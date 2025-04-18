Рейтинг@Mail.ru
В Москве школьник поджег дверь полицейского пункта по приему населения - РИА Новости, 18.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 18.04.2025 (обновлено: 17:01 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/podzhog-2012107398.html
В Москве школьник поджег дверь полицейского пункта по приему населения
В Москве школьник поджег дверь полицейского пункта по приему населения - РИА Новости, 18.04.2025
В Москве школьник поджег дверь полицейского пункта по приему населения
Полицейские задержали 13-летнего школьника, устроившего пожар в полицейском пункте по приему населения в Москве с подачи мошенников, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T16:09:00+03:00
2025-04-18T17:01:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Полицейские задержали 13-летнего школьника, устроившего пожар в полицейском пункте по приему населения в Москве с подачи мошенников, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Тринадцатилетний подросток, который поджег дверь опорного пункта полиции в Москве по указу мошенников, задержан, по факту произошедшего проводится проверка", — сказала собеседник агентства.Она уточнила, что никто не пострадал.
https://ria.ru/20250413/aferisty-2010987435.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_ecf402f34da2f8a5907fc0368bc06e40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве школьник поджег дверь полицейского пункта по приему населения

В Москве задержали школьника за поджог двери пункта полиции по приему населения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Полицейские задержали 13-летнего школьника, устроившего пожар в полицейском пункте по приему населения в Москве с подачи мошенников, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Тринадцатилетний подросток, который поджег дверь опорного пункта полиции в Москве по указу мошенников, задержан, по факту произошедшего проводится проверка", — сказала собеседник агентства.
Она уточнила, что никто не пострадал.
Последствия пожара в ТЦ Элизиум в Нахабино Московской области - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Мошенники убедили подростка, поджегшего ТЦ, что он госизменник
13 апреля, 13:12
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала