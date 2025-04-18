Разрыв между конкурентами на выборах президента Польши снизился до минимума
Разрыв между основными конкурентами на выборах президента Польши снизился
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМэр Варшавы, кандидат от оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" Рафал Тшасковский
Мэр Варшавы, кандидат от оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" Рафал Тшасковский. Архивное фото
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ВАРШАВА, 18 апр - РИА Новости. Разрыв между основными конкурентами на выборах президента Польши сократился до минимума, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного лабораторией IBRiS.
Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Государственная избирательная комиссия зарегистрировала 13 кандидатов. Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет принять участие в этих выборах, так как занимает пост второй раз подряд.
В соответствии с результатами опроса, если бы президентские выборы состоялись в следующее воскресенье, то кандидат от правящей коалиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский получил бы 30,8% голосов избирателей. Это на 5,6% меньше, чем во время опроса месячной давности.
В пользу его главного конкурента - кандидата от оппозиционной партии "Право и справедливость", директора Института национальной памяти Кароля Навроцкого высказались 25,6% респондентов, что на 0,3% меньше, чем месяц назад.
На третьем месте оказался кандидат от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен с 12,4% поддержки.
За ним следуют спикер сейма Шимон Холовня (6,6%) и кандидат от коалиции "Левых" Магдалена Беят (5,6%).
О своем нежелании принимать участие в выборах заявили 5,6% опрошенных.
Опрос проводился 16 и 17 апреля с использованием метода CATI (телефонные интервью) на выборке из тысячи человек. Данные о погрешности не приводятся.