https://ria.ru/20250418/podzhog-2012107398.html
В Москве школьник поджег дверь полицейского пункта по приему населения
В Москве школьник поджег дверь полицейского пункта по приему населения - РИА Новости, 18.04.2025
В Москве школьник поджег дверь полицейского пункта по приему населения
Полицейские задержали 13-летнего школьника, устроившего пожар в полицейском пункте по приему населения в Москве с подачи мошенников, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T16:09:00+03:00
2025-04-18T16:09:00+03:00
2025-04-18T17:01:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Полицейские задержали 13-летнего школьника, устроившего пожар в полицейском пункте по приему населения в Москве с подачи мошенников, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Тринадцатилетний подросток, который поджег дверь опорного пункта полиции в Москве по указу мошенников, задержан, по факту произошедшего проводится проверка", — сказала собеседник агентства.Она уточнила, что никто не пострадал.
https://ria.ru/20250413/aferisty-2010987435.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_ecf402f34da2f8a5907fc0368bc06e40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве школьник поджег дверь полицейского пункта по приему населения
В Москве задержали школьника за поджог двери пункта полиции по приему населения