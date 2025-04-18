https://ria.ru/20250418/pokhischenie-2012107600.html
В Ингушетии школьница в шутку сообщила о своем похищении
В Ингушетии школьница в шутку сообщила о своем похищении - РИА Новости, 18.04.2025
В Ингушетии школьница в шутку сообщила о своем похищении
Одиннадцатилетняя девочка в Ингушетии в шутку сообщила о своем похищении, теперь ее родителей привлекут к административной ответственности, сообщило... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T16:10:00+03:00
2025-04-18T16:10:00+03:00
2025-04-18T16:10:00+03:00
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НАЛЬЧИК, 18 апр – РИА Новости. Одиннадцатилетняя девочка в Ингушетии в шутку сообщила о своем похищении, теперь ее родителей привлекут к административной ответственности, сообщило региональное МВД. По данным министерства, в дежурную часть ОМВД России по Назрановскому району поступила информация, что на номер "112" позвонила девочка, которая анонимно сообщила, что ее похитили. Сразу же после этого разговор был прерван. Полицейские установили, что звонок совершила 11-летняя жительница селения Долаково с телефона своей матери. Выяснилось, что противоправных действий в отношении ребенка никто не совершал. "Школьница… пояснила правоохранителям, что забавлялась вместе со своими братьями и сестрами. В какой-то момент она решила пошутить, позвонив с телефона матери по номеру 112 и сообщив о своем похищении. О том, что у такого звонка могут быть серьезные последствия, она не знала", - говорится в сообщении. Отмечается, что в отношении родителей девочки полицейские составили административный протокол по статье "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" КоАП РФ. "С членами семьи проведена профилактическая беседа, направленная на недопущение совершения правонарушений, в том числе телефонных розыгрышей", - добавили в МВД.
https://ria.ru/20250319/sk-2005891316.html
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происшествия, россия, назрановский район, республика ингушетия, мвд по ингушетии
Происшествия, Россия, Назрановский район, Республика Ингушетия, МВД по Ингушетии
В Ингушетии школьница в шутку сообщила о своем похищении
В Ингушетии родителей пошутившей о похищении девочки привлекли к ответственности
НАЛЬЧИК, 18 апр – РИА Новости. Одиннадцатилетняя девочка в Ингушетии в шутку сообщила о своем похищении, теперь ее родителей привлекут к административной ответственности, сообщило региональное МВД.
По данным министерства, в дежурную часть ОМВД России по Назрановскому району
поступила информация, что на номер "112" позвонила девочка, которая анонимно сообщила, что ее похитили. Сразу же после этого разговор был прерван.
Полицейские установили, что звонок совершила 11-летняя жительница селения Долаково с телефона своей матери. Выяснилось, что противоправных действий в отношении ребенка никто не совершал.
"Школьница… пояснила правоохранителям, что забавлялась вместе со своими братьями и сестрами. В какой-то момент она решила пошутить, позвонив с телефона матери по номеру 112 и сообщив о своем похищении. О том, что у такого звонка могут быть серьезные последствия, она не знала", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении родителей девочки полицейские составили административный протокол по статье "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" КоАП РФ
.
"С членами семьи проведена профилактическая беседа, направленная на недопущение совершения правонарушений, в том числе телефонных розыгрышей", - добавили в МВД.