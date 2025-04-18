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Sun: над поместьем Карла III запретили полеты БПЛА после визита Зеленского - РИА Новости, 18.04.2025
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14:47 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/pomeste-2012077444.html
Sun: над поместьем Карла III запретили полеты БПЛА после визита Зеленского
Sun: над поместьем Карла III запретили полеты БПЛА после визита Зеленского - РИА Новости, 18.04.2025
Sun: над поместьем Карла III запретили полеты БПЛА после визита Зеленского
Британские власти из-за "таинственных" дронов установили бесполетную зону для БПЛА над резиденцией Карла III в Сандрингеме после визита Владимира Зеленского,... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T14:47:00+03:00
2025-04-18T14:47:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Британские власти из-за "таинственных" дронов установили бесполетную зону для БПЛА над резиденцией Карла III в Сандрингеме после визита Владимира Зеленского, сообщает газета Sun со ссылкой на источники. "Над Сандрингемом было несколько дронов, и не все были идентифицированы. Через несколько дней полный запрет на дроны был введен на год", - цитирует издание источник. Британский монарх Карл III принял Зеленского в Сандрингеме 2 марта. Как пишет газета со ссылкой на источник, незадолго до прибытия Зеленского в небе над поместьем были обнаружены дроны. Службы безопасности отследили оператора одного из них, который сидел в машине неподалеку и не был представителем СМИ. Еще одним дроном управлял фотограф. Происхождение других БПЛА не было установлено. Источник издания, не приводя доказательств, утверждает, что визит Зеленского якобы представлял бы "огромный интерес" для российских разведчиков. Источник также связал инциденты в небе над Сандрингемом с полетами неопознанных БПЛА над авиабазами в Восточной Англии. Указ об ограничении полетов над Сандрингемом на год был составлен по просьбе служб безопасности 6 марта и вступил в силу 10 марта. Вводимые им меры "в общественных интересах" обосновываются "соображениями безопасности, связанными с этим местом, поскольку оно является резиденцией членов королевской семьи". В конце ноября 2024 года британские СМИ писали о нескольких сериях пролетов беспилотников над американскими военными авиабазами. Речь идет о базах королевских ВВС Великобритании Лейкенхит и Милденхолл в Саффолке, а также Фелтвелл в Норфолке. Около 60 британских военнослужащих были привлечены к защите авиабаз на фоне расследования инцидентов. Times со ссылкой на американского чиновника ранее писала о том, что на этих базах используются высокотехнологичные противодронные системы Orcus, нацеленные на обнаружение, отслеживание и уничтожение беспилотников, а также поиск их операторов. Однако они не смогли помешать данным БПЛА.
https://ria.ru/20250116/zelenskiy-1994069765.html
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в мире, технологии, сандрингем, восточная англия, великобритания, владимир зеленский, карл iii, sun
В мире, Технологии, Сандрингем, Восточная Англия, Великобритания, Владимир Зеленский, Карл III, Sun
Sun: над поместьем Карла III запретили полеты БПЛА после визита Зеленского

Sun: над резиденцией Карла III в Сандрингеме установили бесполетную зону

© AP Photo / Joe GiddensВладимир Зеленский и король Великобритании Карл III
Владимир Зеленский и король Великобритании Карл III - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Joe Giddens
Владимир Зеленский и король Великобритании Карл III. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Британские власти из-за "таинственных" дронов установили бесполетную зону для БПЛА над резиденцией Карла III в Сандрингеме после визита Владимира Зеленского, сообщает газета Sun со ссылкой на источники.
"Над Сандрингемом было несколько дронов, и не все были идентифицированы. Через несколько дней полный запрет на дроны был введен на год", - цитирует издание источник.
Кир Стармер и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. 16 января 2025 - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Зеленский пригрозил России после пролета БПЛА над ним и Стармером
16 января, 19:43
Британский монарх Карл III принял Зеленского в Сандрингеме 2 марта. Как пишет газета со ссылкой на источник, незадолго до прибытия Зеленского в небе над поместьем были обнаружены дроны. Службы безопасности отследили оператора одного из них, который сидел в машине неподалеку и не был представителем СМИ. Еще одним дроном управлял фотограф. Происхождение других БПЛА не было установлено.
Источник издания, не приводя доказательств, утверждает, что визит Зеленского якобы представлял бы "огромный интерес" для российских разведчиков. Источник также связал инциденты в небе над Сандрингемом с полетами неопознанных БПЛА над авиабазами в Восточной Англии.
Указ об ограничении полетов над Сандрингемом на год был составлен по просьбе служб безопасности 6 марта и вступил в силу 10 марта. Вводимые им меры "в общественных интересах" обосновываются "соображениями безопасности, связанными с этим местом, поскольку оно является резиденцией членов королевской семьи".
В конце ноября 2024 года британские СМИ писали о нескольких сериях пролетов беспилотников над американскими военными авиабазами. Речь идет о базах королевских ВВС Великобритании Лейкенхит и Милденхолл в Саффолке, а также Фелтвелл в Норфолке. Около 60 британских военнослужащих были привлечены к защите авиабаз на фоне расследования инцидентов. Times со ссылкой на американского чиновника ранее писала о том, что на этих базах используются высокотехнологичные противодронные системы Orcus, нацеленные на обнаружение, отслеживание и уничтожение беспилотников, а также поиск их операторов. Однако они не смогли помешать данным БПЛА.
БПЛА - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Над авиабазами США в Британии заметили неизвестные беспилотники
24 ноября 2024, 16:31
 
В миреТехнологииСандрингемВосточная АнглияВеликобританияВладимир ЗеленскийКарл IIISun
 
 
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