https://ria.ru/20250418/polsha-2012117789.html

Польша отдала Украине все возможное тяжелое оружие, заявил российский посол

Польша отдала Украине все возможное тяжелое оружие, заявил российский посол - РИА Новости, 18.04.2025

Польша отдала Украине все возможное тяжелое оружие, заявил российский посол

Польские власти уже передали Украине все тяжелое вооружение, которое могли, и свободных финансов у страны не очень много, в связи с чем поддержка Киева сейчас... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T16:38:00+03:00

2025-04-18T16:38:00+03:00

2025-04-18T16:38:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Польские власти уже передали Украине все тяжелое вооружение, которое могли, и свободных финансов у страны не очень много, в связи с чем поддержка Киева сейчас сводится в основном к громким заявлениям, рассказал посол РФ в Польше Сергей Андреев. "Возможностей поменьше стало. Вооружение тяжелое - все, которое могли - они уже украинцам отдали, оставшееся самим нужно. Денег свободных тоже не так чтобы очень много", - сказал дипломат в пятницу в эфире канала "Россия 24". Посол добавил, что сейчас поддержка польскими властями Украины сводится в основном к громким заявлениям и обещаниям. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250415/germaniya-2011275528.html

https://ria.ru/20250329/zaluzhnyy-2008176649.html

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украина, россия, польша, сергей андреев, сергей лавров, нато, в мире