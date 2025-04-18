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Польша отдала Украине все возможное тяжелое оружие, заявил российский посол
Польша отдала Украине все возможное тяжелое оружие, заявил российский посол - РИА Новости, 18.04.2025
Польша отдала Украине все возможное тяжелое оружие, заявил российский посол
Польские власти уже передали Украине все тяжелое вооружение, которое могли, и свободных финансов у страны не очень много, в связи с чем поддержка Киева сейчас... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T16:38:00+03:00
2025-04-18T16:38:00+03:00
2025-04-18T16:38:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Польские власти уже передали Украине все тяжелое вооружение, которое могли, и свободных финансов у страны не очень много, в связи с чем поддержка Киева сейчас сводится в основном к громким заявлениям, рассказал посол РФ в Польше Сергей Андреев. "Возможностей поменьше стало. Вооружение тяжелое - все, которое могли - они уже украинцам отдали, оставшееся самим нужно. Денег свободных тоже не так чтобы очень много", - сказал дипломат в пятницу в эфире канала "Россия 24". Посол добавил, что сейчас поддержка польскими властями Украины сводится в основном к громким заявлениям и обещаниям. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250415/germaniya-2011275528.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Польша, Сергей Андреев, Сергей Лавров, НАТО, В мире
Польша отдала Украине все возможное тяжелое оружие, заявил российский посол
Посол России Андреев: Польша отдала Киеву все возможное тяжелое вооружение