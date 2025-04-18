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В Госдуме предложили увеличить помощь инвалидам по слуху в рамках ОМС - РИА Новости, 18.04.2025
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02:05 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/pomosch-2011939271.html
В Госдуме предложили увеличить помощь инвалидам по слуху в рамках ОМС
В Госдуме предложили увеличить помощь инвалидам по слуху в рамках ОМС - РИА Новости, 18.04.2025
В Госдуме предложили увеличить помощь инвалидам по слуху в рамках ОМС
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением увеличить... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T02:05:00+03:00
2025-04-18T02:05:00+03:00
общество
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александр ремезков
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением увеличить тарифы ОМС по замене речевого процессора кохлеарного импланта, предоставляемого инвалидам по слуху в рамках программ высокотехнологичной медпомощи и ОМС, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором инициативы стал первый зампред думского комитета по бюджету Александр Ремезков. "Учитывая изложенное, прошу вас… поручить Минздраву России и ФФОМС провести проверку действующих тарифов ОМС на предмет их соответствия фактическим затратам на полное оказание услуги по замене речевого процессора… Рассмотреть вопрос об индексации тарифа до уровня, обеспечивающего полноценную медицинскую помощь, включая оплату труда специалистов и сопровождение пациента", - сказано в письме. Также предлагается проработать механизмы обеспечения равного доступа к слухоречевой реабилитации в регионах, включая кадровую политику и меры дополнительной поддержки. "Предлагаю провести индексацию тарифов ОМС по замене речевых процессоров кохлеарных имплантов. Это медицинский прибор, воздействующий на слуховой нерв, и в ряде случаев он позволяет компенсировать потерю слуха", – рассказал Миронов РИА Новости. По словам политика, проблема в том, что с 2025 года по решению правительства тарифы на эту процедуру были снижены более чем на 10%. Он отметил, что тарифы ОМС покрывают стоимость слухового оборудования, однако необходимо также оплачивать работу медиков, сопровождение после операции, реабилитацию пациента - это сложный и длительный процесс, который многим не по карману. Миронов подчеркнул, что речь идет о поддержке наиболее уязвимой категории граждан с инвалидностью по слуху, которые получают медицинскую помощь за счет государства в рамках программ высокотехнологичной медицинской помощи и ОМС, и ключевым элементом этой помощи является регулярная, пожизненная замена речевых процессоров кохлеарной системы (один раз каждые пять лет), а своевременность этой процедуры имеет решающее значение для сохранения слуха, речевого развития и социальной адаптации пациентов.
https://ria.ru/20250214/vrachi-1999397759.html
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общество, сергей миронов, михаил мишустин, александр ремезков, госдума рф
Общество, Сергей Миронов, Михаил Мишустин, Александр Ремезков, Госдума РФ
В Госдуме предложили увеличить помощь инвалидам по слуху в рамках ОМС

Миронов предложил увеличить выплаты на импланты инвалидам по слуху

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением увеличить тарифы ОМС по замене речевого процессора кохлеарного импланта, предоставляемого инвалидам по слуху в рамках программ высокотехнологичной медпомощи и ОМС, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавтором инициативы стал первый зампред думского комитета по бюджету Александр Ремезков.
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"Учитывая изложенное, прошу вас… поручить Минздраву России и ФФОМС провести проверку действующих тарифов ОМС на предмет их соответствия фактическим затратам на полное оказание услуги по замене речевого процессора… Рассмотреть вопрос об индексации тарифа до уровня, обеспечивающего полноценную медицинскую помощь, включая оплату труда специалистов и сопровождение пациента", - сказано в письме.
Также предлагается проработать механизмы обеспечения равного доступа к слухоречевой реабилитации в регионах, включая кадровую политику и меры дополнительной поддержки.
"Предлагаю провести индексацию тарифов ОМС по замене речевых процессоров кохлеарных имплантов. Это медицинский прибор, воздействующий на слуховой нерв, и в ряде случаев он позволяет компенсировать потерю слуха", – рассказал Миронов РИА Новости.
По словам политика, проблема в том, что с 2025 года по решению правительства тарифы на эту процедуру были снижены более чем на 10%. Он отметил, что тарифы ОМС покрывают стоимость слухового оборудования, однако необходимо также оплачивать работу медиков, сопровождение после операции, реабилитацию пациента - это сложный и длительный процесс, который многим не по карману.
Миронов подчеркнул, что речь идет о поддержке наиболее уязвимой категории граждан с инвалидностью по слуху, которые получают медицинскую помощь за счет государства в рамках программ высокотехнологичной медицинской помощи и ОМС, и ключевым элементом этой помощи является регулярная, пожизненная замена речевых процессоров кохлеарной системы (один раз каждые пять лет), а своевременность этой процедуры имеет решающее значение для сохранения слуха, речевого развития и социальной адаптации пациентов.
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ОбществоСергей МироновМихаил МишустинАлександр РемезковГосдума РФ
 
 
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