельскБелое мореАлександр ЦыбульскийНиколай ПатрушевФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Евросиб
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала