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Диалог России и Индонезии продолжится на ПМЭФ-2025, заявили в Росконгрессе
Диалог России и Индонезии продолжится на ПМЭФ-2025, заявили в Росконгрессе - РИА Новости, 18.04.2025
Диалог России и Индонезии продолжится на ПМЭФ-2025, заявили в Росконгрессе
Активный диалог России и Индонезии продолжится на ПМЭФ-2025, заявил директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев в интервью РИА Новости. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T09:07:00+03:00
2025-04-18T09:07:00+03:00
2025-04-18T09:07:00+03:00
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ДЖАКАРТА, 18 апр – РИА Новости. Активный диалог России и Индонезии продолжится на ПМЭФ-2025, заявил директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев в интервью РИА Новости. Индонезийская столица Джакарта 15 апреля приняла у себя масштабную делегацию российских бизнесменов, приехавших ради участия в организованном фондом "Росконгресс" бизнес-форуме Россия-Индонезия. "Дружеские и доверительные отношения между Россией и Индонезией существуют уже давно - в этом году исполняется 75 лет установлению дипломатических отношений между Россией и Индонезией. Все эти годы велся активный диалог, который, на мой взгляд, продолжится в рамках Петербургского международного экономического форума... В нем примет участие представительная делегация из Индонезии", - отметил Стуглев. Ранее индонезийский министр-координатор по экономике Аирлангга Хартарто заявил, что первый вице-премьер РФ Денис Мантуров передал президенту Индонезии Прабово Субианто приглашения посетить Парад Победы в Москве и ПМЭФ-2025. Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня.
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россия, индонезия, джакарта, александр стуглев, денис мантуров, прабово субианто, в мире
Россия, Индонезия, Джакарта, Александр Стуглев, Денис Мантуров, Прабово Субианто, В мире
Диалог России и Индонезии продолжится на ПМЭФ-2025, заявили в Росконгрессе
Стуглев: активный диалог России и Индонезии продолжится на ПМЭФ-2025