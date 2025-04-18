Рейтинг@Mail.ru
В Ингушетии школьница в шутку сообщила о своем похищении - РИА Новости, 18.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/pokhischenie-2012107600.html
В Ингушетии школьница в шутку сообщила о своем похищении
В Ингушетии школьница в шутку сообщила о своем похищении - РИА Новости, 18.04.2025
В Ингушетии школьница в шутку сообщила о своем похищении
Одиннадцатилетняя девочка в Ингушетии в шутку сообщила о своем похищении, теперь ее родителей привлекут к административной ответственности, сообщило... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T16:10:00+03:00
2025-04-18T16:10:00+03:00
происшествия
россия
назрановский район
республика ингушетия
мвд по ингушетии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
НАЛЬЧИК, 18 апр – РИА Новости. Одиннадцатилетняя девочка в Ингушетии в шутку сообщила о своем похищении, теперь ее родителей привлекут к административной ответственности, сообщило региональное МВД. По данным министерства, в дежурную часть ОМВД России по Назрановскому району поступила информация, что на номер "112" позвонила девочка, которая анонимно сообщила, что ее похитили. Сразу же после этого разговор был прерван. Полицейские установили, что звонок совершила 11-летняя жительница селения Долаково с телефона своей матери. Выяснилось, что противоправных действий в отношении ребенка никто не совершал. "Школьница… пояснила правоохранителям, что забавлялась вместе со своими братьями и сестрами. В какой-то момент она решила пошутить, позвонив с телефона матери по номеру 112 и сообщив о своем похищении. О том, что у такого звонка могут быть серьезные последствия, она не знала", - говорится в сообщении. Отмечается, что в отношении родителей девочки полицейские составили административный протокол по статье "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" КоАП РФ. "С членами семьи проведена профилактическая беседа, направленная на недопущение совершения правонарушений, в том числе телефонных розыгрышей", - добавили в МВД.
https://ria.ru/20250319/sk-2005891316.html
https://ria.ru/20250131/pokhischenie-1996549973.html
россия
назрановский район
республика ингушетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, назрановский район, республика ингушетия, мвд по ингушетии
Происшествия, Россия, Назрановский район, Республика Ингушетия, МВД по Ингушетии
В Ингушетии школьница в шутку сообщила о своем похищении

В Ингушетии родителей пошутившей о похищении девочки привлекли к ответственности

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 18 апр – РИА Новости. Одиннадцатилетняя девочка в Ингушетии в шутку сообщила о своем похищении, теперь ее родителей привлекут к административной ответственности, сообщило региональное МВД.
По данным министерства, в дежурную часть ОМВД России по Назрановскому району поступила информация, что на номер "112" позвонила девочка, которая анонимно сообщила, что ее похитили. Сразу же после этого разговор был прерван.
Пропавшая жительница Ачинска - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Появились подробности о родителях похищенной в Ачинске школьницы
19 марта, 09:52
Полицейские установили, что звонок совершила 11-летняя жительница селения Долаково с телефона своей матери. Выяснилось, что противоправных действий в отношении ребенка никто не совершал.
"Школьница… пояснила правоохранителям, что забавлялась вместе со своими братьями и сестрами. В какой-то момент она решила пошутить, позвонив с телефона матери по номеру 112 и сообщив о своем похищении. О том, что у такого звонка могут быть серьезные последствия, она не знала", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении родителей девочки полицейские составили административный протокол по статье "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" КоАП РФ.
"С членами семьи проведена профилактическая беседа, направленная на недопущение совершения правонарушений, в том числе телефонных розыгрышей", - добавили в МВД.
Похищение 13-летней девочки в тюменском селе Княжево - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
В Тюменской области выясняют обстоятельства похищения школьницы
31 января, 10:30
 
ПроисшествияРоссияНазрановский районРеспублика ИнгушетияМВД по Ингушетии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала