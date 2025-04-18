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Диалог России и Индонезии продолжится на ПМЭФ-2025, заявили в Росконгрессе - РИА Новости, 18.04.2025
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09:07 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/pmef-2025-2011965853.html
Диалог России и Индонезии продолжится на ПМЭФ-2025, заявили в Росконгрессе
Диалог России и Индонезии продолжится на ПМЭФ-2025, заявили в Росконгрессе - РИА Новости, 18.04.2025
Диалог России и Индонезии продолжится на ПМЭФ-2025, заявили в Росконгрессе
Активный диалог России и Индонезии продолжится на ПМЭФ-2025, заявил директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев в интервью РИА Новости. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T09:07:00+03:00
2025-04-18T09:07:00+03:00
россия
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ДЖАКАРТА, 18 апр – РИА Новости. Активный диалог России и Индонезии продолжится на ПМЭФ-2025, заявил директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев в интервью РИА Новости. Индонезийская столица Джакарта 15 апреля приняла у себя масштабную делегацию российских бизнесменов, приехавших ради участия в организованном фондом "Росконгресс" бизнес-форуме Россия-Индонезия. "Дружеские и доверительные отношения между Россией и Индонезией существуют уже давно - в этом году исполняется 75 лет установлению дипломатических отношений между Россией и Индонезией. Все эти годы велся активный диалог, который, на мой взгляд, продолжится в рамках Петербургского международного экономического форума... В нем примет участие представительная делегация из Индонезии", - отметил Стуглев. Ранее индонезийский министр-координатор по экономике Аирлангга Хартарто заявил, что первый вице-премьер РФ Денис Мантуров передал президенту Индонезии Прабово Субианто приглашения посетить Парад Победы в Москве и ПМЭФ-2025. Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня.
https://ria.ru/20250418/pmef-2011951216.html
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россия, индонезия, джакарта, александр стуглев, денис мантуров, прабово субианто, в мире
Россия, Индонезия, Джакарта, Александр Стуглев, Денис Мантуров, Прабово Субианто, В мире
Диалог России и Индонезии продолжится на ПМЭФ-2025, заявили в Росконгрессе

Стуглев: активный диалог России и Индонезии продолжится на ПМЭФ-2025

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчастники Петербургского международного экономического форума
Участники Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Участники Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 18 апр – РИА Новости. Активный диалог России и Индонезии продолжится на ПМЭФ-2025, заявил директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев в интервью РИА Новости.
Индонезийская столица Джакарта 15 апреля приняла у себя масштабную делегацию российских бизнесменов, приехавших ради участия в организованном фондом "Росконгресс" бизнес-форуме Россия-Индонезия.
Петербургский международный экономический форум - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
В "Росконгрессе" допустили участие бизнеса из недружественных стран в ПМЭФ
05:35
"Дружеские и доверительные отношения между Россией и Индонезией существуют уже давно - в этом году исполняется 75 лет установлению дипломатических отношений между Россией и Индонезией. Все эти годы велся активный диалог, который, на мой взгляд, продолжится в рамках Петербургского международного экономического форума... В нем примет участие представительная делегация из Индонезии", - отметил Стуглев.
Ранее индонезийский министр-координатор по экономике Аирлангга Хартарто заявил, что первый вице-премьер РФ Денис Мантуров передал президенту Индонезии Прабово Субианто приглашения посетить Парад Победы в Москве и ПМЭФ-2025.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня.
Джакарта - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
В Джакарте открылся бизнес-форум Россия — Индонезия
14 апреля, 09:23
 
РоссияИндонезияДжакартаАлександр СтуглевДенис МантуровПрабово СубиантоВ мире
 
 
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