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Разрыв между конкурентами на выборах президента Польши снизился до минимума - РИА Новости, 18.04.2025
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17:27 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/polsha-2012137897.html
Разрыв между конкурентами на выборах президента Польши снизился до минимума
Разрыв между конкурентами на выборах президента Польши снизился до минимума - РИА Новости, 18.04.2025
Разрыв между конкурентами на выборах президента Польши снизился до минимума
Разрыв между основными конкурентами на выборах президента Польши сократился до минимума, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T17:27:00+03:00
2025-04-18T17:27:00+03:00
в мире
польша
варшава
анджей дуда
рафал тшасковски
кароль навроцкий
ibris
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ВАРШАВА, 18 апр - РИА Новости. Разрыв между основными конкурентами на выборах президента Польши сократился до минимума, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного лабораторией IBRiS. Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Государственная избирательная комиссия зарегистрировала 13 кандидатов. Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет принять участие в этих выборах, так как занимает пост второй раз подряд. В соответствии с результатами опроса, если бы президентские выборы состоялись в следующее воскресенье, то кандидат от правящей коалиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский получил бы 30,8% голосов избирателей. Это на 5,6% меньше, чем во время опроса месячной давности. В пользу его главного конкурента - кандидата от оппозиционной партии "Право и справедливость", директора Института национальной памяти Кароля Навроцкого высказались 25,6% респондентов, что на 0,3% меньше, чем месяц назад. На третьем месте оказался кандидат от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен с 12,4% поддержки. За ним следуют спикер сейма Шимон Холовня (6,6%) и кандидат от коалиции "Левых" Магдалена Беят (5,6%). О своем нежелании принимать участие в выборах заявили 5,6% опрошенных. Опрос проводился 16 и 17 апреля с использованием метода CATI (телефонные интервью) на выборке из тысячи человек. Данные о погрешности не приводятся.
https://ria.ru/20250418/evropa-2011824628.html
https://ria.ru/20250412/polsha-2010829109.html
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в мире, польша, варшава, анджей дуда, рафал тшасковски, кароль навроцкий, ibris, право и справедливость
В мире, Польша, Варшава, Анджей Дуда, Рафал Тшасковски, Кароль Навроцкий, IBRiS, Право и справедливость
Разрыв между конкурентами на выборах президента Польши снизился до минимума

Разрыв между основными конкурентами на выборах президента Польши снизился

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМэр Варшавы, кандидат от оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" Рафал Тшасковский
Мэр Варшавы, кандидат от оппозиционного объединения Гражданская коалиция Рафал Тшасковский - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Мэр Варшавы, кандидат от оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" Рафал Тшасковский. Архивное фото
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ВАРШАВА, 18 апр - РИА Новости. Разрыв между основными конкурентами на выборах президента Польши сократился до минимума, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного лабораторией IBRiS.
Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Государственная избирательная комиссия зарегистрировала 13 кандидатов. Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет принять участие в этих выборах, так как занимает пост второй раз подряд.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Польская "гиена Европы" накануне тысячелетия опять чувствует запах падали
Вчера, 08:00
В соответствии с результатами опроса, если бы президентские выборы состоялись в следующее воскресенье, то кандидат от правящей коалиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский получил бы 30,8% голосов избирателей. Это на 5,6% меньше, чем во время опроса месячной давности.
В пользу его главного конкурента - кандидата от оппозиционной партии "Право и справедливость", директора Института национальной памяти Кароля Навроцкого высказались 25,6% респондентов, что на 0,3% меньше, чем месяц назад.
На третьем месте оказался кандидат от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен с 12,4% поддержки.
За ним следуют спикер сейма Шимон Холовня (6,6%) и кандидат от коалиции "Левых" Магдалена Беят (5,6%).
О своем нежелании принимать участие в выборах заявили 5,6% опрошенных.
Опрос проводился 16 и 17 апреля с использованием метода CATI (телефонные интервью) на выборке из тысячи человек. Данные о погрешности не приводятся.
Шимон Холовня - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Кандидат в президенты Польши Холовня выступил с неожиданный призывом
12 апреля, 01:01
 
В миреПольшаВаршаваАнджей ДудаРафал ТшасковскиКароль НавроцкийIBRiSПраво и справедливость
 
 
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