https://ria.ru/20250418/pogoda-2012196120.html
Москвичей предупредили о грозе вечером в пятницу
Москвичей предупредили о грозе вечером в пятницу - РИА Новости, 18.04.2025
Москвичей предупредили о грозе вечером в пятницу
Комплекс городского хозяйства в Telegram-канале предупредил москвичей о грозе с дождем вечером в пятницу. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T20:52:00+03:00
2025-04-18T20:52:00+03:00
2025-04-18T20:52:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства в Telegram-канале предупредил москвичей о грозе с дождем вечером в пятницу. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до утра 19 апреля в столице местами ожидаются гроза с дождем, усиление ветра с порывами до 12-14 метров в секунду", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что горожанам следует быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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общество, городское хозяйство москвы, россия, погода, москва
Общество, Городское хозяйство Москвы, Россия, Погода, Москва
Москвичей предупредили о грозе вечером в пятницу
Жителей Москвы предупредили о грозе с вечера пятницы до утра 19 апреля