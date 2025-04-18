https://ria.ru/20250418/pobeda-2012008200.html

На портале "Молодежь Москвы" открыли страницу к 80-летию Победы

На портале "Молодежь Москвы" открыли страницу к 80-летию Победы - РИА Новости, 18.04.2025

На портале "Молодежь Москвы" открыли страницу к 80-летию Победы

Страницу в честь 80-летия Победы открыли на портале "Молодежь Москвы", сообщили журналистам в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодежной... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T11:13:00+03:00

2025-04-18T11:13:00+03:00

2025-04-18T11:13:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

ленинград

наталья сергунина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007234688_0:30:2489:1430_1920x0_80_0_0_52f42add1664cdf38c5f1106fc616f4e.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Страницу в честь 80-летия Победы открыли на портале "Молодежь Москвы", сообщили журналистам в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодежной политики. "На портале "Молодежь Москвы" появилась страница, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект направлен на сохранение памяти о защитниках Родины", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что в одном из разделов всем желающим предлагают прислать рассказы о родственниках и близких людях, которые боролись против фашизма: пехотинцах, летчиках, танкистах, военно-полевых врачах. Истории потом можно будет прочитать на портале. На странице разместили и коллекцию документальных лент, снятых активистами патриотического проекта "Город героев Москва". Кинокартины повествуют о подвигах разведчиков, защитников столицы, героев блокадного Ленинграда и многих других. "Здесь ребята могут поделиться историями о героях своей семьи, посмотреть документальные фильмы, проверить знания и присоединиться к патриотическим акциям", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной. В ведомстве добавили, что в отдельном блоке собраны значимые даты, информация о ключевых событиях и символах Победы. Также молодежь сможет пройти познавательный тест. Он разделен на четыре темы: даты, события, личности, культура. Участников с лучшими результатами наградят дипломами и памятными призами. Помимо этого, на сайте собрали информацию о предстоящих патриотических мероприятиях в городе.

https://ria.ru/20250416/pobeda-2011611459.html

https://ria.ru/20250413/vystavki-2010921201.html

ленинград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ленинград, наталья сергунина