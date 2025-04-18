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Французский спецназ начал забастовку - РИА Новости, 18.04.2025
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13:00 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/politsija-2012047891.html
Французский спецназ начал забастовку
Французский спецназ начал забастовку - РИА Новости, 18.04.2025
Французский спецназ начал забастовку
Элитное подразделение французской полиции, спецотряды по поиску и интервенции BRI, начали забастовку, требуя премий за постоянные переработки, сообщает... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T13:00:00+03:00
2025-04-18T13:00:00+03:00
в мире
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ПАРИЖ, 18 апр – РИА Новости. Элитное подразделение французской полиции, спецотряды по поиску и интервенции BRI, начали забастовку, требуя премий за постоянные переработки, сообщает телеканал TF1. Порядка 400 сотрудников спецназа по всей стране присоединились к забастовке, отказываясь работать сверхурочно и выполняя "в два раза меньше работы, чем обычно". Они сократили дежурства и ночные автомобильные патрули, отмечает телеканал. Как сообщил в коммюнике профсоюз сотрудников полиции Alliance police nationale, они требуют признания сложности и опасности их работы и увеличения премий за переработки. "Это подразделение, о котором много говорят, но которое абсолютно не признано, не получает никаких премий, никаких компенсаций. Мы хотим признания исключительной профессии, за которую мы получаем обычную плату. Мы хотели бы создать указ, который будет рассматривать BRI как одно из лучших средств борьбы с организованной преступностью, как (спецподразделение - ред.) RAID. Администрация должна понимать, что для того, чтобы агенты BRI могли выполнять свою работу, они жертвуют своим личным временем. Они знают, когда уходят, но не знают, когда вернутся", - заявил представитель профсоюза Венсан Эрготт. Так, региональным сотрудникам BRI была предложена премия в 400 евро, но они требуют повысить ее до 650 евро, как в случае спецотряда полиции RAID или парижского подразделения BRI. Забастовка начата на этой неделе и объявлена бессрочно. Порядка 70 сотрудников BRI также вышли на манифестацию в пригороде Парижа Нантере, одном из самых криминальных районов столичного региона Иль-де-Франс.
https://ria.ru/20250415/zabastovki-2011330487.html
https://ria.ru/20250405/ispanija-2009539583.html
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в мире, париж, нантер, иль-де-франс
В мире, Париж, Нантер, Иль-де-Франс
Французский спецназ начал забастовку

Французские спецотряды по поиску и интервенции BRI начали забастовку

© AP Photo / Claude ParisПолицейские во Франции
Полицейские во Франции - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Claude Paris
Полицейские во Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 18 апр – РИА Новости. Элитное подразделение французской полиции, спецотряды по поиску и интервенции BRI, начали забастовку, требуя премий за постоянные переработки, сообщает телеканал TF1.
Порядка 400 сотрудников спецназа по всей стране присоединились к забастовке, отказываясь работать сверхурочно и выполняя "в два раза меньше работы, чем обычно". Они сократили дежурства и ночные автомобильные патрули, отмечает телеканал.
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Как сообщил в коммюнике профсоюз сотрудников полиции Alliance police nationale, они требуют признания сложности и опасности их работы и увеличения премий за переработки.
"Это подразделение, о котором много говорят, но которое абсолютно не признано, не получает никаких премий, никаких компенсаций. Мы хотим признания исключительной профессии, за которую мы получаем обычную плату. Мы хотели бы создать указ, который будет рассматривать BRI как одно из лучших средств борьбы с организованной преступностью, как (спецподразделение - ред.) RAID. Администрация должна понимать, что для того, чтобы агенты BRI могли выполнять свою работу, они жертвуют своим личным временем. Они знают, когда уходят, но не знают, когда вернутся", - заявил представитель профсоюза Венсан Эрготт.
Так, региональным сотрудникам BRI была предложена премия в 400 евро, но они требуют повысить ее до 650 евро, как в случае спецотряда полиции RAID или парижского подразделения BRI.
Забастовка начата на этой неделе и объявлена бессрочно. Порядка 70 сотрудников BRI также вышли на манифестацию в пригороде Парижа Нантере, одном из самых криминальных районов столичного региона Иль-де-Франс.
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