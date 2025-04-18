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В Иркутской области задержали мужчину, ранившего сына из пневматики

В Иркутской области задержали мужчину, ранившего сына из пневматики - РИА Новости, 18.04.2025

В Иркутской области задержали мужчину, ранившего сына из пневматики

В Иркутском районе задержали мужчину, который ранил 11-летнего сына из пневматического пистолета, заведено уголовное дело об истязании несовершеннолетнего,... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T17:04:00+03:00

2025-04-18T17:04:00+03:00

2025-04-18T17:04:00+03:00

происшествия

иркутский район

россия

иркутская область

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ИРКУТСК, 18 апр - РИА Новости. В Иркутском районе задержали мужчину, который ранил 11-летнего сына из пневматического пистолета, заведено уголовное дело об истязании несовершеннолетнего, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. В дежурную часть полиции поступило сообщение от врачей, которые во время осмотра обнаружили в области груди у 11-летнего мальчика металлический шарик от пневматического пистолета. По данным прокуратуры, мальчик проживает в СНТ "Колобок" Иркутского района. Травму мальчик получил в январе, когда во время ссоры родителей отец выстрелил в ребенка из пневматического оружия. Сотрудниками полиции установлено, что 35-летний мужчина на протяжении долгого времени, будучи пьяным, систематически наносил ребенку побои. "В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего). Мужчина задержан", - говорится в сообщении. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Прокуратура даст оценку работе органов по исполнению законодательства о семейном благополучии и защите прав детей.

https://ria.ru/20250121/vystrel-1994786676.html

иркутский район

россия

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