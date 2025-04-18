https://ria.ru/20250418/port-2012126600.html

Архангельский порт за 4 года инвестировал в развитие более 1 млрд рублей

Архангельский порт за 4 года инвестировал в развитие более 1 млрд рублей - РИА Новости, 18.04.2025

Архангельский порт за 4 года инвестировал в развитие более 1 млрд рублей

Архангельский морской торговый порт, который практически полностью ориентирован на отправки по Северному морскому пути, за четыре года инвестировал более... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T16:59:00+03:00

2025-04-18T16:59:00+03:00

2025-04-18T16:59:00+03:00

архангельская область

архангельск

белое море

александр цыбульский

николай патрушев

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

евросиб

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АРХАНГЕЛЬСК, 18 апр – РИА Новости. Архангельский морской торговый порт, который практически полностью ориентирован на отправки по Северному морскому пути, за четыре года инвестировал более миллиарда рублей в модернизацию грузовых площадок, закупку техники, ремонт внутрипортовых дорог, впереди – дальнейшее техническое переоснащение и строительство нового глубоководного района в Двинском заливе Белого моря, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. В пятницу помощник президента РФ Николай Патрушев провел в Архангельске совещание, в ходе которого обсудили вопросы развития портовой инфраструктуры в интересах Трансарктического транспортного коридора. По мнению участников, сегодня в условиях беспрецедентного санкционного давления значение устойчивых и независимых транспортных коридоров возрастает многократно. При этом морской порт Архангельск сегодня практически полностью ориентирован на отправки по Северному морскому пути. "Но дальнейшее развитие контейнерной логистики требует технического переоснащения портовой инфраструктуры. Сегодня модернизация ведётся за счёт собственных средств операторов – Архангельский морской торговый порт за четыре года уже инвестировал более миллиарда рублей", - отметил на совещании Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства. По информации регионального правительства, модернизировано 30 тысяч квадратных метров грузовых площадок, закуплено свыше 30 единиц техники, отремонтировано более 5 тысяч квадратных метров внутрипортовых дорог. В планах — приобретение новой перегрузочной техники, способной утроить производительность. Однако высокая стоимость и ограниченность навигационного окна по Севморпути в Китай затрудняют принятие инвестиционных решений. В этой связи необходима адресная поддержка: льготные займы и лизинговые программы для арктических портов, особенно в части специализированной техники. При этом, как отметил Цыбульский, сейчас требуется начинать дноуглубительные работы и модернизацию подходных путей. В этом контексте стратегическим проектом является строительство нового глубоководного района морского порта Архангельск в Двинском заливе Белого моря. Он позволит принимать суда дедвейтом до 75 тысяч тонн, что обеспечит круглогодичный выход в Мировой океан, в обход акваторий недружественных стран. Потенциальный грузооборот – до 25 миллионов тонн к 2031 году. Уже сегодня 100% этих объёмов подтверждены грузоотправителями. "Инвестиционное предложение подготовлено, включая финансово-экономическую модель. До конца второго квартала мы направим инвестиционную декларацию в Росморречфлот. Общая стоимость проекта — 375,7 миллиарда рублей, включая 116,8 миллиарда на подводящую инфраструктуру" - подчеркнул Цыбульский. Ключевыми партнёрами выступают Госкорпорация "Росатом", компания "Евросиб", интерес проявляет холдинг АЕON. Кроме того, ведутся переговоры с китайскими инвесторами. Реализация проекта будет поэтапной: до 2028-2029 годов запланировано строительство контейнерного терминала мощностью три миллиона тонн и автодорожной инфраструктуры. В рамках второго этапа, рассчитанного до 2032 года, планируется обустроить железнодорожные подходы, строительство всех терминалов и выход на проектную мощность 31,4 миллиона тонн в год.

https://ria.ru/20250326/tsybulskiy-2007566166.html

https://ria.ru/20250214/eksport-1999312336.html

архангельск

белое море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

архангельск, белое море, александр цыбульский, николай патрушев, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", евросиб