https://ria.ru/20250418/pogoda-2011958913.html

Синоптик рассказал о погоде в Центральной России ко Дню Победы

Синоптик рассказал о погоде в Центральной России ко Дню Победы - РИА Новости, 18.04.2025

Синоптик рассказал о погоде в Центральной России ко Дню Победы

Ближе ко Дню Победы, предварительно, в Центральной России ожидается умеренное тепло, днем до плюс 13 - плюс 18, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T07:45:00+03:00

2025-04-18T07:45:00+03:00

2025-04-18T07:45:00+03:00

общество

евгений тишковец

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Ближе ко Дню Победы, предварительно, в Центральной России ожидается умеренное тепло, днем до плюс 13 - плюс 18, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "На второй неделе мая, ближе ко Дню Победы, температурный фон (в Центральной России - ред.) повысится до положенной климатической нормы, и ожидается умеренное и вполне комфортное тепло. Под утро плюс 5 - плюс 10, днем до плюс 13 - плюс 18 градусов", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что прогнозы погоды будут еще уточняться.

https://ria.ru/20250418/pogoda-2011958156.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, евгений тишковец