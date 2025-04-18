На портале "Молодежь Москвы" открыли страницу к 80-летию Победы
На портале "Молодежь Москвы" открыли страницу в честь защитников Родины в ВОВ
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Страницу в честь 80-летия Победы открыли на портале "Молодежь Москвы", сообщили журналистам в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодежной политики.
"На портале "Молодежь Москвы" появилась страница, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект направлен на сохранение памяти о защитниках Родины", - рассказали в пресс-службе.
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Там отметили, что в одном из разделов всем желающим предлагают прислать рассказы о родственниках и близких людях, которые боролись против фашизма: пехотинцах, летчиках, танкистах, военно-полевых врачах. Истории потом можно будет прочитать на портале. На странице разместили и коллекцию документальных лент, снятых активистами патриотического проекта "Город героев Москва". Кинокартины повествуют о подвигах разведчиков, защитников столицы, героев блокадного Ленинграда и многих других.
"Здесь ребята могут поделиться историями о героях своей семьи, посмотреть документальные фильмы, проверить знания и присоединиться к патриотическим акциям", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной.
В ведомстве добавили, что в отдельном блоке собраны значимые даты, информация о ключевых событиях и символах Победы. Также молодежь сможет пройти познавательный тест. Он разделен на четыре темы: даты, события, личности, культура. Участников с лучшими результатами наградят дипломами и памятными призами. Помимо этого, на сайте собрали информацию о предстоящих патриотических мероприятиях в городе.
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