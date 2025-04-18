https://ria.ru/20250418/podzhog-2012107398.html

В Москве школьник поджег дверь полицейского пункта по приему населения

В Москве школьник поджег дверь полицейского пункта по приему населения - РИА Новости, 18.04.2025

В Москве школьник поджег дверь полицейского пункта по приему населения

Полицейские задержали 13-летнего школьника, устроившего пожар в полицейском пункте по приему населения в Москве с подачи мошенников, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T16:09:00+03:00

2025-04-18T16:09:00+03:00

2025-04-18T17:01:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Полицейские задержали 13-летнего школьника, устроившего пожар в полицейском пункте по приему населения в Москве с подачи мошенников, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Тринадцатилетний подросток, который поджег дверь опорного пункта полиции в Москве по указу мошенников, задержан, по факту произошедшего проводится проверка", — сказала собеседник агентства.Она уточнила, что никто не пострадал.

https://ria.ru/20250413/aferisty-2010987435.html

москва

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва