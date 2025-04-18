https://ria.ru/20250418/polsha-2012137897.html

Разрыв между конкурентами на выборах президента Польши снизился до минимума

Разрыв между конкурентами на выборах президента Польши снизился до минимума - РИА Новости, 18.04.2025

Разрыв между конкурентами на выборах президента Польши снизился до минимума

Разрыв между основными конкурентами на выборах президента Польши сократился до минимума, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T17:27:00+03:00

2025-04-18T17:27:00+03:00

2025-04-18T17:27:00+03:00

в мире

польша

варшава

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рафал тшасковски

кароль навроцкий

ibris

право и справедливость

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ВАРШАВА, 18 апр - РИА Новости. Разрыв между основными конкурентами на выборах президента Польши сократился до минимума, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного лабораторией IBRiS. Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Государственная избирательная комиссия зарегистрировала 13 кандидатов. Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет принять участие в этих выборах, так как занимает пост второй раз подряд. В соответствии с результатами опроса, если бы президентские выборы состоялись в следующее воскресенье, то кандидат от правящей коалиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский получил бы 30,8% голосов избирателей. Это на 5,6% меньше, чем во время опроса месячной давности. В пользу его главного конкурента - кандидата от оппозиционной партии "Право и справедливость", директора Института национальной памяти Кароля Навроцкого высказались 25,6% респондентов, что на 0,3% меньше, чем месяц назад. На третьем месте оказался кандидат от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен с 12,4% поддержки. За ним следуют спикер сейма Шимон Холовня (6,6%) и кандидат от коалиции "Левых" Магдалена Беят (5,6%). О своем нежелании принимать участие в выборах заявили 5,6% опрошенных. Опрос проводился 16 и 17 апреля с использованием метода CATI (телефонные интервью) на выборке из тысячи человек. Данные о погрешности не приводятся.

https://ria.ru/20250418/evropa-2011824628.html

https://ria.ru/20250412/polsha-2010829109.html

польша

варшава

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в мире, польша, варшава, анджей дуда, рафал тшасковски, кароль навроцкий, ibris, право и справедливость