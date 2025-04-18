https://ria.ru/20250418/podmoskove-2012113147.html

Около 350 многодетных Подмосковья получили согласие на бесплатную парковку

Около 350 многодетных Подмосковья получили согласие на бесплатную парковку - РИА Новости, 18.04.2025

Около 350 многодетных Подмосковья получили согласие на бесплатную парковку

Порядка 350 многодетных семей получили разрешение на бесплатную парковку через регпортал Подмосковья с начала действия услуги, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T16:25:00+03:00

2025-04-18T16:25:00+03:00

2025-04-18T16:25:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

многодетные семьи

парковка

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Порядка 350 многодетных семей получили разрешение на бесплатную парковку через регпортал Подмосковья с начала действия услуги, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В ведомстве уточнили, что уже поступило около 700 заявок от многодетных семей на предоставление льготы на платных парковках Подмосковья. Порядка 350 машин уже попали в реестр, и теперь могут бесплатно парковаться, еще более 100 заявок находятся в стадии рассмотрения. Также почти 200 заявок были отклонены по причине некорректного предоставления документов. Основные причины отказа: предоставление скан-копии СТС только с одной стороны (без подтверждения собственника ТС), подача заявления на услугу не от собственника транспортного средства (другой родитель подает заявление на ТС, зарегистрированное на супруга). Так, на одну семью можно оформить только одну льготу на один легковой автомобиль категории М1 или М2. Для ее оформления заявителю необходимо перейти на страницу услуги, выбрать пункт "Внесение в реестр транспортных средств". При оформлении льготы необходимо предоставить сведения о паспорте, СНИЛС, свидетельство о регистрации ТС (с двух сторон), удостоверение многодетной семьи, свидетельства о рождении детей и документы, подтверждающие обучение детей по очной форме обучения. Услуга предоставляется бесплатно в течение шести рабочих дней, получить льготу можно в электронном виде или лично в МФЦ – результат придет заявителю в личный кабинет на регпортале Подмосковья.

https://ria.ru/20250417/zdorove-2011829639.html

https://ria.ru/20250415/fapy-2011433907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), многодетные семьи, парковка