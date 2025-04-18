https://ria.ru/20250418/pomeste-2012077444.html

Sun: над поместьем Карла III запретили полеты БПЛА после визита Зеленского

Sun: над поместьем Карла III запретили полеты БПЛА после визита Зеленского - РИА Новости, 18.04.2025

Sun: над поместьем Карла III запретили полеты БПЛА после визита Зеленского

Британские власти из-за "таинственных" дронов установили бесполетную зону для БПЛА над резиденцией Карла III в Сандрингеме после визита Владимира Зеленского,... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T14:47:00+03:00

2025-04-18T14:47:00+03:00

2025-04-18T14:47:00+03:00

в мире

технологии

сандрингем

восточная англия

великобритания

владимир зеленский

карл iii

sun

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002637689_0:202:2951:1862_1920x0_80_0_0_a1c1fb04ae7e2e00466548dff030da49.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Британские власти из-за "таинственных" дронов установили бесполетную зону для БПЛА над резиденцией Карла III в Сандрингеме после визита Владимира Зеленского, сообщает газета Sun со ссылкой на источники. "Над Сандрингемом было несколько дронов, и не все были идентифицированы. Через несколько дней полный запрет на дроны был введен на год", - цитирует издание источник. Британский монарх Карл III принял Зеленского в Сандрингеме 2 марта. Как пишет газета со ссылкой на источник, незадолго до прибытия Зеленского в небе над поместьем были обнаружены дроны. Службы безопасности отследили оператора одного из них, который сидел в машине неподалеку и не был представителем СМИ. Еще одним дроном управлял фотограф. Происхождение других БПЛА не было установлено. Источник издания, не приводя доказательств, утверждает, что визит Зеленского якобы представлял бы "огромный интерес" для российских разведчиков. Источник также связал инциденты в небе над Сандрингемом с полетами неопознанных БПЛА над авиабазами в Восточной Англии. Указ об ограничении полетов над Сандрингемом на год был составлен по просьбе служб безопасности 6 марта и вступил в силу 10 марта. Вводимые им меры "в общественных интересах" обосновываются "соображениями безопасности, связанными с этим местом, поскольку оно является резиденцией членов королевской семьи". В конце ноября 2024 года британские СМИ писали о нескольких сериях пролетов беспилотников над американскими военными авиабазами. Речь идет о базах королевских ВВС Великобритании Лейкенхит и Милденхолл в Саффолке, а также Фелтвелл в Норфолке. Около 60 британских военнослужащих были привлечены к защите авиабаз на фоне расследования инцидентов. Times со ссылкой на американского чиновника ранее писала о том, что на этих базах используются высокотехнологичные противодронные системы Orcus, нацеленные на обнаружение, отслеживание и уничтожение беспилотников, а также поиск их операторов. Однако они не смогли помешать данным БПЛА.

https://ria.ru/20250116/zelenskiy-1994069765.html

https://ria.ru/20241124/bespilotniki-1985449840.html

сандрингем

восточная англия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, сандрингем, восточная англия, великобритания, владимир зеленский, карл iii, sun