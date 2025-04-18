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Синоптик рассказал о погоде в Центральной России ко Дню Победы - РИА Новости, 18.04.2025
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07:45 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/pogoda-2011958913.html
Синоптик рассказал о погоде в Центральной России ко Дню Победы
Синоптик рассказал о погоде в Центральной России ко Дню Победы - РИА Новости, 18.04.2025
Синоптик рассказал о погоде в Центральной России ко Дню Победы
Ближе ко Дню Победы, предварительно, в Центральной России ожидается умеренное тепло, днем до плюс 13 - плюс 18, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T07:45:00+03:00
2025-04-18T07:45:00+03:00
общество
евгений тишковец
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Ближе ко Дню Победы, предварительно, в Центральной России ожидается умеренное тепло, днем до плюс 13 - плюс 18, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "На второй неделе мая, ближе ко Дню Победы, температурный фон (в Центральной России - ред.) повысится до положенной климатической нормы, и ожидается умеренное и вполне комфортное тепло. Под утро плюс 5 - плюс 10, днем до плюс 13 - плюс 18 градусов", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что прогнозы погоды будут еще уточняться.
https://ria.ru/20250418/pogoda-2011958156.html
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общество, евгений тишковец
Общество, Евгений Тишковец
Синоптик рассказал о погоде в Центральной России ко Дню Победы

Синоптик Тишковец: в Центральной России ко Дню Победы ожидается умеренное тепло

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗакат в Москве
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Ближе ко Дню Победы, предварительно, в Центральной России ожидается умеренное тепло, днем до плюс 13 - плюс 18, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"На второй неделе мая, ближе ко Дню Победы, температурный фон (в Центральной России - ред.) повысится до положенной климатической нормы, и ожидается умеренное и вполне комфортное тепло. Под утро плюс 5 - плюс 10, днем до плюс 13 - плюс 18 градусов", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что прогнозы погоды будут еще уточняться.
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